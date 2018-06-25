Как задать себе настроение на день?

На самом же деле процесс пробуждения довольно прост. Любишь полежать «еще пять минуточек»? В таком случае мы тебя обрадуем. Лежи в свое удовольствие, но не теряй времени зря и просыпайся!

Марина Макарова , заведующая отделением ЛФК, готова поделиться, как действовать по утрам всем «совам».

Не столь важно, с помощью чего ты просыпаешься утром: будильник, музыкальный центр или телевизор. Первым делом нужно правильно потянуться. Соедини руки над головой в так называемый замочек и тянись около 20 секунд — пятками в одну сторону, а руками в противоположную. Спину плотно прижимай к матрасу.

Дальше будим ножки и поясницу, так как они очень важны по утрам. Ножки понесут тебя на работу, а поясница — ну, здесь и так все понятно, без нее никак.

Ногу, согнутую в коленке, тяни к подбородку, при этом крепко держи ее руками. Во время этого не должно быть боли или дискомфорта, только ощущение растяжения во всем теле, с утра вполне себе приятное. Держись так около 10 секунд. Затем поменяй стороны.

Несомненно, хорошо потянуть спину с утра — залог удачного и плодотворного дня. Но нужно не только подготовить опорно-двигательный аппарат, есть еще и внутренние органы. Например, очень важно запустить работу желудка. Ведь многие по утрам предпочитают не завтракать, а это в корне неверно. Самое простое — выпивать сразу после пробуждения стакан воды. Так делали наши бабушки, это подходит и нам. Но если стакан на ночь поставить некуда, а ты катастрофически забываешь про него — есть особое упражнение.

В положении лежа чуть присогни ноги в коленях, руки разведи в разные стороны. Колени прижми друг к другу и наклоняй в разные стороны поочередно, делая поворот в поясничном отделе. Следи, чтобы лопатки были прижаты к кровати. На опускание затрачивай около 5 секунд. После этого сделай возврат в исходное положение, и затем сразу начинай наклон в другом направлении.

Если к этому упражнению подключить наклоны головой, которые надо делать в противоположную от движения ног сторону, будет вообще отлично.

Дальше мы задействуем наши затекшие за ночь таз и бедра. Прими позицию лежа, ноги чуть согнуты в коленях, руки вытяни вдоль корпуса. Поднимаем таз вверх, делая небольшой прогиб в спине, создаем напряжение ягодицам. Дыши спокойно на раз-два. Вдох-выдох.

Затем мы поработаем с внутренними мышцами бедра. Одну ногу следует согнуть и положить на колено другой. Затем бедро верхней ноги отводи в сторону, но не до болевого эффекта. После того, как почувствовалось внутреннее натяжение, ноги сменить.

Ну что же, с кровати пора вставать! Если при этом заболела поясница, то не стоит игнорировать, лучше мы ей немного поможем. Нужно лечь ровно, но не на спину, а на бок. Нижнюю руку под голову, а верхней рукой сделать плавный и, как бы, неторопливый мах за спину, продолжая движение туловищем. На пару секунд фиксируем, далее вернуться в исходную позу. После повторить все на другом боку.

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А затем повернись на живот. Выполнять нужно строго без подушки! Руки согни в локтях и на них же сделай упор, до прогиба в пояснице и спине. Пришла пора пробуждения мышц живота.

Разгибаем руки, при этом корпус выпрямляется, а прогиб в пояснице увеличивается. Оглянись на свои пятки через плечо: сначала левое, потом и правое.

Но время идет, и надо подниматься и вставать окончательно. Для начала на четвереньки, сделав упор на руки и колени. Изобрази кошечку и как следует прогни спину вверх. Вернись в исходное положение. Настало время «японского поклона» — очень хорошего упражнения для позвоночника. Ладони зафиксированы, а корпус смещается назад, приближая ягодицы к пяткам. Замри ненадолго. Это последнее упражнение из нашего утреннего комплекса. Теперь надо бодрой походкой идти в душ!

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