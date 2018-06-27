Можно ли избавиться от растяжек на теле?

Каждый наверняка не понаслышке знает о существовании растяжек. Их научное название — стрии. Они так или иначе возникают по разным причинам на теле у 90% жителей планеты. Им подвержены люди практически любого возраста — с всплесками в определенные периоды жизни — и любой комплекции. Растяжки могут встречаться у женщин и у мужчин, косметические гиганты делают миллионы на этой проблеме ежегодно, а мифы о них необычайно живучи. Можно ли избавиться от стрий?

Механизм появления растяжек на теле

Стрии появляются тогда, когда кожа истончается и растягивается под растущим объемом тела на любом из участков. Верхний слой эпидермиса надрывается и расходится, открывая более глубокие слои кожи, цвет которых может быть любым от красного и фиолетового до белого. Кроме цвета растяжки отличает рельефность — эти бороздки на коже ощутимы, если провести по ним рукой.

Одна из самых главных причин их возникновения — гормональные перестройки в подростковом возрасте, во время беременности и после родов. Спровоцировать появление проблемы может и увлечение стероидными кремами: они ведут к ухудшению эластичности кожи.

Растяжки и лишний вес Это один из самых живучих и идеологически вредных мифов: считается, что проблема исчезнет, если сбросить лишний вес. Это неправда: совершенно не важно, каков ваш вес, возраст и пол, — стрии могут возникнуть и у юного фаната фитнеса с недостатком веса. Провоцирует возникновение проблемы не лишний вес сам по себе, а резкие скачки в объеме тела при отказе от еды или стремительном потолстении.

Растяжки и диета

При большинстве диет происходит отказ от каких-то продуктов. Часто это исключение белков и жиров из рациона. Что происходит с кожей в этот момент? Она перестает получать необходимые для нормального функционирования витамины и микроэлементы, и эластичность резко снижается.

Вес уходит с разных участков тела с различной скоростью, то есть уменьшение объема происходит неравномерно и порой довольно быстро. В результате истощенная и неэластичная кожа реагирует появлением стрий. Лишний вес ушел? Да, но какой ценой? Вы боролись с растяжками — и что получили в результате? Лучше всего придерживаться любой из здоровых систем питания для постепенного избавления от лишних килограммов. Изменение пищевых привычек должно сопровождаться разумной физической нагрузкой и косметологическими процедурами наподобие обертывания. В этом случае появления новых растяжек можно постараться избежать.

Стрии у подростков

Бурный рост во время полового созревания тоже может быть среди причин возникновения проблемы — особенность развития подростков такова, что кости, мышцы и кожа увеличиваются с разной скоростью, поэтому кожа не успевает растянуться за быстро меняющимися объемами тела. Расположение стрий может быть совершенно любым — вертикальным, горизонтальным или под любым углом относительно тела человека.

Влияние на растяжки кремов, лосьонов и сывороток

Этот миф успешно тиражируют косметические компании, производящие огромное множество кремов, лосьонов и сывороток «от растяжек». Правда заключается в том, что эти продукты воздействуют на кожу, увлажняя ее и питая. Ни повлиять на имеющиеся стрии, ни серьезно предотвратить возможные они не могут.

Единственное, за чем нужно следить, — так это стараться избегать колебаний веса и объема тела. Использование же косметических средств поможет психологическому удовлетворению своим телом и некоторому уменьшению объема комков подкожного жира. Разумеется, никто не станет спорить и с тем, что хорошо увлажненная кожа выглядит гораздо лучше сухой. Но к растяжкам это имеет очень слабое отношение.

Высокие технологии бьюти-индустрии для растяжек

Действительно, использование в косметологии высоких технологий может улучшить внешний вид кожи, но полного избавления от стрий не может гарантировать ни одна, даже самая дорогостоящая, процедура. Лазерная шлифовка, микронидлинг, фракционный термолифтинг — эти довольно недешевые технологии, несомненно, пойдут телу на пользу, но предотвратить появление новых растяжек и они не в состоянии, особенно в случае генетической предрасположенности.

Общий принцип новых технологий красоты заключается в нанесении на кожу микротравм, которые запускают процесс усиленной выработки коллагена клетками эпидермиса. Успех этих процедур зависит от глубины и ширины стрий и от их возраста — застарелые стрии гораздо труднее поддаются обработке.

Привычка пить много воды

Это одна из очень полезных привычек. Кожа действительно начинает выглядеть лучше, тонус повышается, и она становится заметно эластичнее. Возможно, вместе со сбалансированным питанием это способствует постепенному похудению и обновлению всего организма на клеточном уровне. То есть в теории новые стрии могут не спешить появляться, если ежедневно выпивать достаточное количество воды.

БАДы и радикальные диеты

Никаких специальных продуктов, направленных на глобальное решение проблемы, не существует. Как уже объяснялось, слегка улучшить ситуацию способны только комплексные методы. Никакие пищевые добавки, витамины или отдельно взятые продукты не помогут избавиться от растяжек — хотя бы просто потому, что это в принципе невозможно.