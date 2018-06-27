Заболел бок на пробежке: что делать? Почему болит бок на пробежке

Заболел бок на пробежке: почему это происходит, и как быстро избавиться от неприятных ощущений?

Существует много вещей, которые могут мотивировать на занятия бегом, но еще больше, которые заставят завязать с этим занятием навсегда. Основная проблема, с которой сталкиваются как новички, так и опытные спортсмены — неприятные ощущения во время и после пробежек. Но если у тебя что-то заболело, не нужно переживать, что эти боли будут хроническими. Сегодня мы разберемся, отчего может болеть правый и левый бок, что делать, чтобы предотвратить боль, и как от нее избавиться на пробежке.

В чём причина?

Повлиять на твое самочувствие может неправильный прием пищи перед пробежкой, слишком высокая скорость бега, неправильное дыхание и так далее. Разберемся, что же происходит с телом, когда начинает неприятно колоть в боку. Во время физической активности кровоток в организме усиливается, но если тело не подготовлено к быстрому бегу разминкой, кровь может распределиться неравномерно и переполнить печень (правый бок) и селезенку (левый бок). Когда эти органы, сполна налитые кровью, давят на собственную оболочку, нервные окончания создают болевые ощущения. Они неопасны, но очень неприятны.

Как избавиться?

Если вдруг на пробежке ты почувствовал, как твои органы «возмущаются», выполни следующие действия:

Как предотвратить?

Готовить себя к пробежке нужно задолго до тренировки: подумай, что ты съешь во время последнего перед бегом приема пищи. Исключи жирную, тяжелую еду и отдай предпочтение белкам и легким овощным салатам, не пей много, лучше возьми воду с собой на тренировку.

После того, как ты поел, дай желудку время переварить съеденное, не меньше 40 минут, а потом можно бежать. Более подробно о правилах питания до, во время и после забега:

Перед стартом разомнись! Динамическая растяжка, вращение суставами, наклоны, выпады, подъем бедра, захлёсты — удели 10 минут своего времени, чтобы тренировка прошла комфортно и безболезненно.

Начинай бежать небыстро, позволь организму плавно перейти из состояния спокойствия к высокой скорости. Следи за осанкой, частотой и глубиной дыхания. Если бежишь в наушниках и замечаешь, что спешишь вслед за музыкой, оставь любимые треки для другого занятия. Лучше прислушайся к своему организму, работай с ним, тогда пробежка принесет только радость и пользу.

Регулярные тренировки разовьют твой организм, и ты не столкнёшься с проблемой боли в боку. Но если так не происходит, то это верный знак, что пора сходить к врачу. Боли могут сигнализировать о таких хронических заболеваниях, как гепатит, желче-каменная болезнь, панкреатит и другие.