18 привычек, которые крадут вашу молодость

Содержание1. Вы любите принимать горячий душ2. Не увлажняете кожу после водных процедур3. Умываетесь кусковым мылом4. Часто проводите процедуры пилинга5. Не используете защиту от солнца6. Слишком увлекаетесь макияжем7. Спите на животе или лицом в подушку8. Отказываетесь от визита к офтальмологу9. Постоянно сутулитесь10. Не мыслите жизни без мобильного телефона11. Стараетесь меньше спать и больше бодрствовать12. Живете в состоянии стресса13. Придерживаетесь обезжиренной диеты14. Никогда не отказываетесь от десерта15. Пьете много кофе16. Не видите ничего плохого в бокале вина17. Часто досаливаете пищу18. Избегаете активности

Не хотите выглядеть на 5-10 лет старше сверстников, пересмотрите свои привычки! Именитые диетологи, косметологи и врачи рассказывают, какие привычки крадут у вас молодость!

1. Вы любите принимать горячий душ Горячий душ или ванна приятно расслабляют и приводят в тонус, помогают согреться в промозглый вечер и даже немного похудеть. Но в то же время, высокие температуры способствуют потере влаги кожей, приводят к ее обезвоживанию. А на сухой коже и морщинки появляются быстрее и стрии (растяжки) становятся особенно заметными. Не прельщают такие перспективы? Постепенно снижайте температуру, доводя ее до оптимальных значений на уровне 38-40°C.

2. Не увлажняете кожу после водных процедур

Желаете, чтобы ваша кожа дольше оставалась здоровой, бархатистой и сияющей? Всегда наносите увлажняющее средство после душа или ванной! Тем более, что современные кремы и лосьоны быстро впитываются, имеют аромат изысканных духов и поддерживают оптимальный уровень увлажненности кожи. А коже пяток нужно жирное питательное средство — такое предотвратит появление трещинок и мозолей, сделает пятки идеально гладкими.

3. Умываетесь кусковым мылом

Применение твердого кускового мыла в уходе за кожей лица, шеи и области декольте — ошибка, которая крадет молодость и забирает красоту. Такое мыло имеет, как правило, щелочную среду, и вместе с частичками естественных загрязнений и остатков косметики забирают естественную «смазку» кожи, нарушая гидролипидный баланс. В результате — кожа становится сухой, словно пергамент, и со временем — такой же тонкой и уязвимой.

4. Часто проводите процедуры пилинга

Постоянное трение кожи и сеансы эксфолиации даже супермягкими составами пользы коже не принесут. Косметологи до сих пор не пришли к единому мнению, допустимо ли проводить пилинги в домашних условиях. И хотя такие процедуры действительно помогают коже «дышать» за счет освобождения от мертвых клеток, в то же время, они могут привести к микротравмам и создать все условия для распространения инфекций. Не говоря уже о том, что неправильно подобранное средство форсирует процессы старения. Любите ухаживать за кожей — переключитесь с пилингов на маски! Увлажняющие, питательные, антивозрастные — они точно придутся по нраву даже взыскательному кожному покрову.

5. Не используете защиту от солнца

Ученые доказали: единственное средство, которое защищает кожу от старения и помогает сохранить молодость — крем с защитой SPF. Все другие средства, сколь бы заманчивыми ни были бы надписи на этикетке, в этом отношении не работают. Они лишь борются с признаками старения — маскируя их визуально и снимая «острые симптомы». Не хотите прибавить к биологическому возрасту 5-10 лет, носите средство с санскрином круглый год. И помните: УФ-излучение оказывает поражающее воздействие даже в пасмурную погоду и дождь.

6. Слишком увлекаетесь макияжем

Декоративная косметика творит чудеса, демонстрируя эффектные преображения. Но только качественные средства положительно сказываются на состоянии кожи. Так, продукты красоты на основе минеральных масел способствуют закупорке пор, тональные основы с силиконами в составе могут инициировать возникновения акне, а пудры для лица и тени для век пересушивают и без того лишенную влаги кожу. Разумеется, все перечисленное никого не молодит!

