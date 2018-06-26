Рейтинг эффективных жиросжигателей

Эффективным помощником на этом пути может стать жиросжигатель — препарат, способствующий уменьшению жировых тканей и формирующий мышечный рельеф. Мы составили рейтинг, который поможет определиться с выбором среди множества средств, представленных в магазинах спортивного питания.

Прежде, чем изучить рейтинг жиросжигателей, давай посмотрим, что входит в их состав, за счет чего они такие эффективные.

Липотропики. Помощь в сжигании жиров во время физических упражнений.

Термогеники. Ускорение метаболизма, понижение аппетита.

Диуретики. Вывод из организма лишней жидкости.

Энергетики. Кофеин и другие вещества, поднимающие тонус, настроение и повышающие энергообмен.

Для наилучшего результата целесообразно выбирать средство, в составе которого есть все перечисленные компоненты. Обязательно изучи инструкцию и правила приема препарата. Рассмотрим механизм формирования мышечного рельефа.

В тканях под воздействием активных веществ, содержащихся в жиросжигателях, сгорают липиды. Высвобождается энергия, которую нужно использовать для тренировок. Говоря проще: жир тает, мышцы тренируются, появляется рельеф. Параллельно с этим уменьшается аппетит, повышается метаболизм. Придерживаясь диеты, можно добиться колоссальных результатов.

Lipo 6 Black

Быстро усваивается, имеет длительное воздействие на организм, снижает аппетит и ускоряет метаболизм. Содержит липотропики и термогеники. Lipo 6X black — средство, которое обладает уникальными свойствами жиросжигания. Оно является наиболее эффективным препаратом для быстрого избавления от лишнего веса. Компоненты усваиваются незамедлительно, благодаря сбалансированному составу. Снижает аппетит, помогает сокращать порции в приеме пищи. Продукт вызывает выброс энергии, начиная работать в течение 10-15 минут после приема. Действие длится около 6 часов. Для достижения результата курс приема жиросжигателя необходимо сочетать с постоянными физическими нагрузками и сбалансированным питанием.

Hydroxycut Hardcore Elite

Активно воздействует на липиды. Эффект привыкания у препарата отсутствует. В состав входит кофеин, что дополнительно тонизирует организм. Этот мощный комплекс обладает функцией термогеника. При приеме препарата наблюдается ускоренный метаболизм, увеличивается работоспособность и выносливость при выполнении силовых нагрузок. И, как следствие, происходит формирование рельефа тела и сгорание подкожной жировой массы. Также повышается концентрация внимания, нормализуется энергообмен. Прием препарата должен проходить по схеме, указанной в инструкции, и сопровождаться тренировками. Рекомендуется параллельно принимать L-карнитин для достижения лучших результатов.

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Animal Cuts

Классический жиросжигатель. Компоненты, являющиеся основой успешного действия термогеника: эфедрин, кофеин и аспирин. В отличие от других препаратов, где составляющие не работают в силу индивидуальных физиологических особенностей (плохо работает щитовидная железа, с трудом уходит жидкость и т. д.), комплекс разработан так, чтобы все компоненты работали совместно, превращая в энергию и жировые отложения, и принимаемую пищу. Препарат включает в себя растительные добавки, заметно улучшающие эффективность воздействия, исключающие желание увеличить дозировку. Он одновременно повышает термогенез, стимулирует выработку гормонов щитовидной железы, активизирует адренергическую систему, увеличивает кровообращение на периферии. Рекомендуется к приему во время сушки или похудения.

Ronnie Coleman Beta-Stim

Успешно применяется для жиросжигания. Входящие в состав компоненты, в том числе и растительного происхождения, обеспечивают приток сил в течение шести часов. Процесс приема сопровождается термогенезом и работой липотропиков. Замедляется аккумуляция жировых клеток. Также прием этого средства повышает концентрацию, краткосрочную и долгосрочную память, благотворно сказываясь на нервной системе. Для вывода лишней жидкости, что часто препятствует формированию красивого рельефа, в препарате содержатся растительные диуретики. Забудь о неконтролируемых вспышках голода — жиросжигатель блокирует синтез жировых кислот, снижает аппетит.

С помощью растительных компонентов препарат повышает насыщаемость крови кислородом.

Tight Xtreme

Оказывает непревзойденное действие по сжиганию жира, помогает сохранить мышечный рельеф и повышает тонус. Препарат содержит уникальные компоненты, которые дают чувство насыщения энергией и вызывают желание бесконечно тренироваться. Высвобождается большое количество энергии, сопровождающееся подъемом настроения. При этом отсутствуют побочные воздействия. Действие схоже с эффектом адреналина, что делает организм более стойким к интенсивным тренировкам. Также наблюдается снижение аппетита, предотвращается переедание и ускоряется катаболизм жиров, сгорающих во время тренировок.

WTF LABZ Summer Time

Препарат для тех, кому надо срочно, за короткий срок привести фигуру в порядок. Помимо работы по сжиганию жира, средство стабилизирует работу нервной системы, исключая упадок настроения. Основным компонентом является мощный термогеник, который заставляет жир плавиться буквально на глазах. Аппетит снижается до возможного минимума, уменьшаются пищевые потребности. Ощущение сытости достигается за счет приема минимального количества пищи, что ускоряет похудение. Тело худеет равномерно, быстро теряя большое количество подкожного жира. Ускоряется метаболизм, поднимается настроение, и отсутствует дискомфорт от побочных эффектов.

Жиросжигатели выпускаются в капсулах и порошке. У любого из них есть допустимая дозировка и рекомендации по приему.

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