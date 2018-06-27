С получателями центра соцобслуживания «Жулебино» провели беседу о здоровье

В отделении социальной реабилитации инвалидов центра «Жулебино» 25 июня, в рамках межведомственного взаимодействия, сотрудники НП «Здоровье» провели беседу, а также тест кислотно-щелочного баланса организма (рН-баланс).

— Как правило, у большинства людей, в силу неправильного питания и образа жизни, внутренняя среда организма закислена. Как определить степень закисления? Сделать это можно с помощью индикаторной бумаги и тест-полосок, либо используя прибор для измерения кислотности — pH-метр, — рассказал сотрудник учреждения.

По его словам, с помощью прибора получатели услуг смогли узнать свой рН в организме, также получить информацию и консультацию, как восстановить и поддерживать рН-баланс. (вт)