Что вылечит «Мацеста»?

Об особенностях лечения природной сероводородной водой нам рассказал Дмитрий Петров , менеджер проектов ООО «Бальнеологический курорт „МАЦЕСТА“ (ХОЛДИНГ) города Сочи».

— Дмитрий, как давно появилась более-менее ясная медицинская статистика, говорящая об эффективности лечения местной водой?

— «Мацеста» работает более ста лет, но по болезням структурированные данные начали накапливаться с 1940-х годов, когда был построен главный банный корпус. В советские времена физиотерапевтическое санаторно-курортное лечение было достаточно массовым, сюда приезжали люди самого разного социального статуса со всех концов Советского Союза. Это был единственный в мире по своему масштабу оздоровительный проект.

В 1940 году началась разработка методик как по общему оздоровлению и укреплению здоровья. Почти одновременно появились программы по лечению суставов и позвоночника — и долгое время «Мацеста» считалась, в первую очередь, «опорно-двигательным» курортом.

Потом появились доказательства эффективности этой сероводородной воды для терапии кожных заболеваний — псориаза, атопических дерматитов и последствий ожогов.

И третьим большим направлением стала гинекология. Сероводород хорошо себя показал в лечении бесплодия и многих воспалительных заболеваний женской половой сферы. Сегодня у нас есть большая программа, которая включает не только сероводородные, но и радоновые ванны.

— Значит, вы в полном объеме используете наработки советской курортологии?

— Конечно, это уникальный медицинский материал. В нашей лечебнице работали выдающиеся ученые и врачи, они создали не только научную концепцию лечения водами, но и спроектировали специальное оборудование. Например, у нас есть система орошений послеожоговых и послеоперационных келоидных рубцов, разработанная нашими специалистами в советские годы, мы ее используем до сих пор, превосходящего по эффективности аналога ей пока не существует.

— Стоит ли приезжать на Мацесту профилактически?

— Разумеется. Если говорить, например, о взрослом человеке, то ему точно стоит поддерживать здоровье опорно-двигательной системы: сероводородные ванны точно будут нелишними и для женщин, ходящих на каблуках, и для мужчин, носящих тяжести или занимающихся силовыми тренировками. Мацеста запускает процессы активизации кровотока, нормализует обмен веществ, как в мышце, так и в суставе. Если сочетать процедуры Мацесты с общим воздействием сочинского курорта, здоровым питанием, прогулками, умеренными физическими нагрузками, то это в любом случае приведет к улучшению кровотока, питания тканей, активизации регенеративных процессов.

Более подробно о принципах лечения на курорте мы поговорили с Натальей Евгеньевной Безуглой, заведующей отделением физиотерапии «Мацесты».

— Как работает вода Мацесты?

— Сероводород, растворенный в воде Мацестинского источника, имеет несколько звеньев воздействия. После того, как вода подается из источника в ванну, она работает всего 15 минут. Собственно, именно по этой причине невозможно лечиться этой водой нигде, кроме нашего курорта, и бессмысленно наливать ее с собой. Первое, что происходит при погружении человека в ванну с такой водой — это улучшение кровотока, расширение сосудов, идёт так называемая «мацестинская реакция». Следующий этап — клеточный. Мацеста действует на митохондриальное звено, активирует клеточное дыхание. Сероводород влияет на тканевое, клеточное звено, а в плане женского здоровья — еще и на гормональное: нормализует уровень гормонов и улучшает состояние половой системы за счет улучшения кровотока в тканях яичников. Но все процедуры, их частота и время воздействия, подбираются строго индивидуально.

— А на мужчин эта вода воздействует?

— Разумеется, но, как вы понимаете, по-другому. И поэтому процедуры для коррекции мужского здоровья другие: кроме общих ванн вода применяется и локально, например, в форме микроклизм или восходящего душа. Это отличный и очень эффективный метод, который помогает при лечении простатитов, последствий воспалительных реакций и, конечно, при эректильной дисфункции.

— Сколько процедур необходимо для эффективного курса лечения?

— Восемь — это минимально. Поскольку вода работает очень активно, мы постепенно наращивает время пребывания и концентрацию сероводорода. Полную дозу человек получает, как правило, только на третьей или четвертой ванне: раньше нельзя.

— Какие способы применения мацестинской воды еще применяются в медицине?

