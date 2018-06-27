Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу

Отчаянно пытаясь похудеть, люди женщины порой идут на крайние меры. Например, становятся участницами реалити-шоу, в которых побеждает тот, кто сбросил больше всех лишних килограммов и понравился телезрителям.

Впервые шоу The Biggest Loser ("Больше всех потерявший") появилось на американском телевидении в 2004 году, сейчас оно транслируется в 90 странах, а в 25 странах, включая Украину и Россию, снимается собственная версия шоу. Участники благополучно теряют вес под контролем тренеров и диетологов, однако после завершения съемок уходят в свободное плавание, которое может окончиться весьма печально: чаще всего повторным набора веса, а в худшем случае — смертью.

Евгения Мостовенко пришла в шоу с весом 130 кг при росте 170 см. Она хотела поддержать дочь, которая также стала участницей, но весила меньше мамы — 105 кг, а еще мечтала родить ребенка и для этого ей надо было сбросить вес.

Проект Евгения покинула спустя пять недель, потеряв 9 кг, и продолжила худеть самостоятельно. Всего ей удалось потерять почти 40 кг.

Евгения Мостовенко / vk.com

Но счастье длилось недолго. Евгения страдала гипертонией, в один из дней она почувствовала себя плохо на работе, ей вызвали скорую, еще в машине она впала в кому, из которой уже не вышла. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Евгения умерла от кровоизлияния в мозг и отека легких. За четыре дня до этого ей исполнилось всего 44 года.

До начала съемок все участники проходят необходимые обследования, и если врачи видят, что риск слишком высок, они не допускают до съемок. Но все люди разные, и, как организм того или иного человека отреагирует на похудение, предсказать заранее не всегда возможно.

Диетологи предупреждают об опасности быстрого снижения веса и резкого увеличения физических нагрузок, для человеческого тела это большой стресс. Залог успеха в умеренности, постепенности и регулярности.