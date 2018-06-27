Сколько жира в организме, как его измерить?

Для женщин борьба против жира приобретает глобальный характер. Каждая из них готова сидеть на изнурительной диете, зачастую нанося вред здоровью, выносить беспощадные занятия в фитнес-зале, принимать медикаментозные препараты подозрительного состава и пр.

Прежде чем начинать бороться со складками, полезно знать %-ное отношение жира в организме. Так проще составить генеральный план по его уменьшению. Есть ли универсальный метод для подобных расчетов?

Процентное соотношение жира в организме

Регулярное измерение объема жира в организме необходимо для оценки эффективности диеты либо сжигающей тренировки.

Цифры на весах и масса в килограммах могут искажать реальность, так как в период диеты тело замещает часть расщепленного продукта на воду.

Есть много методик, по которым рассчитывают процентное содержание жира в теле, но практически все они имеют достаточно высокую погрешность. Довериться можно только профессиональным методикам. Так что если напольные весы, купленные по дешевке, показывают 2%, то это еще ничего не значит.

Каков идеальный уровень жира?

Для представителей мужского пола содержание 6-13% в организме считается отличным показателем, ведь это свидетельствует о подтянутом атлетическом телосложении и рельефном прессе. Показатель в 14-17% говорит о хорошей физической форме с наличием небольшого объема жировой ткани в проблемных зонах. Значения в пределах 18-25% означают средний уровень формы, а цифры более 25% указывают на ожирение.

Для представительниц женского пола соотношение в пределах 14-20% в организме говорит об атлетическом телосложении, 21-24% — о хорошей физической форме, 25-31% — среднем уровне.

Какую опасность несет низкий уровень жира?

Слишком низкий уровень жира способен вызвать у организма проблемы с метаболизмом. Кроме того, немаловажное последствие этому — уменьшение сексуального влечения.

Примечательно также, что уровень менее 10% крайне опасен для женского организма и может привести к прекращению менструального цикла, а значит, и бесплодию. Мужчины с показателем менее 5-7% выглядят истощенными и не мужественными, поскольку в их организме перестает вырабатываться мужской гормон. Поэтому спортсмены, которые добились значения ниже 5% чаще всего принимают препараты, блокирующие процессы падения тестостерона.

Но в большинстве случаев такое низкое значение вызвано ошибкой измерений. Учитывай, что бытовые весы с возможностью определения % жира в организме — абсолютно неточный прибор, которому не нужно верить.

Как рассчитывается процент жира?

Вычислить процент этого компонента в своем организме не составляет никакого труда. Для этого раздели жировую массу на общий вес. К примеру, если у тебя 12 кг жира и масса 75 кг, тогда твой показатель рассчитывается так: 12/75 = 16%. Но трудность состоит в том, чтобы узнать, сколько у тебя жира.

Есть несколько способов определить, сколько жира в организме. Например, один из них — гидростатическое взвешивание. Это самый простой способ, который дает реальное значение для твоего тела. Все остальные методы косвенные и основаны на сравнении статистических данных.

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Таким образом, гидростатическое взвешивание — это единственный метод вычисления содержания жира в организме с высокой точностью измерения. Он базируется на простейших физических законах: сначала тело погружают в ванну с водой (причем объем «вытекшей» воды равен объему тела), потом объем сравнивается с массой и вычисляется искомый процент.

Электронные системы анализа тела

Работа электронных систем по определению состава тела основана на пропускании через ткани несильных и безопасных электрических зарядов и дальнейшем изучении скорости прохождения и процента потерь сигнала. Жировая ткань задерживает сигнал, в то время как вода и мышцы пропускают его практически целиком.

Нужно отметить, что подобные системы не определяют содержание жира именно в твоем теле, а только сравнивают показатели со средними значениями и дают лишь приблизительный результат. На погрешность влияет количество электродов-измерителей, так и температура, наличие пищи в желудке и прочие факторы.

Весы с функцией «анализ тела»

Напольные весы с определением уровня жира — одни из наименее точных способов определения содержания его количества в организме. Отправляя слабый электрический заряд через одну ногу, весы «ожидают» его на другой и вычисляют процент потерь. Но совокупные потери сигнала возможны по различным причинам.

Единственный способ применения данных весов — отслеживание тренда. Пускай, цифры врут, однако имеет значение ее увеличение или уменьшение во времени. Наличие рукояток снижает погрешность, таким образом, погрешность можно определить точнее (но цена подобных весов высокая).

Измерения с помощью калипера

Определить уровень жира калипером достаточно просто. Встань прямо, найди точку в 10 см справа от пупка на высоте примерно 3-4 см от края выпирающей бедренной кости, зажми складку в этом месте, после чего рассчитай толщину зажима с помощью калипера.

Результат вычисления в миллиметрах и твой возраст сопоставляется с приведенной ниже таблицей: на пересечении располагается цифра, которая показывает прогнозируемое количество жира в твоем теле. Из таблицы также видно, расположен ли данный показатель в высокой, средней либо низкой зоне.

Итак, чтобы рассчитать содержание жира в организме, необходимо знать его физический вес. Единственный прямой метод вычисления данной цифры — это взвешивание в ванной с водой. Остальные способы косвенные и содержат значительную погрешность в расчетах.

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