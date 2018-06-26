5 советов сделать кожу идеальной этим летом

Каждый проведённый день на солнце, без защиты кожи, грозит серьёзными проблемами. Солнце необходимо, человек получает витамин Д, без которого организм не может обойтись. Но если, неправильно подойти к принятию солнечных ванн, можно получить неприятные сюрпризы. А именно, преждевременное старение кожи, более глубокие и видимые морщины, белые пятна на коже, ожоги, и даже рак кожи.

Под воздействием ультрафиолетовых лучей исчезает коллаген, кожа становится менее эластичная. Как правильно ухаживать за кожей во время отпуска? Какую косметику использовать? МедикФорум нашел ответы на эти вопросы.

Существует 5 правил ухода за кожей

1. Необходимо хорошо очищать кожу лица, так как летом сальные железы выделяют больше жира. А жирная кожа притягивает грязь. В результате забиваются поры лица, и появляются прыщи. Очищение нужно начинать с глаз и губ, не жалейте средства для демакияжа. Следует хорошо пропитать ватный диск, и аккуратно смыть макияж. После этого умыть лицо используя специальные косметические средства. Важно подобрать средство под тип кожи. Косметические средства должны питать и увлажнять кожу. 2. Используй антиоксиданты и витамины, чтобы лучше защитить кожу летом. Антиоксиданты защищают кожу, предотвращают изменения на коже, предотвращают старение кожи. Можно перечислить такие, как: •Коэнзим Q10 — является мощным антиоксидантом. Вырабатывается организмом и защищает от различных недугов и проблем. С возрастом количество коэнзима уменьшается, что влияет на старение кожи. •Альфа — липоевая кислота — антиоксидант который защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. •Витамин С — один из главных антиоксидантов. Всех полезных свойств витамина С не перечислить. Укрепляет иммунную системы, защищает, укрепляет стенки кровеносных сосудов. •Зелёный чай — является сильным антиоксидантом для кожи. Существует множество других антиоксидантов таких, как экстракт виноградных косточек, экстракт розмарина, витамин Е и другие. 3. Не забывай о пилинге. Лето не самое лучшее время на чистку лица, но никто не предлагал делать глубокий пилинг или грубый пилинг. Отлично подойдёт молочная кислота или миндальная кислота. Отлично ухаживают за кожей, питают и увлажняют. Кожа будет гладкая и красивая, и загар будет ровным. 4. Увлажняй и питай кожу. Летом это особенно необходимо. Используй кремы богатые в антиоксиданты и витамины А, С, Е. 5. Используй солнцезащитный крем с фильтром. Само по себе солнце невредно. Врачи говорят, что принимать солнечные ванны нужно каждый день, если есть возможность. Это хорошо влияет на кости, и организм в целом. Но, ко всему нужно подходить с умом. Нужно использовать солнцезащитные крема и загорать после обеда, тогда солнце менее вредное. Крема с фильтром защитят от ожогов, старения кожи и других более серьёзных проблем. Список лучших кремов для загара:

•Nuxel Sun Krem — замечательный крем с приятным запахом. Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Высокая степень защиты и красивый загар гарантирован. •Collistar Speciale Abbronzatura — приятный запах, хорошо питает и увлажняет кожу. Отлично защищает от ультрафиолетовых лучей. Загар ровный и красивый. Для чувствительной кожи. Защищает от старения кожи. •Bioderma Krem — крем, который может купить каждый, цена ниже средней. Но низкая цена не значит, что продукт плохой. Наоборот крем высокого качества. •Clarins Uv Plus — хороший крем для любого типа кожи. Надёжная защита, красивый загар. Стоит попробовать. •Lavera Sun — это один из самых доступных кремов на рынке. Приятный на ощупь, нежный запах. Эффект красивого загара гарантирован. Хорошая защита. •Panthenol Family — приятный запах, нежная консистенция, доступная цена. Можно купить в любом магазине и аптеке. Имеет много положительных отзывов. •Lancaster Sun Sport — отличный крем, хорошая цена. Защита от солнца 100%. Хорошо питает и увлажняет кожу.

Какой фильтр SPF выбрать?

О чём говорит SPF (Sun Protection Faktor) и число, стоящее после него? Обозначает это степень защиты от ультрафиолетовых лучей. Выбор зависит от множества факторов таких, как место отдыха, внешность, возраст, время года. Людям со светлой кожей, со множеством родинок на теле, блондинам следует подходить осторожно к загару. Стоит выбрать крем с высокой степенью защиты SPF 50 и выше.

Люди с более тёмной кожей, русые блондины, с каштановыми волосами должны выбирать степень защиты SPF 25-25. Люди с чёрными волосами, и более тёмной карнацией могут пользоваться кремом с защитой SPF 5-10. Дерматологи советуют пользоваться кремом с фильтром 30 либо выше. Крем нужно наносить за 30 мин перед выходом на солнце.

Правильное питание — залог здоровья

На состояние кожи влияет также еда. Не только нужно подобрать правильную косметику, но и следует правильно питаться. Ведь нет ничего прекраснее, чем красивый загар и здоровая кожа. Лето богато фруктами и овощами. В рационе питания каждый день должны быть фрукты богатые в витамины и антиоксиданты. Нужно пить много чистой воды.

Помощь при солнечных ожогах в домашних условиях

Несмотря на то, что в наше время, в каждом магазине или аптеке можно купить солнцезащитный крем, есть люди, которые этим пренебрегают. Как помочь себе или близкому человеку, когда при солнечном ожоге? Различается лёгкая степень и тяжёлая. При лёгкой степени кожа краснеет и болит, и через несколько дней всё пройдёт. При тяжёлой степени не всё так просто. Симптомы тяжёлой степени:

•температура; •появление волдырей; •обезвоживание; •тошнота, рвота; В первую очередь нужно определить степень ожога, если это тяжёлая степень нужно обратиться к врачу. Лёгкую степень ожога можно лечить дома. Нужно знать что наносить на ожоги масло запрещено.

Способы лечения в домашних условиях

Существует много способов, но самый известный и проверенный это лечение ожогов с помощью прокисшего молока или кефира. Также можно делать прохладные компрессы из ромашки, календулы, зелёного чая. Такие методы охлаждают, имеют противовоспалительный эффект. Хорошо помогают листья белокочанной капусты. Листья моют и охлаждают, прикладывают к ожогам. Капуста хорошо снимает боль. Помогает бороться с ожогами сок алоэ вера. Если нет дома такого растения, можно в аптеке купить гель. Эти домашние методы, проверенные временем, отлично помогают в лечении солнечных ожогов. Облегчают симптомы, снимают боль, восстанавливают повреждённую кожу. Ранее были названы советы, как избежать старческого слабоумия.