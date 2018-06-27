7 советов, которые помогут навсегда забыть о токсикозе

Ужасная тошнота, любимые духи вызывают резкую негативную реакцию организма, даже при простом упоминании обычных продуктов питания начинает мутить, а тест на беременность высвечивает две полосочки, это означает, что у вас начался токсикоз. МедикФорум выяснил, что это за проблема и что с ней делать.

Почему начинается токсикоз?

Основными признаками токсикоза являются тошнота и рвота. Кроме вышеназванных симптомов у беременных может наблюдаться обильное слюнотечение, отсутствие настроения, раздражительность, сонливость, вялость, даже потеря веса. Обычно считается, токсикоз возникает потому, что образуются вредные вещества при развитии плода и организм с ними борется. Или же его приписывают гормональной перестройке организма, но медики не могут дать окончательного, точного ответа по поводу возникновения токсикоза. Перечислим вероятностные причины, которым принято приписывать появление токсикоза: — перестройка гормональной системы; — развитие плаценты; — защитная реакция организма; — хронические заболевания и инфекции; — психологический фактор, связанный с переменами в образе жизни; — возраст беременной женщины; — генетическая предрасположенность — это касается поздних токсикозов. Если из предыдущего поколения кто-то мучился гестозом, то есть 70% шанс, что это повториться и у вас; — многоплодная беременность; — повышенные нагрузки, работа; — вредные привычки; — стрессы.

Токсикоз может начаться буквально с первой недели беременности, в основном протекает на ранних сроках, случается и более поздний, называемый гестозом. Токсикоз во время беременности это нормально, но должны отметить, кроме неприятных симптомов, он может нести угрозу для плода. Речь не идет о случаях, когда в течение не очень длительного времени беременная чувствует тошноту, но не чаще 1-2 раз за сутки, в основном по утрам, это можно считать нормальным. А вот если рвотные позывные повторяются чаще, женщина не может есть, идет потеря веса, это повод обратится к врачу, так как состояние становится угрожающим.

Токсикоз можно подразделить на виды:

Стафилококковый — начинает активизироваться под воздействием энтереотоксигенных штаммов, например термостойкий экзотоксин, который может содержаться, в продуктах питания. Необходимо обследование и адекватное лечение. Вечерний — проявляется после тяжелого трудового дня, без нормального питания. В данном случае, организм ослабляется, поддается токсикозу. Рекомендуется по вечерам гулять, пить свежевыжатые соки из кислых ягод, это поможет расслабиться, спокойно заснуть. Токсикоз в первом триместре — проявляется с первой по четырнадцатую неделю беременности. Если симптомы в рамках нормы, то его следует просто переждать, в противном случае специалист назначит вам мягкие средства помогающие облегчить состояние. Обычный токсикоз проходит завершения формирования плаценты и заканчивается в 12-14 недель.

Поздний токсикоз — гестоз. При нормальной беременности повторный токсикоз на поздних сроках исключен. Но иногда случается, тошнота и рвота возвращаются, помимо этого появляется отчётность, повышение давления. Это опасное состояние в большинстве случаев требует госпитализации женщины.

Как бороться с токсикозом беременной

Беременная сама определяет, какие способы помогают облегчить симптомы токсикоза, но есть общие советы, направленные на улучшение самочувствия. 1. С утра, не поднимаясь с постели, рекомендуется съесть печенье с лимоном сладким чаем. Это поможет повысить уровень глюкозы, упавший за ночь, в любом случае помогут организму прийти в норму. 2. Кислые фрукты снизить тошноту, но это далеко не обязательно, поэтому прислушивайтесь к своему организму. 3. Избегайте напитков с красителями, замените их тем, что подходит вам, чаем с мятой или имбирем, натуральным соком, простой водой, или же фруктами, ягодами с повышенным содержанием жидкости, арбузы, дыни, виноград. Старайтесь употреблять побольше жидкостей небольшими порциями. 4. Замените, тяжелую, жаренную и острую пищу на паровые, молочные и овощные блюда. 5. Старайтесь питаться меньше, но чаще, не ложитесь в кровать после еды. Постоянно жуйте, банан, сухофрукты, сухарики, даже просто жевательную резинку, частое жевание помогает справляться с тошнотой. 6. Старайтесь пару часов переждать после приема пищи, прежде чем лечь спать. 7. При обильном слюноотделении полощите рот настойками ромашки, мяты или шалфея.

Несколько способов лечить токсикоз

Медикаментозная методика. Несмотря на развитие современной медицины, единственными безопасными средствами в борьбе с токсикозом остаются банальные но-шпа, валериана и витаминные комплексы для беременных. Когда токсикоз принимает угрожающую форму, специалисты назначают комплексное лечение более серьезными препаратами, которые довольно опасны, риск и пользу приема подобных препаратов оценивает только лечащий врач. Приводят такие лечения стационарно, под наблюдением врачей, но, увы не всегда успешно. Иммуноцитотерапия. Это новый метод, в кожу предплечья вводят лимфоциты мужа, симптомы токсикоза снижаются через сутки. Единственное, следует тщательно проверить супруга на наличие скрытых инфекций. Гомеопатический метод. Этот метод считается самым безопасным и довольно эффективным, так как каждая женщина подбирает для себя индивидуальные препараты наиболее подходящие ей, позволяющие чувствовать себя лучше. Главное преимущество подобной терапии, препараты не вызывают привыкания, исключена возможность передозировки, нет побочных эффектов.

Ароматерапия. Этот метод известен с давних времен, не потерял своей актуальности. Пару капель масла перечной мяты на платке, помогут справиться с утренней тошнотой. Имбирное масло на ладонях, поможет справиться с резким и неожиданным приступом тошноты, что актуально в общественных местах. Паровые ингаляции с эфирными маслами, помогают снять неприятные симптомы, уменьшает рвотные позывные. В качестве профилактики можно втирать имбирное масла в надпупковую область (10 мл. любого растительного масла на 1 каплю эфирного масла имбиря) Есть еще много методов, например фитотерапия, иглоукалывание, электросон, гипноз, тут каждая женщина выбирает сама, что наиболее ей подходит и помогает. А самое главное все это скоро пройдет, останется только радость от вашего положения и счастья от осознания, что в вас зреет новая маленькая жизнь. Ранее ученые рассказали о том, как защитить себя от гриппа.