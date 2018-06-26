EMS — фитнес. Фитнес для ленивых. Быстро и эффективно похудеть.

Новейшие технологии против лишнего веса. Фитнес для ленивых.

Всё чаще мы стали замечать странные спортивные костюмы на фотографиях селебрити из тренажёрных залов. Провода, ремни, застёжки — создаётся впечатление, будто они готовятся к полёту в космос. И если раньше это только пугало, сейчас десятки тысяч хвалебных отзывов с незнакомой аббревиатурой EMS как минимум вызывают интерес. Мы решили разобраться, что же это такое.

Космический фитнес

Оказывается, космические ассоциации приходят в голову не случайно. Действительно, электро-мышечная стимуляция (Electrical Muscle Stimulation) была разработана для космонавтов. Полёты занимали достаточно много времени, и условия невесомости существенно сказывались на их здоровье. В космосе тело практически не имеет веса, при этом мышцы атрофируются, возникают проблемы с позвоночником. EMS стала решением этой проблемы.

Советские учёные держали эту технологию в строгой тайне многие годы. После того как о ней узнал весь мир, её стали применять в реабилитационной медицине, а затем и в фитнесе.

Как это работает?

Профессиональные спортсмены тоже активно пользуются этой техникой тренировок. Вот, например, тренировка Усэйна Болта, самого быстрого человека планеты.

Смотреть видео на канале PremiumFit Club на Youtube.

А это не больно?

Скажем честно, сначала не очень приятно. Мышцам не так просто привыкнуть к дополнительной нагрузке и увеличению интенсивности сокращений.

Это вредно?

Противопоказания к EMS-фитнесу почти такие же, как и к обычным занятиям в зале — ОРВИ, ОРЗ, гемофилия, болезни лёгочной системы, онкологические заболевания. На EMS тренажёре не стоит заниматься при острых артритах, нарушениях в работе лимфатической системы, беременности, тромбозе. В любом случае перед такими тренировками консультация врача не помешает.

Чем EMS лучше обычного фитнеса?

Равнение на лучших

Елена Савчук , главный редактор журнала «Красота и здоровье»: «Я прошла 100 ЭМС-тренировок!» Результаты занятий:

Ирина Поливанова, оперная певица: «Я вылечила спину за две тренировки!»

Результаты занятий:

Анастасия Денисова , звезда сериала «Деффчонки»: «К диете я добавила дважды в неделю тренировки, а недавно увлеклась новым фитнес-направлением Fit-n-go».

Результаты занятий:

Теперь держать тело в тонусе намного проще. Никаких долгих изнурительных тренировок в спортзале, а значит, причин пропускать занятия стало ещё меньше.