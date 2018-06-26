7 отпускных привычек, которые вас губят

Едешь в отпуск на море — отдыхай на всю катушку, чтобы потом было о чем рассказать. Жаль, в конце этого совета не добавляют: «только не расслабляйся слишком сильно и не делай опасных глупостей». Anews собрал распространенные привычки туристов, убивающие и здоровье, и позитивный настрой. Не делайте так, и воспоминания об отпуске не будут вызывать содрогание.

Соленая — значит, безопасная

Плавая в море, многие настолько увлекаются процессом, что перестают обращать внимание на воду, попадающую в рот. Да, она соленая, неприятная на вкус, однако люди все равно ее глотают, хоть морщатся и пытаются плеваться.

Что не так? Если нет полной уверенности, что рядом с пляжем не торчит какая-нибудь труба с вытекающей из нее сомнительной водой, лучше плавать с закрытым ртом.

«Морская вода относительно безопасна в плане возбудителей кишечных инфекций, она соленая, там водообмен хороший. Но надо смотреть по сторонам, нет ли вблизи каких-то бытовых или промышленных стоков»,

«Витамины» в пластике

Вот вы лежите на пляже, а мимо снуют торговцы разной мелочью: сувенирами и закусками. Купить ожерелье из ракушек или засушенную морскую звезду вам вряд ли захочется. А вот ассорти из свежих фруктов и ягод в пластиковом стакане в условиях зноя может показаться заманчивым. Вкусно, полезно, да и стоит копейки.

Anews

Что не так? Торговец может ходить с фруктовым лотком по жаре едва ли не целый день. Никто ведь не знает, когда он взял ягоды и сколько уже прогуливается по пляжу. А значит, покупатель рискует получит витаминный микс «с душком» и в конечном счете заработать несварение.

Во-вторых, неизвестно, мыли ягоды и фрукты перед фасовкой или нет. Да и насколько чистыми были руки самого фасовщика? От плохо вымытых фруктов, овощей или ягод можно заработать пышный букет болезней: от ротавирусной и энтеровирусной инфекций до глистов.

Выход — воздержаться от поедания пляжных миксов и потерпеть до кафе, где есть хоть какая-то гарантия, что за чистотой следят. Второй вариант — купить фрукты в магазине или на рынке, помыть их и принести на пляж с собой.

Попробуй, это бесплатно!

Похожая история, но немного под другим углом. Бывает сложно сказать твердое «нет, спасибо», когда тебе предлагают что-то бесплатно. Например — еду или напитки во время уличной или рыночной дегустации. Некоторые туристы даже превращают это дело в традицию, ходят по местным ярмаркам и пробуют все, что предлагают торговцы: от вина и сыра до экзотических блюд.

Что не так? Возможно, именно вам повезет, и гастромарафон пройдет без неприятных последствий. Но лучше не рисковать. Потому что любая уличная дегустация — лотерея с главным призом в виде кишечных инфекций и вирусных заболеваний.

Купальник в полотенце

Вы наплавались в море, приняли душ на пляже, там же переоделись и решили прогуляться по городу, перекусить, а потом вернуться и искупаться еще раз. Что делать с купальником? Завернуть его в сухое полотенце и кинуть в рюкзак или пакет. План идеальный: пока ходите по жаре, купальник высохнет и можно будет надеть его по возвращении на пляж.

Что не так? Во-первых, к моменту возвращения на пляж купальник будет все еще влажным. А во-вторых, и это самое важное, надевать подсушенный, но не выстиранный купальник нельзя. Влажная ткань — своего рода парник для размножения бактерий. При соприкосновении с телом обосновавшаяся на купальнике армия организмов непременно перекочует на кожу. Последствия могут быть разными: от молочницы до цистита.

«После плаванья снимайте мокрый купальник, заменив его на сухой — настоятельно всем рекомендую брать с собой на пляж как минимум два купальных комплекта»,

— говорит врач-уролог Виталий Кучерский.

Таблетки всегда с собой

Привычка носить с собой все и сразу на случай, если вдруг пригодится, хороша, да не всегда. Например, многие не забывают брать на пляж таблетки. Скажем, от головных болей или несварения. Так делать нельзя.

Что не так? Даже если сумка будет лежать в тени, упаковка с таблетками успеет нагреться. А так как большинство препаратов рассчитаны на хранение при комнатной температуре, на жаре таблетки либо просто потеряют свои свойства, либо станут токсичными и опасными для здоровья.

Ледяное пенное против зноя

Холодное пиво или ледяной коктейль с крепким алкоголем — частые гости на пляжах. Выпиваешь бокал-другой пенного, и словно заново родился. А ближе к вечеру чувствуешь себя не очень и списываешь недомогание на жару, непривычную влажность или смену часовых поясов.

Anews

Что не так? Алкоголь способствует обезвоживанию, пить его в жару — значит сильно рисковать.

«И так организм страдает, и так из клетки уходит вода — наоборот нужно восполнять дефицит жидкости. А здесь дополнительное подсыхание. Это очень высокий риск возникновения теплового удара, солнечного удара, или обострения какой-то серьезной болезни, если она есть»,

Вода только из холодильника

Привычное для многих дело: взять в магазине ледяной воды из холодильника и отправиться с ней на пляж или променад по городу. Казалось бы, холодная бутылка в зной ничего кроме пользы принести не может. Это не так.

Что не так? Ледяная вода дает лишь иллюзию охлаждения. В действительности она действует так же, как и теплая, но при этом подвергает здоровье риску.

«Не надо пить холодные напитки. В жару ослабляется иммунитет, поэтому повышается риск заболеть ангиной и ОРЗ»,

— объясняет кандидат медицинских наук Татьяна Шастина.

Для безопасного утоления жажды лучше использовать воду комнатной температуры или остывший зеленый чай.

Ведь все оплачено

Большинство отелей предлагают питание по системе «шведский стол» — ешь, сколько влезет. При таком раскладе бывает трудно обуздать свои желания и не наесться как последний раз в жизни жареным мясом, картошкой фри и другими вкусными, но вредными блюдами. В том числе днем, когда солнце особенно активно.

Anews

Что не так? Если есть много сладкой, жирной и острой пищи, гарантированно возникнет чувство тяжести в животе, усталость и сонливость.

«Самые вредные в жару — это сладкие и жгучие блюда. Они усиливают потоотделение, а с вас и так льет в три ручья. Самые полезные — богатые клетчаткой и белком. Например, салат из куриной грудки с хрустящими листьями салата — идеальное блюдо для жары»,

А вообще, чтобы подвергнуть здоровье риску, необязательно ехать в жаркое зарубежье. Это можно сделать и дома — достаточно неправильно мыться в собственной квартире.