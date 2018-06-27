Вред и последствия употребления низкокачественного протеина

Протеин — самая распространенная пищевая добавка, используемая спортсменами. Данный компонент обеспечивает организм питательными веществами, необходимыми для быстрого восстановления после тренировок и набора мышечной массы. Но современный рынок спортивного питания часто предоставляет покупателям опасный протеин, представляющий риск для здоровья. Знать, как отличить качественные белковые добавки от небезопасных, должны не только новички, но и профессиональные спортсмены.

Мифы и реальность

Об опасности протеина для организма существует множество мифов. Большинство из них созданы неопытными людьми, не имеющими отношения к спорту, или неправильно использующие спортивное питание. Самыми распространенными заблуждениями о вреде протеина являются:

снижение мужской потенции;

зависимость;

негативное воздействие на печень и почки.

В реальности белковые добавки не приводят к снижению мужской потенции. Ингредиентами протеина являются натуральные элементы, не оказывающие вредного воздействия на мочеполовую систему. Существующее заблуждение возникло из-за отождествления белковых добавок с анаболическими препаратами, содержащие в составе химические вещества. Исследования показывают, что при употреблении протеина у некоторых мужчин потенция улучшилась, а не наоборот.

Протеин не вызывает зависимость. В составе не содержатся элементы, вызывающие описанный эффект. У некоторых спортсменов отмечается психологическая зависимость связанная с уверенностью в том, что без употребления добавок результаты снизятся. Указанная проблема связаны с особенностями человека, а не влиянием препарата.

Негативное воздействие на печень и почки фиксируется редко. Основной компонент протеина — белок. При нормированном приеме элемент абсолютно безопасен для здоровья. Суточная дозировка рассчитывается в зависимости от массы тела спортсмена: 2,5 грамма белка — 1 килограмм веса. При употреблении превышенной нормы, внутренние органы не успевают перерабатывать питательные вещества, и в их работе возникают сбои. По указанной причине повышается доля жировых отложений на теле.

Вред

Компоненты, содержащиеся в протеине, не оказывают вреда на здоровье.

В большинстве случаев негативная реакция связана с неправильным употреблением белковых добавок. К аналогичному результату приводит ненормированный прием других продуктов.

Но при использовании протеина существует ряд противопоказаний:

наличие индивидуальной непереносимости (при отсутствии ферментов, растворяющих вещество в организме);

почечные заболевания (указанные внутренние органы отвечают за переработку белка);

использование низкокачественной продукции.

Последний пункт — самая распространенная причина, из-за которой у спортсменов наблюдается негативная реакция. Стремясь сэкономить на производстве спортивного питания, многие производители добавляют в протеин тяжелые металлы. Микроэлементы постепенно накапливаются в теле, вызывая интоксикацию. При длительном приеме пищевой добавки возникает риск необратимых последствий.

Состав

Основной компонент протеина — белок. От его концентрации зависит эффект спортивного питания. Содержание элемента рассчитывается по отношению к 30-граммовой порции. Некоторые производители используют маркетинговый ход, размещая высокий показатель концентрации активного вещества на порцию, не указывая ее объем. Рекомендуется, выбирая протеин, прояснять этот момент заранее.

В 30 граммах вещества должно содержаться от 22 до 25 граммов белка. Нормальное соотношение углеводов и белков: от 1 до 5 грамм на 30 грамм вещества. Качество протеина соразмерно снижению первого показателя, и увеличению второго. Наименьшую пользу представляет продукт, в составе которого содержится больше жиров и углеводов, чем белка.

Перед покупкой спортивного питания в обязательном порядке изучается состав продукции. Низкокачественные пищевые добавки включают большое количество компонентов. Чем меньше дополнительных ингредиентов в составе вещества, тем лучше протеин.

Среди существующих видов белковых добавок наибольшие риски связаны с вегетарианским протеином. Основные компоненты указанного продукта — соя и горох. Для выделения белка применяется сложная система, предполагающая использование дополнительных химических элементов. По этой причине конечный состав вещества не всегда безопасен для здоровья.

Выбор

На упаковке со спортивным питанием обязательно указывается состав. Если перечисление компонентов, из которых изготовлена добавка, отсутствует, это говорит о неблагонадежности производителя.

Компоненты перечисляются по мере снижения процентного содержания. На первом месте указывается «концентрированная молочная сыворотка» или «изолят молочного белка». При отсутствии указанного вещества покупка спортивного питания не рекомендуется. Протеин, включающий разрыхлители и загустители, хуже усваивается организмом.

Сырье для изготовления белковых добавок очищается двумя способами:

механическим;

химическим.

Известные производители используют первый способ. Механическая фильтрация сводит к минимуму содержание в спортивном питании дополнительных микроэлементов. При использовании химической очистки, вероятность содержание тяжелых металлов в составе повышается. Способ фильтрации указан на упаковке с продукцией.

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Вкусовые качества белковой добавки не определяет уровень качества. Молочная сыворотка характеризуется специфическим вкусом. Эта особенность изменяется с использованием сахарозаменителей и ароматизаторов. Описанные элементы не всегда безопасны для здоровья.

Протеин — важный компонент для повышения результативности тренировок. Но ввиду низкого качества производства белковые добавки нередко представляют опасность. Поэтому перед покупкой следует внимательно изучать состав вещества.

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