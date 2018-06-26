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Выявлена смертельная опасность кастрюль и сковород
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Выявлена смертельная опасность кастрюль и сковород 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Опасность может подстерегать человека даже среди самых привычных и распространенных вещей. Банальная сковородка может спровоцировать онкологию, сообщает Daily Mail со ссылкой на данные Агентства по охране окружающей среды.
Малейшие частицы антипригарного слоя, попадающие в организм человека вместе с пищей, могут запустить смертельную болезнь. Этими опасными свойствами также обладают водостойкая одежда и огнеупорные материалы. Все дело в том, что в их состав входит перфтороктановая кислота, обладающая канцерогенными свойствами.
Проведенные на животных опыты показали, что эта кислота увеличивает риск развития опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов.
Чтобы избежать негативного сценария, достаточно не пользоваться посудой с поврежденным антиприграным покрытием, а также не следует перегревать кастрюли и сковороды.
Женский форум6  Ещё 2 источника 
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