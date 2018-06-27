Угроза прерывания беременности: причины, симптомы и лечение

Об этом не принято говорить, но любой врач подтвердит: беременность — это лотерея. Никто не может дать гарантию, что все ее этапы пройдут успешно, даже несмотря на достижения современной медицины. К сожалению, состояние под названием «угроза прерывания беременности» довольно часто встречается сегодня. Это вовсе не означает, что выкидыш обязательно произойдет, это сигнал — необходимо предпринять все меры, чтобы продлить беременность. Как спасти себя и своего ребенка — расскажем в нашем материале.

Откуда ждать угрозу?

Если риск потерять малыша появляется до 28 недель, врачи называют это «угрозой самопроизвольного выкидыша», а с 28 до 37 недель говорят уже о риске преждевременных родов, но шансы сохранить жизнь ребенка в этот период уже довольно высоки. С угрозой прерывания беременности сталкиваются многие будущие мамы — слишком широк перечень обстоятельств, по которым такое состояние может развиться. Вот лишь некоторые из них:

Гормональные нарушения в организме матери: нехватка прогестерона или избыток андрогенов создают неблагоприятную обстановку для прикрепления и развития эмбриона.

Проблемы с иммунитетом. Задача организма в первые недели беременности — принять плод и обеспечить все необходимое для его закрепления в полости матки. Если иммунитет мамы слаб, плод будет воспринят как чужеродное тело, и организм его отвергнет.

Генетические нарушения. Закон естественного отбора: эмбрион с грубой патологией не выживает, организм мамы сканирует нарушение и также отвергает его. Такое может происходить под влиянием неблагоприятной внешней среды — плохой экологии, радиации, или в из-за наследственного фактора.

Инфекции, передающиеся половым путем: хламидии, уреаплазма, микоплазма, герпес и другие. Подобные заболевания могут инфицировать плод как в утробе, так и во время родов, а также быть смертельно опасными для будущего малыша. Именно поэтому каждой женщине врачи настоятельно рекомендуют проходить обследование еще на этапе планирования беременности.

Заболевания половой системы, в том числе неправильное строение половых органов беременной, миомы, опухоли и эндометриоз. Выкидыш может спровоцировать и истмико-цервикальная недостаточность.

Различные осложнения беременности, например, гестоз или предлежание плаценты. Развиваются, как правило, во второй половине срока.

Воспалительные процессы в организме, или попросту любые серьезные болезни матери. В период ожидания малыша очень опасно переболеть ангиной, краснухой, гриппом, гепатитом, пиелонефритом и некоторыми другими заболеваниями.

Хронические заболевания женщины.

Стресс. Многочисленные переживания сами по себе выкидыш не провоцируют, но они могут усугубить один из указанных выше пунктов.

Гематома в матке

Физические травмы опасны для беременной женщины на любом сроке, так же, как и психологические. Еще хуже, когда появляется гематома в матке, это свидетельствует о частичной отслойке плодного яйца, то есть кровоподтеке в главном женском органе. Такой диагноз врачи нередко ставят будущим мамам в самом начале срока, примерно в 5-8 недель. Гематома несет серьезную опасность для женщины и плода, но никак не проявляет себя. Обнаружить ее можно только с помощью УЗИ. Сильный кровоподтек может стать причиной выкидыша или же спровоцировать анемию. Слабовыраженная гематома не так опасна, но женщина с этим диагнозом сможет родить только путем кесарева сечения. Причины развития гематомы в целом не существенно отличаются от тех, что указаны выше. Разве что к кровоподтеку могут привести также чрезмерное употребление алкоголя и табакокурение будущей мамы. Врачи подразделяют гематомы на ретрохориальную — отслоение плодного яйца от стенки матки на раннем сроке, и ретроплацентарная — отслоение уже созревшей плаценты. Первый вид больше распространен, он характеризуется болями внизу живота и мажущими коричневыми выделениями из влагалища. Спровоцировать такую гематому может артериальная гипертензия после 35 лет, удар в живот, развитие многоводия или многоплодная беременность. Второй вид гематомы возникает после 16 недель беременности и может появиться в связи с развитием осложнений беременности или также травмы. В обоих случаях сохранить беременность может только своевременное обращение к врачу и немедленное принятие мер с его стороны. Специалисты могут предотвратить рост гематомы, то есть остановить внутреннее кровотечение. Чаще всего применяют такие лекарства, как дицинон, а тонус матки снимают Магне-В6 и свечи с Папаверином. Бывает и такое, что гематому врачам приходится прокалывать.

Как распознать угрозу?

