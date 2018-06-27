Что известно о работе мозга

Несмотря на то, что учёные сегодня знают очень многое о человеческом организме, им так и не удалось понять все процессы, протекающие в мозге человека. Но некоторые сведения о том, как функционирует мозг, у них всё-таки есть.

1. Мозг реагирует на каждую мысль и не отличает факт от фантазии.

2. Больше половины мыслей в вашей голове родились вчера. По этой причине пессимистам так сложно изменить взгляд на жизнь. Важно заставить себя обращать внимание на позитивные моменты, тогда их число будет постоянно увеличиваться каждый день.

3. Мысли со временем превращаются в жизненный опыт.

4. Мозг нуждается в тренировках. Его активности способствуют занятия спортом, сон, правильное питание, изучение чего-то нового, записи.

5. Мозг не отдыхает даже во время сна. Когда человек спит, мозг работает даже интенсивнее, чем при бодрствовании.

6. Активный отдых очень полезен для мозга, поскольку он стимулирует иммунную систему.

7. Чтобы в памяти было место для новых воспоминаний, мозгу нужно избавляться от старых. Человеку, который хочет запомнить ту или иную информацию, нужно чаще её использовать.

8. Мозг не ощущает боли, но реагирует на неё.

9. Любая деятельность способствует формированию новых нейронных связей. Любые негативные установки нужно заменить на позитивные, в этом случае мозг начнёт искать возможности для реализации возможностей.