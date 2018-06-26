Опасные мифы о женском здоровье

Многие женщины знают совсем немногое об устройстве собственного организма, поэтому склонны верить различным мифам или советам из интернета. Однако порой подобные заблуждения могут стать причиной осложнений или неприятных последствий.

Менструальная боль

Многие женщины убеждены, что менструальная боль является нормальным симптомом критических дней, поэтому предпочитают терпеть. Однако в действительности имеется множество способов избавиться от болевых ощущений, в том числе теплые компрессы и некоторые препараты. Если же боли очень острые, лучше обратиться за грамотным лечением к врачу.

Тампоны

Использовать эти средства в ночное время решительно не рекомендовано, поскольку есть риск возникновения синдрома токсического шока. Носить тампон не стоит уже спустя 7-8 часов, чтобы не подвергать себя риску.

Противозачаточные

Некоторые верят, что оральные контрацептивы являются лучшим средством от беременности, и это так, если их назначил врач. Не стоит покупать их самостоятельно, почитав перед этим форумы, поскольку можно столкнуться с побочными эффектами, среди которых тошнота, головные боли, повышенное давление и даже потеря чувств.

Загар

Существует странный миф, якобы загорать в молодости можно, а вот в старости — нельзя. Важно понимать, что УФ-излучение опасно для всех возрастов, поскольку провоцирует преждевременное старение кожи и повышает риск возникновения рака. Стоит перед выходом на улицу наносить солнцезащитный крем, что особенно касается лица и шеи.

ПМС

Имеется мнение, что в период ПМС женщины превращаются в злых «монстров». Однако ученым не удалось выявить серьезных смен в поведении дам в «эти дни», поскольку гормональный фон незначительным образом отражается на поведении, примерно так же, как и обычные бытовые вещи, провоцирующие раздражение.

Гигиена

Бытует мнение, что все инфекции в области половых органов появляются из-за плохой гигиены, но иногда причиной проблемы может стать чрезмерный уход. Средства для интимной гигиены способны нарушать уровень pH, из-за чего бактериям проще размножаться. Симптомы включают зуд, неприятный запах, а также раздражение. Лучше отдавать предпочтения средствам с нейтральным pH или теплой воде.

Беременность

Есть мнение, что нельзя забеременеть в течение нескольких месяцев с момента прекращения приема противозачаточных, однако отмечаются случаи беременности и через месяц после этого. Кроме того, если препарат подобран неправильно, есть незначительный риск беременности даже во время курса приема.]]>