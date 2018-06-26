Алкоголь после тренировок противопоказан по этим причинам

Регулярно посещающим спортзал людям ни в коем случае нельзя употреблять после тренировок алкоголь. Он замедляет процесс восстановления мышц, делает микротравмы более тяжелыми, а следующие тренировки — более мучительными. После интенсивной тренировки в спортзале многие люди предпочитают себя чем-то поощрить, иногда позволяя выпить пару бокалов вина или несколько кружек пива. Однако они совершают большую ошибку, если учесть состояние их организма непосредственно после физических нагрузок, а также те действия, которые алкоголь оказывает на все наши системы. Высокоинтенсивные тренировки вроде бега, прыжков, работы с тяжелыми весами, создают временные повреждения мышц и их напряженность. Если тренировки продолжались достаточно долго, то хранящееся в наших мышцах для восполнения энергии топливо под названием гликоген тоже испытывает дефицит. Во время тренировок в жаркой и влажной окружающей среде организм теряет большое количество жидкости с потом, что сокращает объем крови, необходимой для получения кислорода всеми нашими мышцами и органами, а также запасы электролитов, важные для сокращения мышц. Тем самым наше тело переходит в стадию дисфункции и восстановления. Порой она может наблюдаться в течение нескольких дней после очень тяжёлых нагрузок. Именно в этот момент нашему организму необходимы увлажнение, правильный подбор питательных веществ и отдых. Алкоголь не входит в список этих питательных веществ. После его употребления он ухудшает все аспекты восстановления после тренировок. В частности, алкоголь замедляет восстановление мышц после повреждений, подавляя функционирование гормонов, которые обычно участвуют в этом процессе, вроде тестостерона. Если у спортсменов имеются повреждения мягких тканей, то алкоголь ему категорически противопоказан, поскольку он открывает кровеносные сосуды, способствуя отекам. Наука не разобралась с тем, почему алкоголь блокирует запасы энергии в мышцах, но когда спортсмены потребляют большие порции спиртных напитков, они едят меньше. Наконец, алкоголь вызывает обезвоженность, крайне нежелательную в периоды восстановления, он нарушает качество сна и в целом разрушительно воздействует на организм. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)