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Вазелин для обработки кожи может быть очень опасен
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Вазелин для обработки кожи может быть очень опасен 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Вазелин часто используют как средство первой помощи не только обычные люди, но и медики, а также профессиональные спортсмены. Однако ученые высказались о том, что обработка поверженной кожи вазелином может негативно повлиять на процесс заживления. Вазелин — одно из излюбленных средств боксеров: его используют для борьбы с рубцами и разрывами кожи. Но, проанализировав данные исследований о применении вазелина, а также случаи врачебной практики, специалисты констатировали: если вазелин и наносить на кожу, то не сразу после травмы.
«В первые 30 минут после повреждения применять вазелин нельзя», — отметили ученые.
Их эксперименты свидетельствуют: вазелин мешает коже нарастить первичный тонкий слой и замедляет процесс регенерации тканей. Также при этом возникает риск попадания в рану инфекции. Ранее МедикФорум писал о том, кому опасно употреблять в пищу рис.
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Женский форум
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