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7. Спите на животе или лицом в подушку

Это самые неудачные позиции для сна! Во-первых, потому, что сон на животе приводит к ухудшению кровообращения шейного отдела и головного мозга, способствует нарушению осанки и, следовательно, — провоцирует проблемы со спиной. Но к тому же вы получаете линии и заломы кожи на лице по утрам, «балкончики» под глазами, неравномерный тон. Косметологи уверяют, что, только взглянув на лицо женщины, можно с точностью определить, в какой позе она спит.

8. Отказываетесь от визита к офтальмологу

Если вы годами носите когда-то выписанные очки или не идете к офтальмологу, чувствуя ухудшение зрения, страдают не только ваши глаза, но и кожа вокруг них. Привычка постоянно щуриться приводит к формированию глубоких морщин и потере эластичности кожи, что естественно отражается на выражении вашего лица. А ведь глаза — зеркало души, а значит, они должны быть в прекрасном обрамлении!

9. Постоянно сутулитесь

Эта вредная привычка — одна из самых распространенных причин нарушения осанки. Сутулость при ходьбе и поза во время сидения за компьютером, подперев щеку рукой, — злейшие враги вашей молодости. Они приводят к болям в спине, нарушению качества жизни и даже дегенерации позвоночника. Единственный выход — перестать сутулиться, а во время работы за компьютером следить, чтобы уши, плечи и бедра образовывали прямую, а не кривую линию.

10. Не мыслите жизни без мобильного телефона

Без современных гаджетов многие люди лишились бы работы, перестали быть мобильными, успешными и счастливыми. Но постоянное «зависание» в планшете, не имеющее отношение к работе, приводит к возникновению «колец Венеры» на шее — из-за долгого сидения с опущенной головой. Ну а если вы выбираете многочасовые разговоры по мобильному телефону, пострадать может ваша кожа. Бактерии, обитающие на поверхности девайса, легко переносятся на лицо, что впоследствии чревато возникновением и ухудшением имеющихся заболеваний кожи — например, розацеа или акне. В общем, гаджеты и молодость — понятия малосовместимые!

11. Стараетесь меньше спать и больше бодрствовать

Помимо темных кругов под глазами, «серого» цвета лица и явно воспаленных глаз, дефицит сна приводит проблемам, которые гораздо серьезнее. Исследования Национального Фонда Сна, США показали, что недостаточный сон связан с менее продолжительной жизнью. Чтобы быть здоровым и выглядеть молодо и свежо, спать нужно не меньше 7 часов в сутки! Если же у вас проблемы с концентрацией и вниманием, ощущение «тумана» в голове, дефицит энергии, спать нужно и того дольше!

12. Живете в состоянии стресса

В обиходе пожилых людей ходит шутка: «Не бегите так, а то успеете!». На самом деле, как бы вы ни переживали за важное дело, как бы ни стремились выполнить много задач одновременно, сделать все невозможно. Просто потому, что вы — живой человек!

А ведь люди, которые постоянно находятся в стрессе, за что-то переживают и куда-то спешат, зачастую выглядят на несколько лет старше своих расслабленных сверстников. Научитесь снимать стресс при помощи специальных методик (релаксации, хобби, спорта), перестаньте бежать «впереди паровоза» и начните жить здесь и сейчас, получая удовольствие! И тогда вы и чувствовать себя и выглядеть будете моложе.

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Поздние роды могут подарить женщине вторую молодость — уверены ученые. Никакого волшебства! Причина этому — изменение гормонального фона.

13. Придерживаетесь обезжиренной диеты

Для сохранения молодости тела и здорового цветущего вида организму требуются жиры. Так, Омега-3 и Омега-6 ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе и морепродуктах, и насыщенные жиры, которые присутствуют в молочных продуктах, делают кожу мягкой, эластичной и упругой, замедляя процессы образования морщин и возникновение возрастного птоза. Тот, кто лишает меню полезных жиров, обрекает себя на быструю старость! Ешьте рыбу хотя бы 2-3 раза в неделю, а молочные продукты — по крайней мере, одну порцию в день, и вы дольше будете выглядеть молодо.

