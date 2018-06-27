Гестационный сахарный диабет

Наверняка каждый из вас не раз слышал о сахарном диабете. И, конечно же, знаете, что он бывает 1 и 2 типа. Но существует сахарный диабет и 3 типа, который бывает исключительно у женщин и только во время беременности. Гестационный сахарный диабет — высокое содержание глюкозы в крови беременной женщины. Чаще всего болеют женщины на сроке более 20 недель беременности. Среди всех беременных женщин на долю беременностей с диагнозом сахарный диабет приходится 3–5%. Сахарный диабет беременных отличается тем, что уровень глюкозы в крови может меняться на протяжении всей беременности, но как только малыш появляется на свет, признаки диабета уходят, и мама может продолжать обычный образ жизни, как и до беременности. Хотя гестационный сахарный диабет встречается довольно редко, это то патологическое состояние, которому важно уделять повышенное внимание. Беременные с диагнозом «сахарный диабет» находятся под особым контролем врачей. Для благоприятного исхода необходимо регулярно посещать специалистов, своевременно проходить обследования и строго выполнять назначения врача. Только при соблюдении этих нехитрых правил удасться избежать осложнений маме и малышу.

Сегодня мы расскажем:

какие причины могут привести к сахарному диабету при беременности;

на какие симптомы стоит обратить особое внимание;

какие осложнения могут возникнуть у родившегося малыша, если не лечить заболевание;

о диете и мерах профилактики во избежание осложнений при беременности.

После прочтения данной статьи женщинам, ждущим ребенка или планирующим беременность, будет проще ориентироваться в заболевании, вовремя его заметить и обратиться за помощью.

Причины и симптомы заболевания

Этиология сахарного диабета заключается в гормональных изменениях. После оплодотворения яйцеклетки начинает активно вырабатываться прогестерон — гормон, отвечающий за сохранность и развитие плода. Прогестерон частично блокирует выработку инсулина, на что незамедлительно реагирует поджелудочная железа. Она увеличивает объемы инсулина. Отсюда и появляются первые симптомы сахарного диабета. Важно помнить — при беременности завышенные показатели глюкозы и холестерина являются нормой, так как организм обеспечивает энергией две жизни. Как же определить, где норма, а где нет? В первую очередь при постановке женщины на учет по беременности определяют, относится ли она к группе риска возникновения сахарного диабета.

Факторы, способствующие возникновению сахарного диабета:

сахарный диабет у родственников по прямой линии;

наличие лишнего веса у женщины до беременности;

возраст женщины старше 30 лет;

предыдущие беременности заканчивались выкидышем, замиранием плода, мертворождением;

при рождении женщины ее масса тела была более 4 кг;

предыдущие дети родились с весом более 4 кг;

повышенный уровень сахара в моче;

на протяжении всей беременности диагностируется многоводие;

в предыдущие беременности ставили диагноз «гестационный сахарный диабет».

При выявлении хотя бы одного фактора риска ведение беременности женщины должно быть под усиленным контролем. Но наличие симптомов сахарного диабета у беременных не всегда приводит к возникновению заболевания, так же как и их отсутствие не является гарантией того, что он не появится. Поэтому на всем сроке беременности проводят анализ крови из вены для определения уровня глюкозы в крови. И если хотя бы однократно уровень сахара превышал показатель 5 ммоль/л, то назначают глюкозотолерантный тест. Тест проводят для начала с нагрузкой 50 г глюкозы, уровень гликемии оценивают натощак и через 1 час. В случае если глюкоза натощак превышает значение 5,3 ммоль/л, а через 1 час уровень сахара выше 7,8 ммоль/л, то обязательно назначают тест со 100 г глюкозы. Диагноз гестационного сахарного диабета ставится в том случае, если уровень глюкозы натощак — более 5,3 ммоль/л, через 1 час — выше 10,0 ммоль/л, через 2 часа — выше 8,6 ммоль/л, через 3 часа — выше 7,8 ммоль/л. Важно: повышение только одного из показателей не дает основания для постановки диагноза. В этом случае тест повторяют через 2 недели. Таким образом, повышение двух и более показателей свидетельствует о диабете.

Как проводят тест:

три дня до анализа беременная находится на обычном для себя питании и соблюдает свою физическую активность;

тестирование проводится строго натощак, чаще всего утром, после 8 часов голодания;

у женщины берут кровь из вены натощак, затем в течение 5 минут она выпивает 75 граммов глюкозы, растворенной в 250 мл воды. Затем после двух часов перерыва берут повторную пробу крови из вены беременной.

Если же показатели крови у беременной женщины в норме, то глюкозотолерантный тест проводят на 24–28 неделе, это период, когда изменяется гормональный фон. Иногда при проведении теста или забора крови выявляется не только гипергликемия, но и гипогликемия — низкое содержание сахара в крови. Чаще всего это происходит при желании женщины похудеть во время беременности, и она прибегает к помощи диет или голодания. Низкое содержание глюкозы в крови, так же как и высокое, может привести к осложнениям протекания беременности и проблемам развития плода.