Признаки угрозы прерывания беременности могут быть как ярко выраженными, так и практически незаметными для будущей мамы. Один из них — тянущие боли внизу живота и пояснице, похожие на менструальные. Вместе с неприятными ощущениями по бокам живота эти признаки могут просто отражать изменения в связках матки, а могут и указывать на серьезную опасность. Кровянистые выделения из половых путей — еще один тревожный сигнал. При этом не обязательно, что должна идти именно кровь. Любой розоватый оттенок выделений — это повод для немедленного обращения к врачу. При угрозе прерывания беременности также наблюдается гипертонус матки, но в первом триместре заметить это может только врач на УЗИ или при осмотре беременной на кресле. Во второй и третьем триместрах определить гипертонус может уже сама будущая мама — живот как будто каменеет, чувствуются боли, отдающие в поясницу. Определить угрозу невынашивания беременности наверняка помогут только специальные исследования. В первом триместре проводят УЗИ, исследование мочи и крови на уровень содержания хорионического гонадотропина, замер базальной температуры и ряд других процедур. Во второй триместре дополнительно исследуют сократительную деятельность матки и состояние ее шейки, а в третьем прибегают к кардиотокографии и опрелению эскреции эстриола.

Лечится ли угроза?

Можно ли остановить угрозу прерывания беременности, решает врач после осмотра, ряда анализов и ультразвукового исследования. Специалист должен установить возможную причину такого состояния, оценить строение органов будущей мамы, ее здоровье и наличие инфекций, которые могут препятствовать благополучной беременности. Если шансы есть, основными задачами становятся снятие напряжения матки, остановка кровотечения, если оно есть и сохранение плода в утробе. Во многих европейских странах выкидыши на ранних сроках лечить не принято. Врачи объясняют это тем, прерывание беременности в таких случаях — результат естественного отбора, а значит, у развивающейся жизни изначально есть какой-то изъян. В России же врачи стараются сделать все возможное, чтобы сохранить беременность. Женщину чаще всего госпитализируют, назначают ей полный покой и постельный режим, специальную диету и прием ряда медикаментов. Даже если будущую маму не положили в больницу, ей придется соблюдать полный физический и психологический покой дома, в прямом смысле лежать в постели 24 часа в сутки. Дальнейшее лечение будет зависеть от причины возникновения угрозы прерывания беременности. Крайне редко удается сохранить плод в случае, если он оказался в опасности из-за влияния генетического фактора. Но и здесь есть надежда, и, как отмечают специалисты, это может подтвердить статистика. Чтобы успокоить будущую маму, врач наверняка назначит прием натуральных седативных средств. Препараты-спазмолитики помогут снять тонус матки, а специальные таблетки — витаминные комплексы для беременных — укрепят здоровье и иммунитет женщины. Привести в порядок гормональный фон должны будут соответствующие медикаменты, например, утрожестан и дюфастон. Избежать поздний выкидыш также помогает специальное кольцо на шейке матки, которое будет сдерживать давление растущего малыша вплоть до самых родов. Один из распространенных вопросов будущих мам, у которых диагностировали угрозу прерывания беременности, можно ли продолжать вести активную половую жизнь. Врачи в этом вопросе единодушны: секс строго запрещен при угрозе невынашивания беременности, особенно в первые 13 недель срока. Более того, под запретом любые действия, которые ведут к возбуждению женщины, в том числе оральные ласки, анальный секс и самоудовлетворение. Конечно, не допустим и оргазм. Все это провоцирует сокращения матки, ее гипертонус, а на поздних сроках — отхождение околоплодных вод. Это не означает, что об интимной жизни придется забыть до родов, как только угроза останется позади, врач снимет запрет. Но его разрешения в этом вопросе крайне важно дождаться.

