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Йога. Комплекс упражнений для беременных
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Йога. Комплекс упражнений для беременных
Аист на крыше
2 часа назад
Женский форум
Фото:
Аист на крыше
Практикующий сертифицированный инструктор йоги Оксана Герасимова показывает комплекс упражнений, который поможет беременной женщине укрепить свое тело, подготовиться к родам и конечно найти гармонию с собой и всем миром.
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