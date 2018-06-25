Секс после менопаузы: как сделать его максимально приятным?

Наступление менопаузы — не самый приятный момент в жизни. Тебя бросает в жар, ночью потеешь, да еще и в постели что-то не ладится. Но если первые два пункта нужно просто пережить, с третьим надо работать! Специалисты рассказывают, как вернуть в твою жизнь нормальный секс.

Прежде всего, вспомним, что может происходить с телом после менопаузы. Помимо окончаний менструаций, тебя могут ждать:

горячие «приливы», а после них — повышенная потливость или озноб;

инфекции вагины и мочевого пузыря;

проблемы с контролем мочеиспускания;

проблемы со сном;

изменения настроения;

набор веса;

боль в мышцах.

Низкий уровень эстрогена влияет на многие процессы в организме, в том числе на либидо и количество естественной смазки. Вот несколько типичных проблем с интимной жизнью и способы их решения.

1. Ты не возбуждаешься

Решение: лубрикант

Если на «нижнем этаже» стало непривычно сухо, не расстраивайся. Прогресс идет вперед, на рынке появляются все новые виды лубрикантов и увлажняющих средств (последние можно использовать ежедневно и не только перед сексом). Кроме того, существуют гели, которые повышают чувствительность вагины и клитора.

2. Ты не получаешь оргазм

Решение: попробуй новую секс-игрушку

После менопаузы у многих женщин оргазмы становятся более редкими и менее интенсивными. Отчасти помогает гормональная терапия, но можно попробовать секс-игрушки для клитора, чтобы как следует возбудиться, не отрываясь от обычной прелюдии.

3. Тебе больно

Решение: подумай о лазерной терапии

Постоянная боль может быть следствием стресса или инфекции, но если это исключено, есть и другие варианты. Лазерная терапия вагины — редкость в России, но в США через нее прошли тысячи женщин после менопаузы. Лазер стимулирует выработку коллагена внутри вагины, чтобы выросли новые ткани, выстилающие ее, и секс стал менее болезненным. Помимо пользы для секса, многие отмечают исчезновение сухости и неприятных ощущений. Сама процедура безболезненная.

4. Тебе не хочется

Решение: это зависит от многих факторов, лучше обратиться к врачу

Кроме того, поговори с партнером о своих фантазиях, удлините прелюдию, займись спортом или йогой, чтобы отвлечься от стрессовых факторов. На либидо могут влиять лекарства, недостаток сна и многое другое.

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