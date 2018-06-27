Система похудения Юлии Началовой без жестких запретов и взвешиваний: 3 правила

@julianachalovaСистема похудения Юлии Началовой без жестких запретов и взвешиваний: 3 правилаЮлия Началова (37) — счастливая обладательница не только красивого голоса, но также соблазнительных форм и стройных ног. Однако, откровенная история звезды лишний раз доказывает, что никакая идеальная фигура не стоит приобретенных проблем со здоровьем.

Рассказывая историю своего похудения, Юлия не утаила ничего — даже тот факт, что однажды чуть не довела себя до анорексии. К тому же, певица страдает от плохой работы почек, что, разумеется, сказывается и на самочувствии, и на внешнем виде. Сейчас артистка с большим вниманием относится к своему здоровью, поэтому решила поделиться с подписчиками своими методами, как эффективно терять вес без вреда для собственного организма.

Похудевшая Елена Малышева пожаловалась, что стремительно набирает вес @julianachalova

1 Избавьтесь от весов и измерительной ленты

Юлия честно рассказала, что перестала ежедневно взвешиваться и измерять объемы, так как это только усугубляет ситуацию. Каждый день, не видя на весах заветной цифры, ты расстраиваешься, нервничаешь и идешь заедать горе. Либо, наоборот, ругаешь себя последними словами и садишься на еще более жесткую диету. Певица поняла, что подобным поведением лишь изводит себя и никак не приближается к идеальной фигуре:

Я выкинула весы из дома, сказала: «Вы уволены, уходите».

Что делать: ориентироваться по размеру одежды! Ты влезаешь в L или уже комфортно чувствуешь себя в M — вот отличный «показатель» твоего эффективного похудения. Кроме того, это лишний повод пройтись по магазинам и обновить гардероб. Юлия Началова именно так и поступает:

Я знаю, что моя одежда S и M. Мне удобно и комфортно. Если я начинаю подбираться к L, то уже понимаю: надо худеть.

@julianachalova

2 Попробуй трехразовое питание с перекусами

Если для тебя норма — завтракать только кофе, на бегу обедать фастфудом, а на ужин объедаться, как в последний раз — стоит задуматься, насколько это вредно для твоего организма и попытаться это исправить. Например, Юлия поделилась своим «идеальным» режимом питания: есть три раза в день, не игнорируя чувство голода и перекусывая овощным салатом, сыром или орехами. Певице такая система подходит больше всего, к тому же, частое питание небольшими порциями действительно способствуют ускорению метаболизма и более быстрому похудению без вреда для здоровья.

Что делать: обязательно полноценно завтракать, обедать и ужинать и запомнить: чувствуешь голод — ешь! Сама артистка придерживается следующего рациона:

Утром я ем творог, грамм 50 — 70, пью кофе или чай. Для меня важно не смешивать продукты. Если я ем мясо, рыбу, курицу, то обязательно с овощным салатом или запекаю на гриле. На ужин сама готовлю рыбку.

3 Ограничивай, но не исключай сладкое и вредное

Весьма распространен миф о том, что если полностью исключить из рациона все вредные (а значит, во многом любимые) продукты, то можно молниеносно похудеть. Возможно, потеря веса действительно будет быстрой, но также быстро ты наберешь все «скинутое» обратно, как только начнешь хотя бы изредка употреблять сладкое или мучное. По итогу у тебя — плохое настроение, у организма — стресс — не лучше ли этого избежать? У каждой из нас есть любимые «вредности», от которых сложно, да и не нужно отказываться, Юлия Началова — не исключение:

С детства люблю баранки, если мне хочется кушать, то я могу перебить страстный аппетит, например, сушкой.

Что делать: если ты уже неделю засыпаешь и просыпаешься с мыслью о сдобной булочке, перестань себя мучить: съешь булочку на завтрак, получи удовольствие и займи свою голову более важными и нужными мыслями.

@julianachalova