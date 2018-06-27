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Стресс полезен для организма именно по этой причине
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Стресс полезен для организма именно по этой причине 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Всем нам время от времени требуется, что называется остывать. Эксперты объяснили, каким образом стресс повреждает каждую зону нашего организма. Вне всяких сомнений, стресс полезен. Он делает нас более быстрыми, сильными, внимательными, наш мозг придирчиво хранит ценную информацию и вырабатывает изрядную гибкость. Вот почему люди с готовностью посвящают себя разного рода экстремальным видам спорта или встречают стрессовые ситуации на работе. Проблема заключается не в самом стрессе, в контроле над ним. Продолжительный стресс оказывает разрушительное воздействие на организм. Дело в том, что сам стресс необходим только в экстренных ситуациях, его можно назвать своего рода турбонаддувом двигателя. Естественно, что в таком режиме машина не может работать постоянно, она быстро изнашивается. При стрессе повышается артериальное давление и уровень сердцебиения, человек начинает чаще дышать, чтобы кровь прокачивала большее количество крови по всему организму. В то же самое время печень расщепляет больше гликогена — субстанции, которая необходима для энергии, она напоминает крахмал в растениях. Гликоген производится в организме за счет комбинации молекул сахара, а его расщепление способствует выработке глюкозы, которая необходима для энергии. Кровь передвигается по разным частям нашего тела для поддержки мышц. Иммунная система напрягается, поскольку кровь уже готовится к ускоренному сворачиванию в случае кровотечений. Мозг также начинает работать в более быстром режиме. В краткосрочной перспективе всё это повышает уровень сахара в крови и снижает аппетит. Но хронический стресс подавляет иммунную систему, приводит к диабету, инфарктам, инсультам и целому ряду других расстройств. Вот почему надо помнить о том, что стресс полезен только в самые напряженные моменты нашей жизни, именно тогда мы получаем от него максимум преимуществ. При длительном воздействии стресса организм разрушается по частям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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