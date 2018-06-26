Идеальные ноги — что это? 10 параметров, о которых мечтают все

Длинные и худые ноги. Кажется, некоторые девушки грезят о них в своих снах. Но все ли так просто? Какие ноги мы можем считать действительно идеальными?

1. Длина ног Правильная длина ног полностью зависит от вашего роста. Это логично, ведь девушка в 155 сантиметров не может иметь ноги в 110 сантиметров (это выглядело бы ужасно). Все должно быть пропорционально.

Идеальная длина составляет половину роста плюс несколько сантиметров. Многое зависит от того, широкая у вас кость или тонкая:

широкая кость: ноги на 2–4 сантиметра длиннее половины роста (51–53% от роста);

нормальная кость: длина ног равна половине роста и еще 4–6 сантиметров сверху (52–54% от роста);

тонкая кость: ноги должны быть равны половине роста и еще 6–9 сантиметров (53–55% от роста).

Помните, что длина ног измеряется от выступа бедренной кости до пола.

2. Правило четырех просветов

Ноги не могут быть абсолютно прямыми, и это нормально. Они должны иметь определенный красивый изгиб. Чтобы понять, насколько ваши ноги соответствуют идеальным параметрам, встаньте перед зеркалом прямо и соедините ноги вместе.

Ноги правильной формы образуют четыре просвета: между ступнями и лодыжками, под коленями, между коленями и бедрами, между пахом и бедрами. Последнее окошко (над коленом в нижней части бедра) должно быть самым узким.

3. Ширина бедер

Девушки чаще всего переживают из-за объема бедер. Конечно, охват бедра является важным параметром идеальных ног. Так, при росте 161–165 сантиметров правильная окружность бедра — 53–54 сантиметра; при росте 166–170 окружность бедра равна 55–57 сантиметров; при росте 171–175 окружность бедра должна быть 57–58 сантиметров (будьте внимательны: окружность одного бедра, а не охват двух бедер).

Хотим заметить, что 55 сантиметров в обхвате — это не так мало, а значит, худые и красивые ноги — это не всегда одно и то же.

4. Красивые икры

Икры не менее важная часть ног. Здесь нужно определить для себя золотую середину: слишком накачанная икра — это плохо, но дряблая, желейная — еще хуже. Округлые и упругие икры не нарушают общие очертания ноги и не бросаются в глаза.

5. Привлекательные коленки

Коленки могут быть как украшением ног, так и их главной проблемой. Хорошие колени — маленькие, округлые, аккуратные, без выступов по бокам. Колено должно находиться на одинаковом расстоянии от верхней и нижней части ноги, посередине между верхней частью бедра и ступней.

Обратите внимание на окружность ноги под коленом: она должна быть равна окружности щиколотки или быть чуть-чуть больше.

К сожалению, колени выдают возраст женщины. Недаром голливудские звезды начинают делать пластические операции именно на коленях, чтобы вернуть им правильную форму.

6. Изящные лодыжки

Красивая лодыжка должна быть тонкой (но не тощей), изящной и рельефной. Кстати, важна и форма ахиллова сухожилия (находится там, где пятка переходит в голень): в идеале оно имеет небольшую толщину и правильные углубления с обеих сторон.

7. Еще немного о бедрах

Мы разобрались с обхватом бедер, а что насчет их формы? Считается, что идеальное бедро похоже на веретено: сверху и снизу чуть заужено, а в средней части чуть расширено. Если мысленно поделить бедро на три равные части, то самая широкая часть должна находиться в верхней трети.

Чтобы бедра были упругими, подтянутыми и аппетитными, необходимо постоянно заниматься спортом и поддерживать их красивую форму.

8. Ровные ступни, розовые пяточки, аккуратные пальчики

Идеальная нога имеет вогнутую, удлиненную и тонкую ступню. Пальцы не искривлены некачественной обувью и лежат свободно, один рядом с другим. Пятка — округлая и слегка выступающая из-под ахиллова сухожилия.

Конечно, пальчики и пятки должны быть ухоженными и опрятными: нельзя забывать про педикюр, успокаивающие ванночки и увлажняющий крем.

9. Здоровые ноги

Красивые ноги — это прежде всего здоровые ноги. Сосудистые звездочки, сине-фиолетовая сеточка испортят внешний вид даже самых стройных ножек. Неподвижный образ жизни, сидячее положение в течение семи-восьми часов, высокие каблуки, отсутствие физических нагрузок — все это может привести к варикозному расширению вен. Заболевание серьезное, часто лечится только с помощью лазеротерапии или хирургического вмешательства.

Поэтому следите за здоровьем своих ножек с молодости. Ходите пешком, занимайтесь спортом, принимайте контрастный душ, давайте ногам отдых от каблуков, пейте больше воды и посещайте врача-флеболога.

10. Гладкая кожа

Гладкая и шелковистая кожа — еще один обязательный признак идеальных ножек. Пару раз в неделю нужно делать пилинг и каждый день наносить увлажняющий лосьон для тела.

Избавиться от нежелательных волос на ногах можно несколькими способами: самый простой и недолговечный — бритье, самый дорогостоящий и эффективный — лазерная эпиляция, оптимальный по цене и долгосрочности — восковая депиляция, шугаринг. Выбирайте то, что нравится вам!

Читайте также на портале «Я Покупаю»:

Какие джинсы сделают ноги длиннее и стройнее?

Звезды, которые страдают из-за косточки на большом пальце ноги

Семь моделей босоножек, которые визуально уменьшают размер ноги