Вред от упражнения планка

Если нужно базовое упражнение для эффективного воздействия на все тело, то выбор можно сделать в пользу планки. Это упражнение поработает над осанкой, выпирающим животом и боками, слабыми мышцами и общей выносливостью. Но при всей многофункциональности планка не идеальна, упражнение подвергает тело высоким нагрузкам, поэтому предполагает ряд противопоказаний. В некоторых случаях заперты на планку будут абсолютными и неоспоримыми.

Абсолютные противопоказания для планки:

Блок похожие статьи

Протрузии и грыжи в любом отделе позвоночника;

Остеохондроз и предшествующие ему состояния;

Патологии локтевого нерва и лучевого канала;

Наличие травм спины;

Заболевания участвующих суставов — голеностопов, локтей, плеч и кистей;

Кистевой туннельный синдром — противопоказание для планки на ладонях;

Патологические состояния седалищного нерва;

Обострение любой хронической болезни;

Повышение температуры тела;

Повышенное артериальное давление;

Заболевания вен и сосудов, при которых противопоказано долгое напряжение в статической позиции.

Даже если запретов нет, выполнение планки может привести к возникновению боли, при неприятных ощущениях нужно остановиться.

Причиной боли могут выступать индивидуальные противопоказания или неправильное выполнение.

Женские противопоказания

Данную категорию следует рассмотреть отдельно, так как планка для женщин не менее востребована, чем для мужчин. Девушкам не следует делать планку во время менструального цикла, нагрузки будут провоцировать усиление кровотечения. Для планки свойственно повышение тонуса брюшного пресса, при беременности он будет давить на матку, поэтому на время беременности планка запрещено. Если роды были естественными, то вернуться к планке можно будет спустя два месяца, после кесарева сечения — не менее, чем через три месяца при отличном состояния.

Вывод

Планка — это серьезное упражнение с высокими нагрузками, к нему нельзя относиться, как к универсальной безвредной зарядке. Если предполагается наличие любой проблемы по части здоровья, то перед началом выполнения планки нужно посетить профильного врача и получить консультацию. При отсутствии медицинских запретов можно переходить к освоению техники выполнения планки, мелкие повреждения и серьезные травмы происходят не только по причине противопоказаний, но и ввиду неверного исполнения.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Значение магния и цинка для здоровья

Как задать себе настроение на день?

Вода на тренировках: нужно ли пить?