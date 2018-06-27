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Йога. Комплекс упражнений для беременных
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Йога. Комплекс упражнений для беременных 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Практикующий сертифицированный инструктор йоги Оксана Герасимова показывает комплекс упражнений, который поможет беременной женщине укрепить свое тело, подготовиться к родам и конечно найти гармонию с собой и всем миром.
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