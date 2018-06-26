Новейшие технологии против лишнего веса. Фитнес для ленивых.
Всё чаще мы стали замечать странные спортивные костюмы на фотографиях селебрити из тренажёрных залов. Провода, ремни, застёжки — создаётся впечатление, будто они готовятся к полёту в космос. И если раньше это только пугало, сейчас десятки тысяч хвалебных отзывов с незнакомой аббревиатурой EMS как минимум вызывают интерес. Мы решили разобраться, что же это такое.
Космический фитнес
Оказывается, космические ассоциации приходят в голову не случайно. Действительно, электро-мышечная стимуляция (Electrical Muscle Stimulation) была разработана для космонавтов. Полёты занимали достаточно много времени, и условия невесомости существенно сказывались на их здоровье. В космосе тело практически не имеет веса, при этом мышцы атрофируются, возникают проблемы с позвоночником. EMS стала решением этой проблемы.
Советские учёные держали эту технологию в строгой тайне многие годы. После того как о ней узнал весь мир, её стали применять в реабилитационной медицине, а затем и в фитнесе.
Как это работает?
Профессиональные спортсмены тоже активно пользуются этой техникой тренировок. Вот, например, тренировка Усэйна Болта, самого быстрого человека планеты.
Смотреть видео на канале PremiumFit Club на Youtube.
А это не больно?
Скажем честно, сначала не очень приятно. Мышцам не так просто привыкнуть к дополнительной нагрузке и увеличению интенсивности сокращений.
Это вредно?
Противопоказания к EMS-фитнесу почти такие же, как и к обычным занятиям в зале — ОРВИ, ОРЗ, гемофилия, болезни лёгочной системы, онкологические заболевания. На EMS тренажёре не стоит заниматься при острых артритах, нарушениях в работе лимфатической системы, беременности, тромбозе. В любом случае перед такими тренировками консультация врача не помешает.
Чем EMS лучше обычного фитнеса?
Равнение на лучших
Елена Савчук, главный редактор журнала «Красота и здоровье»: «Я прошла 100 ЭМС-тренировок!» Результаты занятий:
Ирина Поливанова, оперная певица: «Я вылечила спину за две тренировки!»
Результаты занятий:
Анастасия Денисова, звезда сериала «Деффчонки»: «К диете я добавила дважды в неделю тренировки, а недавно увлеклась новым фитнес-направлением Fit-n-go».
Результаты занятий:
Теперь держать тело в тонусе намного проще. Никаких долгих изнурительных тренировок в спортзале, а значит, причин пропускать занятия стало ещё меньше.