14. Никогда не отказываетесь от десерта

Любовь к сладостям чревата не только набором лишнего веса, но и значительным ухудшением состояния кожи! Речь идет о гликации — процессе присоединения молекул сахара к белковым структурам в организме, что приводит к повреждению волокон эластина и коллагена, появлению темных кругов под глазами, потере кожей тургора, появлению отечности и ранних морщин, увеличению размера пор. Вы все еще хотите «сладенького»? Сделайте правильный выбор в пользу натуральных десертов — ягод и фруктов, а также сухофруктов!

15. Пьете много кофе

Исследований о пользе и вреде одного и самых популярных напитков в мире — огромное количество, как и сортов бодрящего кофе. При этом многие из них входят в прямое противоречие друг с другом, что не отменяет чувства меры, которого нужно придерживаться, собираясь отведать «кофейка». Так, последние работы израильских ученых доказывают, что злоупотребление кофе связано с преждевременным старением. Кофеин, содержащийся в напитке, способствует обезвоживанию организма, из-за чего кожа принимает изнеможенный вид, становится тусклой, на рей раньше появляются морщины. Помимо этого, кофе негативно отражается на здоровье зубов — постепенно разрушая эмаль и придавая улыбке желтоватый оттенок.

16. Не видите ничего плохого в бокале вина

Бокал хорошего вина в компании или чтобы скрасить романтическое свидание вреда не принесет. Но регулярное употребление алкоголя, а также пренебрежение нормой представляют угрозу. Обильные возлияния, в особенности, сладкими напитками, способствуют повреждению клеток организма свободными радикалами. Кроме этого, алкоголь лишает организма витамина А — антиоксиданта, который необходим для обновления клеток. Все это — форсирует процессы старения.

17. Часто досаливаете пищу

Исследования американских ученых показывают, что продукты с высоким содержанием соли сокращают длину теломер (концевых участков хромосом, которые обеспечивают защитные функции) и ускоряют процессы старения. Не говоря уже о том, что слишком много натрия в питании способствует повышению артериального давления, что в свою очередь чревато возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Хотите получить ключ к молодости кожи? Замените соль полезными специями и приправами!

18. Избегаете активности

Безусловно, себя нужно беречь, но вести «тепличный» образ жизни — большая ошибка! Это приводит к постепенному снижению тонуса мышц, когда некогда рельефное тело «расползается» словно холодец. К тому же, дефицит активности и регулярной физической нагрузки, согласно работам американских ученых, приводит к более быстрому увяданию организма, а кроме того — к развитию хронических заболеваний. В среднем низкая активность старит человека на 8 лет.

Комментарий экспертаЮлия Юнгер, бьюти-блогер, специалист по ЗОЖ К сожалению, молодость проходит гораздо быстрее, чем нам этого хотелось бы. Старение — это естественный процесс, поэтому любые косметические средства и процедуры дают лишь временный эффект. Но замедлить процесс старение вполне нам по силам. И самое приятное, что для этого не нужно никаких материальных затрат. Оказывается, достаточно отказаться от некоторых наших привычек и нашей коже вернется упругость, эластичность и свежий вид.

1. Курение — это самая пагубная привычка для нашей молодости. В основном это происходит потому, что продукты горения табака способствуют разрушению коллагена и эластина. А также блокируют доступ кислорода к клеткам кожи.

2. Фаст-фуд убыстряет процессы старения, так как в этой пище высокое содержание фосфатов. По этой же причине стоит ограничить употребление газированных напитков.

3. Загар. Когда вы подвергаете себя ультрафиолетовому облучению, то в вашем организме образуются свободные радикалы. Они разрушают здоровые молекулы. Именно свободные радикалы вносят существенный вклад в процесс старения кожи из-за солнечного излучения.