— Очень много самых разных. Например, если говорить о лечении псориаза, то есть такой метод: мы сочетаем ванны с орошением волосистой части головы — псориатические бляшки возникают и там, и с помощью орошений мы можем эффективно и безопасно на них влиять. Кстати, подобные орошения мы рекомендуем и с чисто косметическими целями — ведь всем хочется иметь густые, здоровые и блестящие волосы.

Орошение — это вообще отличная процедура для многих ситуаций. Например, при проблемах в полости рта мы рекомендуем локальное орошение десен мацестинской водой, бывают гинекологические орошения. Также мы делаем ингаляции с нашей водой — они эффективны для решения проблем с бронхами. Но не устану повторять — все процедуры проводятся строго по показаниям и только после обследования.

— Изучение свойств воды Мацесты продолжается, или про нее уже все понятно?

— Конечно, мы постоянно изучаем влияние источника на людей с различными заболеваниями. Наши последние исследования связаны с метаболизмом.

— Мацеста помогает при нарушении обмена веществ? И при диабете?

— Это очень сложный и тонкий вопрос. Диабет бывает двух типов: когда у человека не синтезируется инсулин или когда ткани его организма невосприимчивы к инсулину. В обмен инсулина сероводород не вмешивается, но на фоне нормального, не повышенного уровня сахара в крови многие процедуры с водой Мацесты диабетикам не запрещены. Но сначала врач должен тщательно взвесить все риски.

— Как часто есть смысл повторять курортное лечение на Мацесте? Или это зависит от диагноза?

— Зависит, безусловно — например, при псориазе максимальный эффект достигается при повторе курсов лечения 2 раза в год. Поэтому до 70% наших отдыхающих приезжают к нам из года в год: они видят стойкую ремиссию, качество их жизни возрастает в разы. То же самое касается и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Люди начинают свободно, без боли, двигаться, ходить, у них исчезают сложности, связанные с работой и личной жизнью.

О подходе специалистов курорта Мацесты к лечению гинекологических заболеваний и бесплодия мы поговорили со Светланой Дмитриевной Томиковой, врачом акушером-гинекологом амбулаторно-поликлинического отделения.

— Светлана Дмитриевна, с какими проблемами к вам приезжают женщины, и каким образом вы им помогаете?

— Как правило, в большинстве случаев женщины обращаются и с хроническими воспалительными процессами, спаечными процессами в органах малого таза, миомой матки небольших размеров, аденомиозом и эндометриозом. На нашем курорте для лечения таких заболеваний используются минеральные воды — сероводородные, радоновые, йодобромные. Они обладают и противовоспалительным действием, и фибринолитическим — рассасывают спайки. Кроме того, наши воды хорошо влияют на гормональный статус организма — а ведь многие заболевания женской половой сферы связаны как раз с нарушением гормонального статуса. Одно из наших ключевых направлений — бесплодие в браке. После обращения к нам во многих случаях наступает долгожданная беременность. Наши процедуры, основанные не на химии, а на естественных силах природы, помогают женщинам наконец-то обрести счастье материнства.

— Вы ведете какую-то статистику по этому вопросу?

— Когда приезжают пациентки, которые проходили здесь курс лечения, и через два месяца у них наступила беременность — мы это фиксируем. Таких случаев достаточно много. Из 100 женщин, прошедших на Мацесте курс бальнеологических процедур по поводу бесплодия, у 37-38 наступила беременность.

— Полезна ли Мацеста для женщин более старшего возраста, например, в период менопаузы?

— Безусловно. Климактерический синдром бывает различной степени тяжести, и при легкой или средней степени мы готовы помочь. Наши ванны помогают нормализовать гормональный фон в период менопаузы, убрать симптомы, которые беспокоят пациентку: приливы, раздражительность, нервозность, бессонницу. По сути, регулярное лечение на Мацесте в этом возрасте может заменить медикаментозную гормонозаместительную терапию, которая не всегда бывает безопасной. Качество жизни женщины улучшается уже после первых процедур. К слову — женщины старше 50 лет приезжают к нам именно для коррекции климакса даже из-за рубежа. Мы смотрим в карту — там сказано, что даме 70 лет, а выглядит она на 50 максимум. Оказывается, женщина ездила на Мацесту в течение последних 30-40 лет, и она буквально сберегла ей не только здоровье, но и молодость. В целом, мы подбираем для каждой женщины индивидуальную программу процедур, в которую могут входить и общие сероводородные ванны, и гинекологические орошения, и гинекологический массаж. В результате пациентка получает максимальный оздоровительный эффект.