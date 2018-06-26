Рейтинг марок спортивного питания: креатин моногидрат

Биологические добавки широко используются для увеличения работоспособности, поднятия тонуса, наращивания мышечной массы, уменьшения восстановительного периода, улучшения общего состояния здоровья и функционирования систем организма.

Что такое креатин, зачем он нужен и как работает

Креатин — небелковое азотосодержащее соединение, синтезирующееся в печени и поджелудочной железе. Эта аминокислота, участвующая в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках, имеет огромное значение для количества энергии, генерируемого в ходе высокоинтенсивных нагрузок. Влияет на переносимость физических тренировок и набор мышечной массы. Доказана положительная динамика в восстановительном периоде после травм и улучшение когнитивных функций. Креатин — необходимый элемент для нормального функционирования мозга и нервной системы. Основными пищевыми источниками являются рыбные и мясные продукты, но количество креатина в них столь незначительно, что для восполнения микроэлемента и улучшения спортивных показателей желателен прием БАДа.

Виды добавок

Много исследований направлено на улучшение формулы креатина. На рынке спортивного питания представлены различные виды БАДов, содержащие как чистый кератин без примесей, так и смеси. Идут активные споры по поводу усвояемости добавок и влиянии на результаты тренировок. Предлагается несколько форм выпуска: порошок, капсулы, таблетки.

Чистый креатин

Наиболее известный и изученный вид биологической добавки — креатин-моногидрат (КМ). Состав: креатин, вода. Оптимальный по цене и эффективности, хорошо усваивается и достигает мышц в неизмененной форме.

Еще один вид чистого креатина — безводный (Creatine anhydrous). Аналог моногидрата, выше по стоимости, содержания креатинового элемента на 5% больше, чем у КМ.

Креатиновые соединения

Наряду с КМ появляются новые соединения, призванные увеличить эффективность препарата. Сейчас известно более 20 кератиносодержащих БАДов: креатин цитрат (соединение с лимонной кислотой), фосфат, малтат (с яблочной кислотой), тартат (с винной кислотой), глютамин-таурин, магниевый, креатин HMB (связь с метаболитом лейцина), неотон (раствор фосфокреатина). Набирает популярность соединение со сложным эфиром и жидкая добавка, включающая в свой состав масло соевых бобов и гель алоэ вера. Шипучая форма помимо КМ содержит бикарбонат с лимонной кислотой и отличается лучшей растворимостью в воде. Креалкалин или буферная форма, соединение со щелочью, не оправдал заявлений производителя и по характеристикам показал себя хуже, чем КМ.

Доказательств, что соединения лучше, эффективнее и безопаснее чистого КМ нет, проведено недостаточно исследований.

Креатин-моногидрат считается оптимальным. Конкурентоспособными можно считать спортивные добавки с транспортной системой. Получаем выбор — приобрести чистый КМ и комбинировать его с правильным спортивным питанием, что получается экономнее, или же купить готовую смесь креатина с транспортной системой. В этом случае надо обратить внимание на совместимость компонентов и время приема.

Практические рекомендации по применению

Существуют две схемы приема препарата: с загрузкой и без загрузки.

Загруз-схема

Пять дней принимай КМ по двадцать граммов, разделенных на четыре приема, запивая соком, в промежутках между основными приемами пищи, а в дни физических нагрузок — после занятий. Через неделю оставь один прием по три грамма с утра или после физических упражнений. После месяца сделай отдых на три-четыре недели.

Равномерная схема

Принимай ежедневно по пять граммов с утра или после тренинга, растворяя в стакане воды с рафинадом или с соком. После приема курса в течении двух месяцев сделать отдых на три-четыре недели.

Согласно проведенным исследованиям, результаты приема добавки по обеим схемам не сильно отличаются. Первая — дает быстрый результат, вторая — максимальные показатели только через месяц приема. Риск побочных эффектов у загруз-схемы больше, чем при равномерном приеме.

Ускорить транспортировку креатина в мышцы и улучшить усвояемость добавки можно, употребляя быстрые углеводы (двадцать граммов) в виде сока или сахара, быстрый протеин (двадцать граммов) или аминокислоты (пятнадцать граммов).

Во избежание осложнений и побочного действия препарата следуй практическим рекомендациям:

соблюдение дозировки;

потребление достаточного количество воды, чтобы избежать обезвоживания организма, связанного с задержкой воды от приема добавки;

выбор качественного товара, так как проблемы с пищеварением связаны с плохой очисткой добавки.

Единственный недостаток, который связан с приемом КМ — набор веса за счет задержки воды в организме. После окончания приема добавки масса тела снизится.

Рейтинг лучших марок спортивного креатина

Производители хвалят свой товар, наполняя рынок рекламой и покупая отзывы. Сложно определить объективность информации.

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Согласно опросам и исследованиям рейтинг лучших креатин-добавок возглавляют следующие позиции:

Creatine Monohydrate от Ultimate Nutrition;

Creatine Powder от Optimum Nutrition;

Micronised Creatin от Dymatize.

В тройку лидеров креатина с транспортными системами попали:

NO-XPLODE Creatine от BSN;

Cellmass от BSN;

Xpand от Dymatize.

Выбор лучшей добавки индивидуален и зависит от многих параметров. Руководствуйся составом, качеством, ценовым диапазоном, фирмой, отзывами и рекомендациями в зависимости от желаемого результата. Обрати внимание на сроки годности и целостность упаковки.

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