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Бесплатные занятия цигун стартуют в Измайлове
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Бесплатные занятия цигун стартуют в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайловском парке будут проходить уроки по китайской дыхательной гимнастике.
В ПКиО «Измайловский» стартуют бесплатные занятия по китайской дыхательной гимнастике цигун. Они состоятся по вторникам и субботам, и рассчитаны на москвичей самого разного возраста и с разной физической подготовкой.
Занятия будет проводить профессиональный инструктор оздоровительного цигун. Мастер гимнастики покажет участникам урока упражнения, которые способствуют укреплению иммунитета, коррекции дисфункций опорно-двигательного аппарата и дисфункций метаболизма. Помимо этого они отработают комплексные упражнения для укрепления связок и сухожилий, для развития гибкости суставов.
Стоит отметить, что цигун — это система упражнений, таким образом подобранная китайскими специалистами, что приводит к оздоровлению организма и развитию его энергетического потенциала.
Летние оздоровительные занятия будут организованы на танцплощадке эстрады «Солнечная» Измайловского ПКиО. Начало тренировок в 12 часов.
Вход свободный.
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