Если спасти не удалось

К сожалению, примерно 15-20% всех беременностей заканчиваются внезапным прерыванием. Чаще всего это происходит на ранних сроках, например, на 6 неделе, так что женщина даже не узнает об этом. Чуть реже — в первом триместре, и самая распространенная причина выкидыша — хромосомные аномалии плода. Выкидыш чаще всего сопровождается обильным кровотечением со сгустками и сильными болями внизу живота и в пояснице, и если этот процесс уже начался, его не остановить. В этом случае никакой специальной медицинской помощи женщине не требуется. Плод также может замереть и погибнуть внутри материнского организма. Врач диагностирует это по отсутствию его развития и назначит операцию по извлечению плодного пузыря. Под общим наркозом проводится выскабливание полости матки или вакуум-аспирация — с помощью специального отсасывающего прибора, не повреждая ткани, чистится содержимое матки. В некоторых случаях приверженцы консервативных методов лечения могут занять выжидательную позицию и выделить четыре недели на то, что матка сама избавится от замершего плода, или же спровоцировать самопроизвольный аборт медикаментозно. После того, как плод покинет организм женщины, специалисты обязательно проводят УЗИ, чтобы убедиться в успешности проведенных манипуляций. Когда женщина сталкивается с двумя или более выкидышами, врачи говорят о привычном невынашивании беременности. В этом случае полная диагностика требуется уже обоим партнерам. Специалисты же предложат паре комплекс мер, направленных на предотвращение выкидыша еще до наступления следующей беременности. Определить причину выкидыша помогает срок, на котором он произошел. На 5-6 неделях беременности организм потенциальной матери отвергает генетически неполноценный эмбрион, как бы избегая того, чтобы выносить ребенка с серьезными нарушениями развития. Как бы ужасно это ни звучало, но природа, возможно, действительно избавляется от больного потомства. На сроке 8-9 недель беременность прерывается чаще всего у женщин с проблемами яичников и недостаточностью половых гормонов. Слизистая матки не может нормально развиваться и удерживать плодное яйцо, поэтому оно покидает материнский организм. В 10-12 недель невынашивание беременности может быть связано уже с недостаточностью желтого тела — временной железы, задача которой — обеспечить зародыш всем необходимым на первом этапе и удержать его на месте. К концу первого триместра должна созреть плацента, и если этого не происходит, плод остается без защиты и питания, из-за чего погибает. Примерно на этом же сроке во втором триместре о себе дают знать аномалии развития матки — плод может не ужиться в неправильно построенном органе. После 10 недель беременности невынашивание может случиться из-за воспаления половых органов матери или наличия в ее матке спаек, которые не дают ему расти. В поврежденной после абортов или выскабливаний матке плод может развиваться примерно до 16 недель, после этого срока ему будет грозить опасность, если врачи вовремя не примут необходимые меры. У женщин с серьезными хроническими заболеваниями выкидыш может произойти даже на 20 неделе беременности. Примерно на этом сроке дает о себе знать и резус-конфликт, то есть несовместимость мамы и малыша по резус-фактору. Так бывает, когда резус-отрицательная мама беременеет от резус-положительного отца, и ребенок наследует показатель папы, в результате чего мамин организм воспринимает плод, как чужеродный объект и вырабатывает антитела против него. Если своевременно сдавать все анализы и наблюдаться у специалистов, возможность развития конфликта существенно снижается.

Что делать дальше?

Многие пары совершают ошибку, когда сразу после выкидыша стараются забеременеть вновь. Но женский организм — не автоматическая система, которая лишь единожды дала сбой. Если не исправить «ошибку», из-за которой произошел выкидыш, и не дождаться полного восстановления, как физического, так и психологического, не исключено, что трагедия повторится. Как отмечают специалисты, с момента прерывания беременности до нового зачатия должно пройти не меньше полугода. Стоит иметь в виду, что цикл может восстановиться сразу после выкидыша, поэтому партнерам необходимо задуматься о контрацепции. Выбрать метод с учетом состояния здоровья женщины поможет гинеколог. Потеря беременности — большая трагедия для всей семьи, но женщине в этой ситуации ни в коем случае нельзя впадать в депрессию. Большая часть причин невынашивания беременности устранима: гормональные нарушения исправляются, очаги инфекции лечатся, анатомические изменения в половых органах поддаются пластическим операциям. Возможности современной медицины очень велики, поэтому в большинстве случаев после выкидыша женщина беременеет вновь и вынашивает здорового ребенка. Сама мысль о том, что можно потерять ребенка, так и не дождавшись его рождения, пугает любую женщину. В один голос психологи твердят о том, что подобную трагедию стоит переживать правильно, уделив повышенное внимание своему здоровью и исполнению главной цели — появлению на свет здорового малыша. Последовательность, основательность и осторожность — главные помощники в процессе планирования и вынашивания новой беременности.

Можно ли предотвратить угрозу?

Снизить риски и защитить будущего малыша от опасности можно — утверждают врачи. И начинается профилактика угрозы прерывания беременности задолго до ее начала.

Обоим будущим родителям следует проходить комплексное обследование до начала попыток завести ребенка. Необходимо сдать анализ крови ни заболевания, передающиеся половым путем, и скрытые инфекции, пройти УЗИ половых органов и тест на совместимость.

Хотя бы за несколько месяцев до планируемой беременности обоим потенциальным родителям нужно завязать с вредными привычками и постараться приблизиться к здоровому образу жизни с соответствующим правильным питанием.

Во время планирования беременности женщине лучше избегать тяжелых физических нагрузок, переохлаждения, контакта с животными и посещения людных мест в период активации гриппа и ОРЗ.

После наступления беременности нужно своевременно сдать необходимые анализы и встать на учет в женской консультации.

Залог благополучного течения беременности — положительный настрой мамы и ее спокойствие. Не стоит делать плохих прогнозов, лучше верить только в хорошее и почаще представлять, как плод внутри превращается из эмбриона в настоящего здорового малыша.