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Чем коварна овсяная каша
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Чем коварна овсяная каша 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Овсяная крупа, действительно, богата витаминами и микроэлементами, крайне нужными нашему организму. Людям с гастритом и язвой она помогает справляться с процессом переваривания, поскольку обволакивает стенки желудка и уменьшает травмирующее воздействие на них частиц пищи. Овсянка нормализует работу кишечника и помогает людям, страдающими запорами, избавиться от этой проблемы. [С-BLOCK]
Но есть в этой каше и опасный элемент — фитиновая кислота. О ней неизвестно широкому кругу обычных потребителей, но любой гастроэнтеролог объяснит, что это вещество тормозит всасывание в кишечнике такого нужного нам элемента как кальций. Фитиновая кислота не только не позволяет человеческому организму потреблять кальций, но еще и вымывает его из костей.
Кому нельзя?
Есть две категории людей, которым нужно есть овсянку в очень умеренных количествах. Это дети и пожилые люди (в первую очередь женщины). Поскольку дети растут и особенно нуждаются в кальции для формирования скелета, потребление фитиновой кислоты им нужно свести к минимуму. Особенно, если есть проблемы с костной тканью: ребенок растет очень медленно, зубы прорезались у него поздно и пр. Здоровым детям овсянку давать можно, но в меру. [С-BLOCK]
В пожилом возрасте из-за сокращения женских половых гормонов у женщин тоже начинаются проблемы с всасыванием кальция в кишечнике. После менопаузы наблюдается дефицит этого микроэлемента, что приводит к хрупкости костей и остеопорозу. Из-за этих процессов у пожилых женщин часто случаются переломы. Им крайне нежелательно часто есть овсянку. Гораздо полезнее заменить ее на другие каши: перловую, гречневую, пшенную.
Вред овсяных хлопьев
Еще одна проблема связана с популярными сейчас готовыми овсяными хлопьями, которые заливают молоком и употребляют в таком виде чуть ли не каждое утро. Помимо все той же фитиновой кислоты в этом продукте очень много крахмала. В процессе пищеварения он преобразуется в сахар, а затем в глюкозу, которая провоцирует выброс большого количества инсулина. Если есть овсяные хлопья очень часто, можно легко заработать сахарный диабет. [С-BLOCK]
И последнее предостережение касается людей, не переносящих клейковину, в которой содержится глютен. Неспособность организма его воспринимать со временем превращается в серьезную болезнь — целиакию, или глютеновую энтеропатию. Страдающие этим заболеванием не могут переваривать такие злаки, как овес, рожь, пшеница и ячмень. Очень часто данное заболевание встречается у детей, поэтому с овсяной и другими кашами матерям нужно быть очень осторожными. Если у малыша возникают какие-то проблемы с пищеварением, следует сразу же обратиться к врачу.
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