Опасность сахарного диабета для матери и ребенка

Рассмотрим, как наличие сахарного диабета может повлиять на протекание беременности и развитие малыша. Осложнения при беременности:

наличие сахарного диабета на раннем сроке может привести к кислородному голоданию малыша, в результате чего произойдет замирание плода или выкидыш;

гестоз беременных — повышение артериального давления, отеки, нарушается работа сосудистой системы;

многоводие;

жажда и обильное мочеиспускание;

возникают половые инфекции из-за снижения местного иммунитета;

кетоацидоз — серьезное клиническое состояние, приводящее к смерти ребенка внутриутробно;

почечная недостаточность;

резкое снижение остроты зрения.

Последствия для ребенка:

диабетическая фетопатия — лунообразное лицо, повышенное оволосение, отеки на ногах и пояснице, длинное тело, короткие конечности, увеличение печени и селезенки, короткая шея;

вес малыша более 4 кг, что приводит к родовым травмам;

гипогликемия новорожденных — снижение уровня глюкозы в крови у малыша;

преждевременные роды;

желтуха новорожденного;

могут возникнуть осложнения с дыханием новорожденного;

снижение уровня кальция в крови ребенка, приводящее к судорогам в ногах и руках.

Осложнения, описанные выше, возникают, только если не принимать никаких мер. Своевременное обращение к квалифицированным специалистам поможет вернуть в норму уровень глюкозы в крови и таким образом избежать осложнений во время беременности и родов.

Лечение сахарного диабета беременных

При лечении диабета у беременной женщины акцент делается на соблюдении специальной диеты, введении умеренных физических нагрузок, контроле уровня сахара в крови.

Диета при гестационном диабете:

в течение дня должно быть до 7 приемов пищи, 3 основных (завтрак, обед, ужин), 3–4 перекуса. Интервалы между приемами пищи 2–3 часа;

основная часть углеводов заменяется на белки, полезные жиры, клетчатку;

основа рациона: каши, супы, мясо, рыба, салаты. В перекусы можно есть овощи, фрукты, нежирную молочную продукцию и десерты, разрешенные диетологом;

полностью исключаются какие-либо виды голодания, питание должно быть полноценным;

из рациона убирают хлебобулочные изделия, торты, пирожные, некоторые виды фруктов и овощей. Иногда исключают рис, так как он имеет свойство повышать уровень сахара в крови;

блюда не должны быть жирными, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на поджелудочную железу;

из способов приготовления еды допустимы варка, тушение, запекание. Нельзя жарить, консервировать продукты;

нельзя любой фастфуд и магазинные полуфабрикаты;

можно использовать замороженные овощные смеси, что упростит приготовление пищи;

за основу диеты можно взять рекомендации питания для диабета 1–2 типа;

суточная норма не должна превышать 35–40 ккал на 1 кг веса беременной женщины;

выпивать до 2 литров воды в день, супы, чай компоты сюда не входят.

При правильном питании симптомы диабета уходят, и беременность проходит гладко и без осложнений. Прием каких-либо препаратов, понижающих уровень глюкозы в крови, беременным запрещен. Если диета не помогает, то врач назначает инсулинотерапию.

Физические нагрузки при гестационном сахарном диабете

Физические нагрузки должны присутствовать в жизни беременной женщины. Если беременной ставят диагноз «сахарный диабет», то физические нагрузки обязательны. Но и к ним нужно подходить с умом и осторожностью. Не надо сразу бежать в спортзал и качать мышцы до потери сознания. Из физических нагрузок беременным женщинам с сахарным диабетом показаны: ежедневные пешие прогулки, регулярные занятия в бассейне или специальный фитнес для беременных. До и после занятий нужно обязательно контролировать уровень сахара в крови. С собой всегда имейте что-нибудь перекусить, это поможет удовлетворить голод и не вызвать гипогликемию. Правильно подобранная физическая нагрузка поможет женщине не набрать лишний вес, держать мышцы в тонусе и предотвратить лишний набор массы плода.

Профилактика гестационного сахарного диабета

К сожалению, предупредить появление сахарного диабета во время беременности очень сложно. Даже если вы не относитесь ни к одной группе риска, это не дает гарантии, что гестационного диабета не случится. При беременности идет необыкновенная гормональная перестройка организма, и какими проявлениями он на это будет реагировать — предсказать невозможно. Но если в предыдущие беременности вам ставили диагноз «гестационный сахарный диабет», планирование следующей беременности должно быть не раньше двух лет после родов. При планировании следующей беременности примерно за полгода до предполагаемого срока зачатия нужно наладить свой рацион. Питаться регулярно и сделать акцент на правильном питании. Ввести в свою жизнь умеренные физические нагрузки. Без назначений лечащего врача не принимать лекарственные препараты, так как некоторые из них могут повышать гликемический индекс. Через 2 месяца после родов на фоне сахарного диабета необходимо повторить глюкозотолерантный тест и убедиться, что симптомы гестационного сахарного диабета исчезли, и он не переходит в сахарный диабет 2 типа. В заключение хочется еще раз сказать, несмотря на наличие сахарного диабета, во время беременности следование рекомендациям гинеколога, выполнение назначений, своевременная диагностика и регулярный самоконтроль здоровья помогут вам родить здорового малыша. Беременность и роды — это волшебный период в жизни женщины, и никакие диетические ограничения и страхи не должны омрачать это время. Помните, позитивный настрой и наблюдение у квалифицированных специалистов — залог успешной беременности и родов.