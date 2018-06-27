Сколько воды в день должна пить собака?

«Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь», — это часть известного афоризма Антуана де Сент-Экзюпери о воде. И справедливо данное высказывание не только для людей, но и для их питомцев. Каждому животному жизненно важно получать ее достаточное количество, ведь вода — ключевой элемент в организме, способствующий правильному обмену веществ.

Важные функции

Вода является одним из основных компонентов организма животного, составляя в нем 75% при рождении и около 60% в зрелом возрасте. И потому неудивительно, что природой на нее возложен ряд определяющих функций.

Полный их перечень будет слишком обширным, но некоторые из них приведем в качестве примера. Вода необходима для большинства метаболических процессов, отвечает за регуляцию температуры тела, служит смазкой для суставных поверхностей, слизистых оболочек. Потеря организмом лишь 10% жидкости может привести к серьезным последствиям для здоровья.

То есть питомец должен всегда иметь постоянный и свободный доступ к чистой питьевой воде.

Вес имеет значение

Животные получают жидкость из трех источников: воды в миске, пищи (в сухом корме содержится до 10% влаги, во влажных рационах — около 80%), а также обмена веществ, когда вода производится внутри организма. Соответственно, собака, которая питается влажным кормом, может пить меньше, чем животное, которому дают только сухие рационы.

Но общее правило таково: потребность питомца в воде зависит от его веса и составляет 60 мл на 1 кг в сутки.

Легко подсчитать, что 15-килограммовой собаке для поддержания водного баланса нужно потреблять 0,9 л влаги.

Отдельно стоит упомянуть представителей мелких пород. Они склонны к заболеваниям мочевыводящих путей, поскольку их моча является концентрированной. Чтобы снизить риск возникновения и развития подобных недугов, владельцу надо обязательно кормить питомца влажными рационами в дополнение к сухим и делать это ежедневно. В таком случае общее потребление воды животным увеличивается за счет той, что присутствует во влажном корме.

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На заметку

Оптимальный выбор жидкости для собаки — это простая охлажденная кипяченая вода. И лучше давать ее в миске из керамики, стали или стекла.

Сама вода должна всегда быть свежей, для этого ее следует менять дважды в день. Хотя собакам с обильным слюноотделением питье рекомендуется менять каждый раз, как питомец воспользуется миской.

Более детальные рекомендации при желании можно получить у ветеринарного врача, но главное — всегда помнить, что животное должно иметь постоянный доступ к воде.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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