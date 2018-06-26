Четыре месяца без спорта и диеты: Настасья Самбурская показала, как изменилась ее фигура

@samburskayaЧетыре месяца без спорта и диеты: Настасья Самбурская показала, как изменилась ее фигураЕще совсем недавно актриса Настасья Самбурская (31) рассказывала, что не мыслит жизни без спорта и правильного питания. По ее мнению, лучше два часа пыхтеть в тренажерном зале, чем смаковать вредный фаст-фуд. Актриса часто делилась с фолловерами рецептами низкокалорийных и полезных блюд. Более того, телеведущая открыто говорила о неприязни к толстым женщинам, предлагая всем им сесть на диету. Но теперь и сама Самбурская временно расслабилась и, по ее же словам, потеряла идеальную форму:

В спортзале не была почти 4 месяца. Мну чипсы и лапшу быстрого приготовления. Поэтому вид сзади противопоказан. Держаться на плаву помогают последние 3 года на режиме. К купальникам равнодушна, поэтому фото в том же купальнике.

Актриса заверила, что вернется к тренировкам в июле и обязательно продолжит делиться с поклонниками полезными рецептами. Фолловеры в комментариях наперебой принялись уверять Самбурскую в том, что даже без спорта и диет она прекрасно выглядит: «Мне бы так есть и не жиреть!», «Какая фигура! Кажется, без зала просто стала естественной и это круто», «Красивое тело! Купальник только сменить не помешает».

А тем временем похудевшая Елена Малышева пожаловалась, что стремительно набирает вес.

@samburskaya