Душица — целебная трава для женщин

Душицу обыкновенную не зря прозвали материнкой — с давних времен народная медицина применяет препараты этого растения при нарушениях менструального цикла, аменорее; мастопатии; климактерическом синдроме; после родов — чтобы ускорить отхождение последа.

Душицу не зря прозвали материнкой

Правда, есть и ограничения. Препараты душицы противопоказаны при беременности. Не следует применять их также при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы и повышенной секреции желудочного сока.

Настой душицы при климактерическом синдроме

2 ст.ложки душицы залить в термосе 0,5 л кипятка, настаивать в течение 1 часа, процедить. Выпить в течение дня в 3 приема за 30-40 минут до еды.

Ванна с душицей

200 г сушеной измельченной травы залить в термосе 1 л кипятка, настаивать в течение 1 часа, процедить, сырье отжать. Вылить настой в ванну с температурой воды +38…+39 градусов. Принимать ежедневно в течение 10-15 дней по вечерам (перед сном). Продолжительность процедуры — 15-20 минут. После ванны не нужно ополаскиваться — только промокнуть кожу мягким полотенцем. Такие процедуры полезны при нарушениях обмена веществ, ожирении, бессоннице, неврозах. Ванна с душицей благотворно влияет на кожу — смягчает, омолаживает ее; эффективна она и при кожных заболеваниях.

Ванночка с маслом из душицы

Средство применяется при нарушениях менструального цикла, гинекологических заболеваниях (после консультации со своим лечащим врачом!). Налить в таз 10 л теплой (+36…+37 градусов) воды, добавить 1 ч.ложку масла из душицы, размешать. Посидеть в этой воде перед сном в течение 7-10 минут, затем сразу лечь в постель. Приготовление масла из душицы: 50 г сушеного измельченного сырья залить 0,5 л рафинированного растительного масла (оливкового или подсолнечного), укупорить, настаивать в темном прохладном месте в течение 10 дней, процедить.

Настой душицы от перхоти и для укрепления волос

2 ст.ложки сушеной измельченной травы залить в термосе 1 л кипятка, настаивать в течение получаса, процедить. Использовать для ополаскивания волос после каждого мытья.