Правильная техника дыхания при беге

Как правильно дышать при беге с различной интенсивностью нагрузки

Как правило, бег осуществляется в несколько этапов. Ритм движения и техника дыхания зависят от дистанции и желаемого результата. Не стоит сразу с места бежать с максимальной нагрузкой. Если не хочешь в скором времени задохнуться, постепенно наращивай темп и одновременно изменяй дыхание:

Чтобы разогреться, сделай приседания, наклоны, махи конечностями. Спокойно и в такт движениям делай вдох при расширении грудной клетки, выдох — при сжимании.

Медленный бег не вызывает большую нагрузку на сердце. При этом дыхание и бег должны соответствовать друг другу. Выбери для себя подходящий ритм, попробуй вдыхать и выдыхать каждые четыре шага, если необходимо, уменьшай ритм до 2-х шагов.

При быстром беге нагрузка на сердце значительно возрастает, а с ней и потребность в кислороде. После быстрых и непродолжительных рывков потребность в воздухе увеличивается, так как организму необходимо восполнить недостаток кислорода.

У каждого человека своя ритмичность дыхания. Чтобы понять, какая для тебя больше подходит, нужно опробовать несколько вариаций.

Инструкция дыхания при забеге на большие расстояния

Во время длительной пробежки начинаешь постепенно уставать, а из-за неправильного дыхания еще и не хватает кислорода? Чтобы этого не было, можешь разработать собственный ритм в соответствии с беговой нагрузкой:

Выбирай скорость движения исходя из возможностей легких. Определи для себя: если ты начинаешь задыхаться при беге, значит, скорость не твоя. Тогда замедляй движение до тех пор, пока не найдешь соответствующий ритм дыхания.

Старайся выдох делать в 2 раза длиннее, чем вдох.

Для получения максимального эффекта задействуй не только грудную клетку, но и диафрагму.

При беге в легких может скапливаться пыль, поэтому вдыхай воздух лучше через нос, а выдыхать можешь и ртом. Особенно это имеет значение при беге в зимний период, поскольку холодный воздух легко провоцирует простуду.

Периодически останавливайся, чтобы перевести дух и сделать несколько глоточков воды.

Не бегай сразу после приема пищи. Нагрузка на полный желудок может спровоцировать сбой ритмичности.

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Правильная методика дыхания обеспечивает максимальное поступление кислорода в организм. Пробежки полезны для здоровья, только если у тебя нет медицинских противопоказаний!

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