Научные принципы похудения помогут избавиться от лишних кило

А расскажет о них Сергей Малоземов — автор популярной передачи о еде канала НТВ

В Москве готовится к выпуску книга ведущего НТВ Сергея Малоземова «Еда живая и мертвая. Научные принципы похудения». Написана она, если так можно выразиться, «по одноименной программе».

Не зря Сергей столько времени уделял популярному проекту. Книга построена на данных исследований, проведенных в ходе съемок одноименной программы — «Еда живая и мертвая». В семи главах подробно и популярно разъясняется, как нужно худеть, что именно необходимо есть и чего есть не нужно, а также объясняется, почему же мы все-таки толстеем. По мнению автора, успех этого «предприятия» под названием «похудение» на 70 процентов зависит от правильной диеты и только на 30 — от спортивных нагрузок. Сергей отвечает на главные вопросы: Почему эпидемия ожирения началась только в ХХ веке? Что в эволюции общества послужило толчком к такому нездоровому процессу? Почему не работают диеты? Что говорит наука о разгрузочных днях, жирах в рационе и диете Дюкана? Какие продукты помогают худеть, а какие являются самыми страшными врагами фигуры? Новая книга Сергея Малоземова посвящена многовековому опыту борьбы человечества сначала против худобы, а потом против лишнего веса. В ней на примере повальных увлечений жителей Америки фастфудом и последующей моде на фитнес разбираются многолетние заблуждения, популярные в США. Все произведение строится исключительно на научных открытиях, автор отказался в произведении, как и в программе, от страшилок и сенсаций.

— Я вложил в эту книгу несколько месяцев труда и сделал много открытий для себя. Самым интересным оказалось то, что в эпидемии ожирения, которая напала на человечество последние несколько десятилетий, виновен, можно сказать, один совершенно конкретный продукт. Какой? Вы узнаете в книге. Конечно, там есть рецепты, а что же с этим делать, как похудеть, если вы недовольны своим весом. Наука хорошо исследовала этот вопрос и у нее есть эффективные способы, — рассказывает Сергей Малоземов.

«Еда живая и мёртвая» — научно-популярный проект Сергея Малозёмова, репортера с медицинским образованием, посвящён еде. О еде, которую мы видим на полках магазинов и в собственных тарелках каждый день. Продукты, которые раньше считались экзотикой, теперь никого не удивляют, а новые пищевые технологии день за днём дают нам всё больше вариантов. Как в этом всём разобраться? В поисках интересных исследований и революционных открытий автор программы путешествует по всей планете, пытаясь понять и максимально просто объяснить самые сложные вещи.