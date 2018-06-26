Экспертное мнение: упражнения, которые приносят вред, какие они?

Вредные, бессмысленные упражнения существуют?

Для объективной оценки мы должны взять во внимание несколько различных и решающих факторов: опыт, состояние организма человека, привычки и цели.

Однако попытаемся выявить эти самые упражнения, травмирующие или просто не приносящие пользу. Если это сделать с трезвым умом, получается шесть типов.

Физиологически бессмысленные упражнения

Здесь мы собрали упражнения, не выполняющие того, для чего придуманы. Например, избавление от жировых складок живота методом скручивания или спецтренажеры для сушки. Ведь в процессе тренинга эти мышцы даже не участвуют.

Несомненно, если мышцы работают, кровоток к ним усиливается. Только это не касается точечного похудения, эффект идет по всему организму.

Другое отношение к упражнениям на сведение и разведение ног. Польза в них есть — в качестве специальной программы реабилитации после травм и операций, как занятия малой сложности.

Биомеханически бессмысленные упражнения

Например, наклоны в бок с двумя грузами. Вес работает лишь в одной руке. А вот в противоположной — только вредит позвоночнику и, в целом, является бесполезным противовесом.

Также бессмысленным является упражнение с вращением плеч, как внутреннее, так и внешнее, с гантелями в согнутых руках. Для того, чтобы заработали именно плечевые мышцы, нужно сменить угол нагрузки и добавить усилие с помощью резинки на уровне локтей.

Совсем не имеет смысл, например, использование степпера, с висом при этом на руках, ведь тем самым уходит нагрузка с ног. А это очень различается в цели пребывания на тренажере. Хотя, если человек находится на реабилитации и ему показана минимальная нагрузка — это здраво.

Отсутствие равновесия пользы и риска

Занятия на сложных неустойчивых поверхностях подходят для наработки балансировки, для посттравматических и послеоперационных реабилитаций голеностопа, колен и суставов бедра. Однако для тренировок на увеличение силы больше подходит хорошее устойчивое покрытие, что предотвратит ненужный риск и возможное травмирование.

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Для увеличения нагрузки и работы с внушительными по весу снарядами требуется перегрузка мышц. На нестабильном покрытии это просто неудобно делать. Отсюда неэффективность подобных занятий.

Принцип специфичности заключается в том, что во время определенных тренировок организм укрепляет и нарабатывает те мышцы, которые способствуют выполнению поставленной задачи, чтобы процесс стал легче. И если мы тренируемся на велосипеде, то не станем от этого лучшим прыгуном, например. Побочно улучшится выносливость, но это в велосипедном спорте не главное.

Но совершенно точно: игры с мячом, плавание брассом и приседы со снарядом не заменят большого опыта езды на велосипеде. Чтобы лучше плавать, мы должны тренироваться в бассейне, чтобы брать веса — надо заниматься со снарядом.

Случается, что какой-то частный тренер ставит под сомнение научные догмы, не обращает внимания на общепринятые принципы проведения тренировок и строит на ошибочных личных умозаключениях свои авторские методики. Здесь в работу вступает простая логика, ведь, несомненно, занятия на неустойчивых покрытиях сопряжены с опасностью травмироваться, и польза становится под сомнение.

Да, это действительно чертовски разумно, но тем не менее некоторые инструкторы и по сей день предлагают подопечным чересчур многофункциональные тренировки, как будто готовят их к многоборью. При этом цели ставятся довольно узкие, методы их достижения простираются за гранью влияния.

Если твоя цель — повысить выносливость, балансировку и укрепление суставов, то занятия с фитболами подходят как нельзя лучше, и их можно включить в программу индивидуальных тренировок. Но нельзя совмещать с большими весами.

Однако же, если цель — приседы со снарядом, то делать их лучше на хорошем стабильном покрытии.

Если занятия вызывают болевые ощущения

Речь не о той боли, которая часто сопровождает большое напряжение мышц или чувство жжения во время тренировки. Мы говорим о той боли, которая не покидает вас вне зала и проявляет себя в обычной жизни.

В каждом теле есть неподготовленные зоны, которые от неправильно подобранного комплекса не только не способны протренироваться, но и могут получить серьезные травмы. Однако, что является ошибкой, многие спортсмены не обращают внимания и продолжают тренировки с болью. Потому как это, якобы, неплохое упражнение, вполне устраивает, ну и болит вроде несильно. На самом же деле такой путь к большим проблемам в перспективе.

Почти все упражнения изменяемы и заменяемы. Иногда достаточно поменять угол и «не докрутить» до болевого порога. Надо обязательно обращать внимание на такие звоночки и говорить об этом тренеру, наставнику, если таковые имеются. Вода камень точит. Если упражнение невозможно видоизменить, ищи такое, от выполнения которого именно будет польза без травм.

Любое физическое занятие — это, несомненно, стрессовая ситуация для тела. Именно такое состояние вынуждает организм подстраиваться под нагрузки, становиться выносливее, эффективнее, чтобы меньше подвергаться воздействиям травм. Поэтому нагрузку надо повышать постепенно, чтобы организм привыкал к преодолению стресса.

Тренировка с умом — соблюдение баланса, чтобы не перегрузить организм, а, постепенно наращивая нагрузку, только закалить его. И необходимо не дать организму сломаться, не перегрузить его.

Глупая тренировка — делать из последних сил, разрывая ткани и тренировки, невзирая на боль. Даже если ты визуально «целый» и здоровый, в мышцах могут появиться микроразрывы, и при систематичности неправильных тренировок они будут увеличиваться, тем самым усугубляя состояние и сводя в минус тренировки. Слабые, недостаточные нагрузки тоже не принесут пользы.

Тренировки «напоказ»

Если брать слишком большие веса, они не позволят проделать упражнения в полной силе, диапазоне и амплитуде. Они вынудят тебя нарушить технику, делать рывки там, где в нормальном режиме в этом не было бы необходимости. То есть, выполнение таких приемов делаются по принципу «любой ценой»

Тренировки от догмы

Ярчайший пример — неверное толкование догмата занятий с привычно-универсальными методиками. Якобы, без базы атлет не сможет накачать массу. Сможет! Но как качественно — вот вопрос.

Есть одно условие, пренебрегая которым, невозможно стать сильным: надо постепенно, со временем увеличивать нагрузку.

Это есть прогресс перегрузки. Его простое правило является главной основой силовой культуры.

Приседы с нагруженными весами и тяга — это не исключительный способ. Приседы с большим весом — один из методов показать силу с помощью суставов. Тут главное — понять одну важную мысль, и тогда ты перестанешь видеть смысл в догмах и фанатизмах некоторых атлетов (а может и своих собственных). Нет волшебных упражнений, ни один жим или присед из них не наделит нас особой силой. Все дополнительные снаряды, штанги, гири — это подручные инструменты, позволяющие нам показать и передать свою силу.

Если речь о хорошей базе или грамотной тренировочной программе — мы стараемся не брать за краеугольный камень методику. Берем в расчет основные, подходящие для всех приемлемые тренировочные постулаты.

Поэтому оценивать адекватность упражнений надо не основываясь на личных вкусах тренера, его привычках и догмах (например, то, что девушкам базу нельзя, база растит мышцу и прочее).

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