Йога. Комплекс упражнений для беременных

Практикующий сертифицированный инструктор йоги Оксана Герасимова показывает комплекс упражнений, который поможет беременной женщине укрепить свое тело, подготовиться к родам и конечно найти гармонию с собой и всем миром.