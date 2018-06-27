Жизнь и смерть самой толстой женщины планеты

Кэрол Ягер входит в число самых толстых людей в истории, она же считается самой тучной женщиной в мире.

Кэрол всегда честно признавалась, что причина ее полноты — она сама. Женщина рассказывала, что начала страдать пищевым расстройством еще в раннем детстве. Так она подсознательно пыталась спастись от сексуального насилия со стороны близкого члена семьи, имя которого Кэрол так и не решилась произнести перед публикой.

В более позднем возрасте, правда, женщина стала говорить, что потребляет нормальное количество пищи. Но ей никто не верил, включая врачей, которые вели наблюдение за Ягер.

Большую часть жизни женщина прожила в штате Мичиган в США. В последние годы она уже не могла заботиться о себе самостоятельно, и за ней ухаживали сотрудники здравоохранения, друзья, дочь Хизер, сын Стивен и другие члены семьи. Впрочем, Кэрол претило, что она для всех была обузой, а потому женщина в конце концов переехала в дом престарелых, несмотря на то, что ей тогда едва исполнилось 30 лет.

Вес Кэрол Ягер не давал покоя не только ей самой, но и многочисленным шоуменам, которые постоянно призывали женщину в свои телепередачи. Кроме того, на ней пытались отработать свои системы питания знаменитые диетологи. Правда, ни один эксперимент не сработал.

Исключением стала обычная больничная диета, когда врачи после очередной госпитализации заставили Кэрол потреблять в течение трех месяцев не более 1 200 калорий в день. В итоге Ягер потеряла 236 кг всего за три месяца. Врачи полагали, что большая часть этого веса была водой, которую организм женщины уже был не в состоянии выводить из организма. Кэрол отекала настолько сильно, что вода проступала даже на ее теле.

Правда, по возвращении домой женщина в кратчайшие сроки вернула себе утерянное да еще и с прибавкой.

Как это часто бывает у очень крупных людей, Кэрол страдала от многочисленных недугов, связанных с весом. У нее был иммунодефицит, бактериальный целлюлит, затрудненное дыхание, неимоверно повышенный уровень сахара в крови, ожирение сердца и других органов. Кроме того, она не могла стоять или ходить, потому что ее мышцы не держали ее вес, а спустя какое-то время частично атрофировались.

Ягер госпитализировали 13 раз за два года. Каждая такая поездка не обходилась без службы пожарной бригады для транспортировки. Требовалось 15–20 пожарных, чтобы загрузить ее в машину скорой помощи. Каждая такая поездка стоила городу 450 долларов.

Кэрол Ягер умерла от почечной недостаточности в 1994 году. На тот момент ей было 34 года. Ее вес составлял 540 кг при росте 170 см. Сообщалось, что в ширину она была полтора метра, впрочем, это не было задокументировано командой врачей. Зато члены семьи настаивали, что до последнего Ягер помещалась в проход шириной 122 см специально заказанной для нее входной двери.

Однако вес в 540 кг не делал Кэрол самой толстой женщиной в мире. Утверждения о том, что она является самой тучной представительницей женского пола, строятся на показаниях ее последнего бойфренда Ларри Максвелла. Именно он заявил, что в пик своей «формы» Ягер весила 730 кг. Но когда эту информацию попросили подтвердить личного врача женщины, он отказался от комментариев по этическим соображениям.