Свободные радикалы и антиоксиданты: правда и мифы

В наше время вряд ли найдется кто-нибудь, кто не слышал бы о свободных радикалах и антиоксидантах. Оксидативный стресс (ОС) стал одним из жупелов современного человека, и это неудивительно.

Мы живем в отнюдь не кристально чистом мире…

Повышенная токсичность окружающей среды — загрязненность воды и воздуха, курение, химические моющие средства, воздействие пластмасс, фталатов и пестицидов на продукты питания, а также внутренний микробный дисбаланс организма, нездоровое поведение, такое как употребление алкоголя, наркотиков — все это вызывает ОС. Сюда же относим психологический и эмоциональный стресс, сидячий образ жизни, нездоровое либо недостаточное питание — слишком много гидрогенизированных жиров, слишком много сахара и животных белков, консервантов, искусственных красителей, ароматизаторов в сочетании с недостаточным количеством воды, свежих овощей и фруктов.

Все эти факторы усиливают образование свободных радикалов. Что же это за страшилка такая, действительно ли эти химические вещества так опасны, как нам рассказывают?

Свободные радикалы — молекулы-пиратыЕсли вспомнить школьный курс химии, то можно сказать, что свободные радикалы — это такие молекулы-пираты с одним или несколькими недостающими электронами, которые стремятся отобрать этот электрон у нормальных молекул. В результате пострадавшая молекула, потеряв электрон, сама становится радикалом, запуская длинную цепочку разрушения молекул.

Радикалы имеют свойство накапливаться в клетках, и когда в организм поступает излишнее количество свободных радикалов, они образуют состояние, известное как окислительный стресс — дисбаланс между прооксидантными и антиоксидантными механизмами.

Внутреннее окисление действует как биологическая коррозия. К примеру, появление зеленой патины на медной кастрюле и потемнение разрезанного яблока имеет одинаковую природу: оба явления — это проявление эффекта окисления.

Нездоровый образ жизни усиливает оксидативный стресс

У людей с вредными привычками (курение, алкоголь, употребление некоторых лекарств, наркотиков, нездоровой пищи) концентрация свободных радикалов в клетках повышена, в результате чего их здоровье получает перекос в сторону клеточного распада и болезней. Этот дисбаланс создает почву для многих заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, Паркинсона, сердечнососудистые заболевания, хронические воспаления, нарушения иммунной системы, преждевременное старение, раковые заболевания и пр. Кроме того, свободные радикалы вызывают мутации в клетках на уровне ДНК.

Антиоксиданты спешат на помощьОднако ни один организм не выжил бы под напором молекул-убийц, если бы не обладал защитой. Многолетние исследования позволили ученым обнаружить некоторые фитохимические соединения, способные нейтрализовать свободные радикалы. Основателем теории антиоксидантов (так назвали полифенольные вещества, противостоящие окислению в организме) стал лауреат Нобелевской премии, американский биохимик Лайнус Полинг.

Биохимики обнаружили, что окислительным процессам в клетках противостоят антиоксиданты

К веществам-антиоксидантам относили витамин С, Е, бета-каротин и фолиевую кислоту. Позже к ним добавили селен, лютеин, липоевую кислоту, коэнзим-Q10 и многие другие. Лайнус Полинг был уверен, что эти вещества — ключ к цветущему здоровью и долголетию. Он объявил витамин С не только оптимальным лекарством от простуды, но и главным средством предотвращения рака. Сам ученый ежедневно принимал дозу синтетического витамина С, в 50 раз превышающую рекомендованную дневную норму.

Человечество всегда мечтало изобрести панацею, поэтому антиоксидантам стали приписывать поистине магические свойства, эти вещества обросли кучей домыслов и легенд. Давайте попробуем разобраться, где тут правда, а где мифы.

Миф №1: антиоксиданты — панацея от болезней и старостиВ далекие 60-е годы прошлого века наступила эра антиоксидантов. Была создана свободно-радикальная теория старения, а биохимические вещества-антиоксиданты объявлены едва ли не лекарством от старости. Люди принялись поглощать витамины и микроэлементы в огромных количествах. И конечно же, фармакологическая промышленность отозвалась на это повальное увлечение, предлагая потребителям всевозможные витаминные добавки и миксы.

Теперь мы знаем, что витамины в таблетке и в живом яблоке — это не одно и то же Теперь мы знаем, что витамины в таблетке и в живом яблоке — это не одно и то же По иронии судьбы, сам первооткрыватель антиоксидантов покинул этот мир в результате онкологического заболевания, а те, кто продолжил исследование данной темы в начале XXI века ошарашили публику еще одним открытием: синтетические поливитамины вредны, а превышение оптимальных ежедневных доз в течение длительного времени и вовсе вызывает рак.

Миф № 2: свободные радикалы — абсолютные враги организмаКак ни странно, привыкнув слышать о свободных радикалах только плохое, мы готовы защищаться всеми доступными средствами от врагов нашей молодости и здоровья. Этому естественному страху подыгрывает фармацевтическая промышленность, услужливо подсовывая нам недешевые витамины и микроэлементы. Увы, в лучшем случае это плацебо.

