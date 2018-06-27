Считаем калории. Как высчитать своё КБЖУ. Фитнес и ПП

Считать калории легче, чем кажется: простые математические формулы и примеры.

Наверняка вы не раз слышали фразу «для того, чтобы держать себя в форме, нужно считать калории». Но мало кто говорит о том, как же это сделать, а уж то, что калории бывают разные, — вообще большая вселенская тайна. Попробуем разобраться, сколько калорий нужно человеку в день и в чём разница между качественными и пустыми калориями, и расскажем, каким образом их подсчитывать и зачем это делать.

Что такое калории?

Термин «калория» (от латинского calor — тепло) ввёл в научный оборот французский химик Николя Клеман-Дезорм, хотя некое подобие «калориметров» появилось ещё задолго до этого. Такими приборами измеряли количество тепла, выделяющееся в различных физических, химических и биологических процессах. А в 1780 году французский учёный Антуан Лоран Лавуазье в ходе экспериментов на морской свинке выяснил, что в нашем организме связаны три важнейшие функции: дыхание, питание и испарение воды. С тех пор и заговорили о том, что пища сгорает в организме.

Только в начале ХХ века американский врач Лулу Хант предложила использовать термин «калория» для того, чтобы определять энергетическую ценность продуктов. Теперь под калорийностью пищи подразумевается количество энергии, которое получает организм при полном её усвоении.

Сколько нужно калорий и зачем их считать?

Для каждого человека норма потреблений калорий индивидуальна. Она определяется в зависимости от пола, веса, роста, уровня физической активности, возраста и других особенностей. Калории необходимо высчитывать, если вы хотите похудеть, набрать или даже поддержать вес. В случае похудения — вам нужно искусственно создать дефицит калорий для того, чтобы организм черпал недостающую энергию из жиров, т.е. употреблять примерно на 20% меньше нормы. Для набора веса, наоборот, употребляем большее количество калорий и создаём профицит.

По мнению диетологов, вам не нужно считать калории только в том случае, если вы уже похудели или набрали вес и питаетесь по совершенно привычной схеме, которая вам подходит. Скорее всего, вы уже знаете свой привычный набор продуктов, который поддержит вашу фигуру в идеальной форме.

Как посчитать калории?

Два самых популярных метода подсчёта вашей нормы калорий — расчёты по Миффлину — Сан Жеору и Харрису — Бенедикту. Оба представляют собой математические формулы. Они позволяют рассчитать количество калорий, которые затрачивает организм на базовый обмен веществ. Формула по Миффлину — Сан Жеору:

Для расчёта калорий в питании вам понадобятся два самых главных инструмента. Первый — кухонные весы, позволяющие точно определить количество потребляемых продуктов. Второй — таблицы калорийности и блокнот, куда вы будете записывать количество съеденного, или же специальное приложение для смартфона

Количество или качество?

В чём разница между качественными и пустыми калориями? На этот вопрос наглядно отвечает в своём «инстаграме» фитнес-блогер Люси Маунтин.

Все мы помним, что разные вещества усваиваются с разной скоростью. Именно это различие в основном заложено в понимании качества калорий. Большое значение имеют питательные вещества, которые содержатся в пище. Например, круглосуточно питаясь шоколадом на 2000 кал (в среднем), вы вряд ли наберёте вес, но качество пищи наверняка отразится на вашем желудке. Представим, что день-два-три вы питаетесь исключительно шоколадом.

Откуда организм сможет доставать другие витамины и минералы? То же самое касается и питания исключительно зеленью и йогуртами. Иногда, позволяя себе вкусную «запретную» пищу, вы не только снижаете риск срывов, но и регулируете количество БЖУ (белков, жиров и углеводов) и аминокислот. Так всё-таки количество или качество? Ответ прост: и то, и другое.

Качественные калории содержат:

Помните, что баланс — основа правильного питания. Калории отвечают на ваш вес, а БЖУ — за здоровье. Не пренебрегайте ни тем, и другим.