4. Умывание водопроводной водой и использования мыла. Водопроводная вода, очищенная хлором и мыло сушат кожу. Кожа лица не получает достаточного увлажнения т.к. нарушается липидный барьер кожи и вода, находящаяся в дерме и эпидермисе поднимается к роговому слою и испаряется. Кроме того при поврежденном липидном слое наша кожа более подвержена негативным факторам внешней среды.

5. Сон на животе. Когда вы спите, уткнувшись лицом в подушку, морщины появляются из-за трения кожи. Также причиной появления морщин, если вы спите на животе, является еще и то, что доступ кислорода к коже лица в таком положении минимален.

Кроме того на состояние нашей кожи влияют стрессы, количество и качество выпитой воды, осанка, физическая нагрузка и многое другое. И все эти факторы зависят от нас. Чем более здоровый образ жизни мы будем вести, тем дольше мы будем выглядеть молодо!

Комментарий экспертаИрина Александровна Таганцева, заведующая дерматологическим отделением Консультативно-диагностического центра ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России , врач-дерматовенеролог, косметолог

Зачастую многие люди кажутся нам старше своих лет. Причин тому множество. В значительной степени наше восприятие возраста и привлекательности конкретного человека зависит от состояния его кожи, цвета лица. Особенно это касается женщин. Разумеется, каждая хочет выглядеть моложе. Но не всегда это удается. Если не считать возможных проблем со здоровьем, способных нас визуально состарить, есть и несколько вредных привычек, которые не добавят ни молодости, ни красоты.

Привычка № 1: Потребление вредной еды Злоупотребление жирной пищей, продуктами из рафинированной белой муки, сладким, соленым, острым напрямую не относится к вопросам косметологии, но приводит к весьма заметным косметологическим проблемам — отекам, морщинам, что визуально добавит возраста любому лицу. Об избыточном потреблении сахара может рассказать сухая, тусклая и дряблая кожа, темные круги и отеки под глазами, себорейный дерматит, акне. Оливковое масло, лосось, авокадо, овощи и фрукты — хорошие помощники в сохранении молодости кожи. Альфа-линолиевая кислота и Омега-3 жирные кислоты, цинк, селен, бета-каротин, витамин С — вот лишь некоторые полезные вещества, с помощью которых старение кожи может замедлиться.

Привычка № 2: Злоупотребление алкоголем

Тема вредного воздействия алкоголя на организм весьма обширна. Остановлюсь на негативных косметологических последствиях злоупотребления горячительными напитками. Любой алкоголь способствует активному выводу жидкости из организма, что приводит к обезвоживанию организма. Следствие действия этого «мочегонного» — сухая кожа лица и морщины. Но и это не все! Чрезмерное употребление спиртного может спровоцировать обострение розацеа и акне, что также не сделает лицо моложе и свежее.

Привычка № 3: Курение

Под воздействием никотина, особенно при длительном стаже курения, в организме начинает вырабатываться фермент, который разрушает коллаген, обеспечивающий упругость кожи. Она со временем становится сухой, иссушенной, приобретает землистый оттенок, быстро появляются мимические морщины, акне.

Привычка № 4: Увлечение загаром

Помимо того, что чрезмерное пребывание на солнце способно спровоцировать развитие меланомы, есть много и менее опасных, но не менее неприятных последствий «солнечных ванн». Ультрафиолетовое излучение ослабляет иммунные клетки кожи и капилляры, делает кожу более тонкой, сухой и восприимчивой к повреждениям.

Привычка № 5: Неправильный сон С точки зрения воздействия на здоровье, недостаток сна может приводить к увеличению веса, сбоям в работе иммунной системы, эмоциональной неустойчивости, рассеянности. А с косметологической точки зрения дефицит сна — это еще и землистый цвет лица, и «мешки» под глазами, и новые морщинки. Этому способствует недостаток сна (менее 7 — 9 часов). Еще очень важна поза, в которой вы спите. Чтобы «не мять» лицо, спать лучше на спине, и достаточное количество времени. Не помешает и правильно подобранная, невысокая подушка: подбородок не должен упираться в грудь, а шея должна лежать ровно.

