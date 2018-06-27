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Диетолог опровергла эффективность голодания после шести часов вечера
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Диетолог опровергла эффективность голодания после шести часов вечера 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Американские специалисты заявили, что ежедневное голодание в течение 16 часов является эффективным способом потери веса. Врач‐диетолог Наталья Круглова опровергла результаты исследования коллег из США и рассказала «360», чем опасна такая диета для здоровья.
Ученые из Университета штата Иллинойс разработали программу похудения 16:8. С шести вечера до 10 утра участникам эксперимента разрешалось пить только воду или некалорийные напитки. В остальное время добровольцы могли употреблять любое количество пищи, вне зависимости от ее калорийности. В результате исследования у добровольцев отметили не только снижение веса, но и стабилизацию кровяного давления. Российский диетолог подтверждает, что за счет такого 16-часового голодания человек действительно может похудеть.
Такая форма диеты дает очень краткосрочные результаты.
Наталья Круглова
Однако, подобные интервалы между потреблением пищи могут навредить пищеварительной системе, заявила Наталья Круглова. Длительный отказ от еды может снизить скорость обмена веществ. Страдающего от ожирения пациент должен обращать особое внимание на регулярность приемов пищи, не допускать частого чувства голода и обязательно ужинать за три часа до сна.
Исследователи из Университета штата Иллинойс в Чикаго определили, что голодание в течение 16 часов дня является эффективной способом потери веса. Кроме того, такая форма диеты помогает снизить кровяное давление.
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