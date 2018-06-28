Бесплатные занятия цигун стартуют в Измайлове

В Измайловском парке будут проходить уроки по китайской дыхательной гимнастике.

В ПКиО «Измайловский» стартуют бесплатные занятия по китайской дыхательной гимнастике цигун. Они состоятся по вторникам и субботам, и рассчитаны на москвичей самого разного возраста и с разной физической подготовкой.

Занятия будет проводить профессиональный инструктор оздоровительного цигун. Мастер гимнастики покажет участникам урока упражнения, которые способствуют укреплению иммунитета, коррекции дисфункций опорно-двигательного аппарата и дисфункций метаболизма. Помимо этого они отработают комплексные упражнения для укрепления связок и сухожилий, для развития гибкости суставов.

Стоит отметить, что цигун — это система упражнений, таким образом подобранная китайскими специалистами, что приводит к оздоровлению организма и развитию его энергетического потенциала.

Летние оздоровительные занятия будут организованы на танцплощадке эстрады «Солнечная» Измайловского ПКиО. Начало тренировок в 12 часов.

Вход свободный.