Привычка № 6: Использование тяжелого макияжа

Теоретически косметика призвана скрывать недостатки кожи, прятать проявления возраста. Но неправильное ее использование способно сделать взрослее любое, даже самое юное лицо. Тяжелые основы под макияж, густые тени, тональные кремы могут забиваться в морщины вокруг глаз, рта, особенно их подчеркивая. Такие косметические средства вместе с яркостью черт добавят и возраста. Чтобы избежать этого, лучше пользоваться легкими основами, которые помимо косметического эффекта еще и увлажняют кожу, придают ей здоровое сияние.

Привычка № 7: Неправильное снятие макияжа

Или вообще ночной сон с косметикой на лице. В этом случае все, что содержится в городском воздухе (пыль, мелкие частицы грязи и т.п.) за день оседает на коже и впитывается в косметику. Как правило, это приводит к закупорке пор, появлению черных точек на носу, в зоне лба, провоцирует воспаление кожи, развитие прыщей и делает лицо серым и тусклым.

Но и снимать косметику следует правильно, специально подобранными в соответствии с типом кожи средствами, мягкими, промакивающими движениями. Не стоит злоупотреблять пилингами, освобождающими кожу от ороговевших частичек. Слишком частое использование скрабов или пилингов для лица может повредить клеткам эпидермиса, снизить защитные свойства кожи. Это приводит к истончению кожи и ранним морщинам.

Привычка № 8: Использования антивозрастного крема в молодом возрасте

Средства по уходу за кожей нужно подбирать в соответствии со своим возрастом. Девушкам до 25 лет будет достаточно легких увлажняющих крема и тоника летом, защитного крема — зимой. Женщинам до 35 лет уже можно рекомендовать питательный крем, и лишь после 40 лет требуется различная антивозрастная косметика.

Комментарий экспертаЖанна Владимировна Благочевская, косметолог, инъекционист, мастер аппаратной эпиляции и мануальной депиляции, специалист в области перманентного макияжа

К сожалению, мы сами, или точнее — наш образ жизни приводит к более быстрому старению, чем изначально заложено нашим организмом. Перечислю распространенные негативные факторы:

1. Неправильное питание. Фастфуд, жареное и сладкое в первую очередь влияют на внешний вид.

2. Пренебрежение очищением организма. Наличие токсинов и продуктов распада в организме делает кожу тусклой и нездоровой. Очень важно время от времени проводить «детокс» (пересматривать свое питание) для правильного функционирования систем.

3. Стресс, недосыпание и плохое настроение моментально сказываются на любом человеке.

4. Отсутствие тщательного ухода. Правильно подобранные программы по уходу помогут сохранить молодость и качество кожи на долгие годы. Косметологическими процедурами можно скорректировать многие признаки раннего старения.

Комментарий экспертаОльга Сергеевна Варваричева, косметолог, дерматовенеролог, кандидат медицинских наук. Член Американской Академии Лазерной Медицины и Хирургии (ASLMS)

Летом в погоне за идеальным загаром многие забывают, что солнце является не только другом, но и врагом. Поэтому первая привычка, которая заставляет стареть быстрее, — это долгое нахождение под прямыми солнечными лучами без применения защитных средств. В данном случае можно столкнуться не только с гиперпигментацией, но и с преждевременным появлением глубоких морщин. Второй причиной увядания кожи становятся вредные привычки. Неправильное питание, употребления алкоголя, курение — все это может спровоцировать раннее старение кожи. Экологическая ситуация не менее важна для кожи, поэтому пыль и грязь, резкие перепады температур вредно отражаются на внешнем виде.

Инъекционная косметология является эффективной при первых признаках старения. Например, с коррекцией мимических морщин прекрасно справятся инъекции ботулотоксина. Уменьшить глубину морщин возможно при помощи лазерной шлифовки. Для более глубокого омоложения кожи рекомендуется пройти курс плазмотерапии. SMAS-лифтинг — отличная профилактика гравитационного птоза. Не стоит обходить стороной нитевой лифтинг: он не только справляется с задачей устранения морщин, но и отлично подтягивает контур лица.

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