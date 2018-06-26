5 советов тем, кто хочет похудеть быстро и навсегда

Голливудским актерам приходится нелегко: для новых ролей им частенько приходится кардинально менять имидж, длину и цвет волос, а также в очень короткие сроки набирать и сбрасывать иногда по несколько десятков килограмм. И без помощи квалифицированных диетологов здесь точно не обойтись! Мы отобрали несколько рекомендаций специалистов, помогавших худеть самым знаменитым актерам мира — они-то точно знают, как худеть быстро и эффективно!

Откажитесь от обезжиренных продуктов

Плохо то, что в продуктах с низким содержанием жира или вовсе обезжиренных отсутствуют и другие питательные вещества, которые жизненно необходимы нашему организму.

И питаясь такими продуктами, мы заставляем свое тело чувствовать постоянный голод и дефицит необходимых микроэлементов — в лучшем случае организм отплатит нам замедленным обменом веществ и немедленным возвращением всех вырванных у него килограммов.

В худшем — проблемами с кишечником, другими органами пищеварительного тракта и нарушениями пищевого поведения.

Ешьте фастфуд!

Разумеется, речь не идет о еде из МакДональдса или других заведений такого рода. Но в быстрой еде, при приготовлении которой соблюдены принципы здорового питания, нет ничего плохого. Большинство из нас живет в очень быстром темпе и иногда у нас просто нет времени на приготовление полноценного обеда или ужина.

Домашний очаг

Чтобы не пропускать прием пищи (что плохо скажется на вашей фигуре и здоровье), позаботьтесь о запасе полезных ингредиентов, которые можно будет быстро соединить со свежими фруктами или овощами — и получить вкусный и полезный обед.

Ешьте много клетчатки

Недостаток клетчатки и пищевых волокон — одна из самых распространенных причин проблем с кишечником.

Кроме того, если в рационе много клетчатки, организм медленнее усваивает сахар — в результате мы дольше испытываем чувство сытости и меньше нуждаемся в перекусах

Женщинам, следящим за своим здоровьем, стоит съедать не менее 25 грамм клетчатки в день. Свежие овощи, бобовые, цельнозерновые продукты должны быть на вашем столе каждый день — и вкусно, и очень полезно для фигуры!

Смузи вместо соков

Всего два стакана сока в день могут существенно (до 50%) повысить риск заболеваний сердца, а также развития диабета второго типа: в соках практически нет полезных растительных волокон, зато высвободившийся фруктовый сахар мгновенно поступает в кровь и повышает уровень инсулина.

Домашний очаг

В то же время смузи помогает регулировать уровень сахара, поддерживать оптимальный уровень энергии, а полезные вещества и элементы, содержащиеся в овощах и фруктах, при переработке в смузи высвобождаются и легче усваиваются организмом.

Стакан воды с лимоном с утра

Вместо утренней чашечки кофе выпивайте стакан горячей воды с лимонным соком: во-первых, ферменты и витамин С, содержащиеся в лимонах, поддерживают печень и нормализуют ее работу. Во-вторых, это стимулирует работу кишечника и помогает его наилучшему очищению. Но помните: этот способ подходит только тем, у кого все в порядке с желудком.