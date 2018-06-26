Как выспаться: отвечает сомнолог

Всем известно, что для хорошего самочувствия на протяжении всего дня необходимо выспаться. Но, к сожалению, с сегодняшним ритмом жизни это не всегда удается. Даже когда мы ложимся в постель, наши мысли заняты проблемами, планированием, идеями. Возможно ли выспаться за короткое время? Какие последствия переизбытка и недостатка сна? Можно ли выспаться впрок? Спросим нашего эксперта Артема Вячеславовича Володкевича.

Существует две фазы сна: поверхностная (быстрая) и глубокая (медленная).

Медленная фаза следует сразу же после засыпания, она включает дельта-сон. Дельта значит без сновидений, пульс начинает учащаться, а движение глаз замедлятся. Медленную фазу сменяет быстрая, при которой человек спит крепко, но по внешнему виду и не скажешь. Можно заметить различные движения, исполнение несвязанных звуков.

Фазы различаются продолжительностью и функцией защиты организма.

При медленной фазе сна происходит восстановление организма от физических нагрузок. Именно в этой фазе наблюдается выброс соматотропного гормона, который приводит к процессу жиросжигания. А обработка и структурирование полученной информации осуществляется в быстрой фазе сна.

Сон укрепляет иммунитет. При простудном состоянии достаточно лечь поспать, чтобы избежать осложнения заболевания.

«Каждая фаза сна важна по-своему. При недостатке либо при избыточном количестве той или иной стадии сна можно говорить о заболевании либо о факторах заболеваний»

Причины, из-за которых не получается выспаться:

Боль или болезнь

Стресс

Лекарственные препараты

Выпито большое количество кофеина

Душно в помещении для сна Нарушен режим

Почему необходимо высыпаться?

Недосып чреват серьезными последствиями, связанными с психологическими проблемами. А также есть угроза увеличения массы тела, повышения артериального давления и головная боль.

Стоит помнить, что если человек не спит 7 суток, то сходит с ума, если 10 суток — погибает.

К чему приводит переизбыток сна?

Сна не должно быть слишком мало или слишком много.

Переизбыток сна может стать главным основанием гормональных сбоев. В результате можно нажить: ожирение, депрессию и сахарный диабет.

А можно ли соблюдать норму сна не обращая внимание ночь это или день?

Нет! Невозможно изменить биологические ритмы организма, даже если начать с самого рождения. Каждое отступление от цикла «день-ночь» приведёт к сбою во всех циклических процессах. Так, любая работа по ночам, график 2 по 2, частые командировки приводит к нарушению выработки гормонов, связанных со сном. Наше любимое, отоспимся в выходные — не работает.

«Нельзя выспаться впрок. Гормоны вырабатываются каждый день»

Сколько же нужно спать, чтобы чувствовать себя бодрым и счастливым?

Не существует единого рецепта. Но большинству взрослых людей достаточно 7-9 часов для полноценного сна. Необходимо прислушиваться к своему организму. Каждый под себя выбирает индивидуальный график жизни. Проведите личный эксперимент: сокращайте сон каждый день по пол часа и прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям, почувствуйте разницу. Найдите свой личный ритм жизни. Но если вы спите не больше 6 часов в день, то вам вряд ли необходимо что-то сокращать.

«Я советую придерживаться древних правил: ложиться сегодня, а просыпаться завтра»

Несколько советов для хорошего сна:

1. Соблюдай гигиену сна!

комфортная температура в помещении

натуральное постельное белье

отсутствие «пылесборников» таких как палас или ковер

влажная уборка в помещении для сна 2. Засыпай в течении 30 минут!

Если не получилось уснуть за 30 минут, необходимо встать и нагулять сон. После прогулки попробовать уснуть, но опять же не дольше, чем 30 минут. Продолжай эти действия до тех пор, пока не уснешь.

3. В кровати мы только спим!

Дела по работе, прием еды, мы осуществляем вне кровати. Кровать — это место отдыха.

4. Гуляй перед сном!

Вечерняя прогулка поможет быстрее уснуть. После тяжелых физических нагрузок необходимо 2 часа отдохнуть, для восстановления сил. А после уже ложиться спать.

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Специально для overtime.life сомнолог, невролог с 11 летним стажем Артем Вячеславович Володкевич дал советы, которые помогут выспаться каждому.

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