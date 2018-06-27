Ещё
С получателями центра соцобслуживания «Жулебино» провели беседу о здоровье
Далее:
Читайте также:
Ещё

С получателями центра соцобслуживания «Жулебино» провели беседу о здоровье 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделении социальной реабилитации инвалидов центра «Жулебино» 25 июня, в рамках межведомственного взаимодействия, сотрудники НП «Здоровье» провели беседу, а также тест кислотно-щелочного баланса организма (рН-баланс).
— Как правило, у большинства людей, в силу неправильного питания и образа жизни, внутренняя среда организма закислена. Как определить степень закисления? Сделать это можно с помощью индикаторной бумаги и тест-полосок, либо используя прибор для измерения кислотности — pH-метр, — рассказал сотрудник учреждения.
По его словам, с помощью прибора получатели услуг смогли узнать свой рН в организме, также получить информацию и консультацию, как восстановить и поддерживать рН-баланс. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Московских школьников будут обучать с помощью очков виртуальной реальности Панно из сыпучих материалов смастерили дети из Выхина-Жулебина Дети из «Московской смены» побывали в усадьбе Деда Мороза
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу7
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»163
«Если буду полной, муж отправит на трансфер»
Женщинам с большой грудью облегчили ночную жизнь7
Как оральный секс влияет на женскую красоту56
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение