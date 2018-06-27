Сердце начинает бешено стучать после приема пищи по этой причине

Многие люди замечают, как после приема пищи у них ускоряется сердцебиение. Американские эксперты объяснили, с чем это может быть связано. Ускоренное сердцебиение рождает неприятные симптомы и даже панические настроения у людей. На фоне бьющегося с высокой скоростью сердца наблюдается одышка и угнетенное состояние. Если данное явление отмечается после приёма пищи, то ее причинами могут быть определенные продукты питания и напитки. К примеру, одной из главных причин ускоренного сердцебиения является алкоголь. Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско выяснили, что у жертв аритмии алкоголь почти всегда вызывает скачки сердечного ритма. Особенно часто они наблюдаются у пациентов с мерцательной аритмией. Еще одним раздражителем ритма сердца является кофеин и содержащие его напитки вроде газировки, чая, а также энергетиков. Не забывайте о том, что кофеин содержится и в шоколаде. У ряда людей, сталкивающихся с данным феноменом, наблюдаются индивидуальные реакции на отдельные продукты питания и напитки, которые приводят к разным симптомам. Если вы замечаете, что ваше сердце начинает работать слишком быстро, то посетите врача для того, чтобы он дал рекомендации. Лучше всего вести дневник, куда заносить продукты питания, которые вы употребляете, и реакцию на них своего организма. С помощью этого дневника можно будет определить, какие именно блюда провоцируют неприятные симптомы Кроме того, лекарства от астмы, диабета, простуды, аллергии часто содержат фенилэфрин или псевдоэпинефрин, увеличивающие ритм сердцебиения. Диабетики принимают инсулин для снижения уровня сахара в крови, однако если этот показатель снижается слишком сильно, то у них может ускориться ритм сердца. Наконец прием некоторых пищевых добавок до или после основных блюд влияет на ритм сердца. К ним относятся добавки с горьким апельсином, женьшенем, корнем валерианы и боярышником. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)