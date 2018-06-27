Секреты красоты: как сделать скулы как у Анджелины Джоли без операций

Скулы как у Анджелины Джоли — настоящий фетиш многих женщин по всему миру. Кто-то улучшает форму лица с помощью операций, кто-то обходится хитростями макияжа. Мы предлагаем самый надежный вариант — специальное упражнение для очерченных скул от тренера по гимнастике для лица от Cosmopolitan и Анастасии Бурдюг.

Что влияет на состояние и внешний вид скул и щек?

Строение лица изменить сложно, а вот на остальные факторы, связанные с нашим внешним видом, повлиять можно. «Если твоя цель — получить очерченные скулы, а при этом у тебя есть щечки, решить ситуацию можно только сильно похудев, — говорит Анастасия Бурдюг, тренер и автор курса по гимнастике для лица „SUPER Лицо“. — При этом важно понимать, что щеки чаще всего худеют последними».

При этом и худоба может не дать желаемого результата. Впалые щеки также не всегда выглядят здоровыми. «Я постоянно встречаю одну и ту же проблему: пока девушка молода, она недовольна своими щеками и хочет их уменьшить. Когда с возрастом щеки уходят, женщина начинает „наполнять“ их чем-то искусственно», — отмечает тренер.

Для того, чтобы овал лица сохранялся как можно дольше, очень важно, чтобы мышцы лица были в тонусе, ведь именно от их состояния зависят тургор кожи и рельеф лица. Отличным помощником в этом отношении могут стать регулярные занятия гимнастикой для лица.

Поскольку скулы — это кость, то специальных упражнений для скул нет, но в гимнастике для лица ты можешь найти ряд упражнений, работающих с мышцами в области щек. От их тонуса зависит и то, насколько очерченными и выразительными будут твои скулы.

Для того, чтобы выполнить упражнения для скул, приоткрой рот и постарайся завернуть губы внутрь, сильно закрывая ими зубы. При этом ты должна почувствовать сильное натяжение в районе щек. Сохраняя это положение, выполни 30 небольших круговых движений руками около лица, не касаясь его. Такие движения нужны для визуализации: представляй, как кожа разглаживается, а лицо наполняется энергией.

Повторяя это движение каждый день, ты сможешь существенно повлиять на тонус кожи и овал лица, твои скулы станут ярче и выразительнее, ты застрахуешь себя от преждевременного старения.