Последние исследования биохимиков утверждают, что вредные свободные радикалы вредны не только для человека, но и для многих вирусов и микробов, живущих в нашем теле. Кроме того, они тесно включены в биохимические процессы деления клеток, участвуют в передаче клеточных и гормональных сигналов, активируют некоторые ферменты и клетки иммунной системы.

Свободные радикалы оказались не такими уж и разбойниками

Ученые уверены, что именно активные (то есть имеющие недостающий электрон) молекулы кислорода защищают организм от инфекций. Грубо говоря, как мы дезинфицируем хлором ванную комнату (хлор убивает микробы также с помощью молекул-свободных радикалов), так свободные радикалы дезинфицируют наш организм от патогенной флоры, мутированных и раковых клеток.

Теперь медики не рекомендуют увлекаться химическими препаратами-антиоксидантами. Большинству из нас не нужны повышенные дозы витамина С, Е, бета-каротина, фолиевой кслоты и других веществ, которые несколько десятилетий назад были объявлены чуть ли не панацеей от всех болезней.

Если рацион человека состоит из здоровой и разнообразной пищи, минимальную дозу антиоксидантов, необходимых для здорового функционирования организма, он получит. На сегодняшний день медики считают очевидным только одно: не синтетические препараты, а большое количество свежих овощей и фруктов в рационе защищают от рака.

Миф №3: Суперфуды — новая панацеяСинтетические витамины больше не являются обязательной добавкой к нашему рациону, они перешли в разряд препаратов, рекомендуемых врачом в определенных ситуациях. Однако фармацевтическая промышленность придумала для нас нового идола — биодобавки или суперфуды. Уверена, вы уже слышали это слово. Сегодня оно на слуху: ягоды годжи, масло франжипани, семена чиа, спирулина…

Ягоды годжи, спирулина, семена чиа&hellip; Новая панацея?

А что думают ученые по поводу суперфудов — продуктов, содержащих огромное количество антиоксидантов? Имеет ли смысл включать их в рацион, или это не более чем маркетинговый ход, реклама (или попросту — обычный обман)?

Химический лабораторный анализ самых популярных суперфудов оказался весьма интересным:

Экзотические ягоды годжи известны тем, что якобы содержат невероятное количество витамина С. На самом деле в 100 г ягод годжи всего 270 мкг аскорбинки. Для сравнения: в 100 г всем известного шиповника содержится 817 мкг витамина С. Семена Чиа славятся повышенным содержанием полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Но чтобы получить необходимую дозу жирных кислот, придется в день съедать по 100 г семян чиа, которые кроме «неслабой» цены имеют еще 486 килокалорий на 100 г — практически, как гамбургер или плитка шоколада. В спирулине действительно много йода — 300 мкг на 100 г. Это 200% суточной нормы для человека. Но, к примеру, в фейхоа йода и вовсе несметное количество — 8000 мкг на 100 г продукта. Это 5333% дневной нормы.

Так что же, суперфуды тоже бесполезны? Или, не приведи господи, вредны? Вовсе нет. Никто не отрицает их пользу. Просто суперфуды не обязательно должны быть гламурными и экзотическими. Давайте называть их суперпродуктами и считать ими растущие в нашей местности ягоды, фрукты, овощи, орехи, семена и зерна, которые обеспечивают нас большим количеством углеводов, жиров и белков природного происхождения. Они доступны по цене, могут быть легко добавлены в блюда или закуски без специальной подготовки и обработки.

Иными словами, суперпродукты обеспечивают нас всем необходимым для здорового сбалансированного питания. Плюс они доставляют в наше тело микроэлементы и биологически активные вещества — антиоксиданты, которые являются ценными для нашей защиты и профилактики болезней оксидативного стресса.

Суперпродукты — не обязательно экзотические, заморские и необычные

Таким образом, можно утверждать, что польза продуктов с якобы беспрецедентной питательной ценностью явно преувеличена. А на любой рекламный продукт всегда найдется аналог, который зачастую и полезнее, и дешевле.

Как же все-таки питаться?При сегодняшнем стремительном темпе жизни человеку нелегко придерживаться правильно сбалансированного питания. Ученые считают, что переработанные промышленным образом продукты не обеспечивают нам нормального здоровья. Чтобы получить все нужные питательные вещества, человек должен употреблять до 3-4 тысяч килокалорий в день (причем качественной пищи).

Но увы, мы не получаем достаточной физической нагрузки, чтобы есть столько еды. Нам достаточно 2-х, в крайнем случае — 2-х с половиной тысяч килокалорий в день. Становится ясно, что качество этой пищи должно быть иным, чем то, к которому человек привык за долгое время. Она должна содержать больше витаминов, микроэлементов, качественных жиров и белков при общей низкой калорийности.

О том, какие продукты содержат максимальное количество полезных фитохимических соединений, читайте в материале «Еда для здоровья и долголетия: источники пищевых антиоксидантов».

Еще о правильном питании, витаминах и полезных продуктах-суперфудах читайте в материалах:

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