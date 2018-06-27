Омоложение лица без инъекций: долой морщины, пятна и отеки!

Безинъекционная мезотерапия

Публикация от Институт Красоты НОВАЯ ЭРА (@institute_of_beauty_mk) 11 Апр 2018 в 3:42 PDT Классическая мезотерапия представляет собой подкожные инъекции с питательным составом, которые призваны разгладить морщины, вылечить акне, избавить от растяжек, мешков и синяков под глазами, напоить кожу влагой и в целом улучшить ее состояние.

Безинъекционная мезотерапия обещает тот же эффект, что и инвазивная, только без боли и периода реабилитации (отеков и травм кожи). Для неивазивной мезотерапии косметолог подбирает специальный питательный коктейль (он составляется индивидуально, под нужды вашей кожи), который наносит на проблемную область (с морщинами, акне, пигментными пятнами) и обрабатывает ее аппаратом, с помощью которого коктейль проникает глубоко в кожу. Аппарат также выбирается специалистом в зависимости от показаний: крио, лазер, магнитный или ионный.

Курс безинъекционной мезотерапии составляет от трех до десяти процедур с интервалом в десять дней. И закрепляющий курс — одна процедура в месяц, чтобы поддерживать результат.

Противопоказания: беременность, период лактации, хронические инфекционные заболевания в стадии обострения, воспаления на коже, желчекаменная болезнь.

Безинъекционная биоревитализация

Публикация от ‼️ПОДПИШИСЬ☝️будет интересно (@mir_krasoty_cosmetics) 2 Фев 2018 в 8:49 PST Биоревитализация — это инъекции гиалуроновой кислоты, которые помогают удерживать влагу внутри кожи, а также омолаживать ее и улучшать общее состояние (разглаживать мелкие морщины, удалять постакне).

Безъинекционная биоревитализация обладает теми же преимуществами, что и уколы гиалуроновой кислоты. С той лишь разницей, что эта омолаживающая процедура безболезненна, после нее можно смело отправляться в сауну и солярий, использовать косметику и выходить на улицу, чего не сделаешь после уколов красоты.

Суть безинъекционной биоревитализации в том, чтобы доставить низкомолекулярную гиалуроновую кислоту в глубокие слои кожи с помощью мощного потока кислорода или лазера.

Курс: можно пройти одну процедуру, а можно курс из четырех процедур с интервалом в 7–10 дней.

Противопоказания: аллергия на гиалуроновую кислоту, сахарный диабет, беременность, новообразования в организме (злокачественные и доброкачественные), инфекционные заболевания в стадии обострения, сопровождаемые гипертермией, заболевания щитовидной железы.

Карбокситерапия

Публикация от MILAMEDI Beauty Center (@milamedibeautycenter) 22 Янв 2018 в 1:16 PST Эффект карбокситерапии заключается в том, что после стимулияции кожа начинает самостоятельно восполнять недостаток кислорода, чтобы клетки активнее обновлялись, а застойные явления в эпидермисе уменьшались.

Как происходит процедура? На кожу косметолог наносит специальный гель, содержащий молекулярный СО2 (углекислый газ), а сверху надевает маску с лимонной кислотой. Газ высвобождается из геля и проникает в ткани, вызывая сильное кислородное голодание кожи. Клетки активизируют свои защитные функции и начинают усиленно восполнять недостаток кислорода. Усиление кровообращения, связанное с этим процессом, способствует более эффективной доставке питательных веществ в ткани. Вся процедура с подготовкой занимает 40 минут. Помимо насыщения кожи кислородом с помощью карбокситерапии можно избавиться от морщин, постакне, рубцов (неглубоких), пигментных пятен.

Курс: наилучший эффект достигается, если повторять процедуру два раза в неделю курсом в 4–10 процедур (в зависимости от нужд кожи).

Противопоказания: их почти нет, за исключением тех, что характерны для любых косметических процедур: аллергия, беременность, обострение инфекционного заболевания.

Пилинг

Публикация от Салон красоты Легенда (@salon_legenda_saratov) 8 Дек 2017 в 7:11 PST Кислотный пилинг — отличный способ избавиться от морщин, акне и других дефектов кожи, не прибегая к инъекциям. В чем заключается действие кислот? С помощью специального состава с той или иной кислотой косметолог вызывает контролируемый ожог кожи, тем самым стимулируя ее обновление. Верхний слой эпидермиса растворяется, уступая место новым, молодым клеткам кожи.

Косметологи советуют отказаться от пилингов в теплое время года, поскольку кислоты, которыми проводится процедура, увеличивают чувствительность кожи к солнцу, а это чревато ожогами и гиперпигментацией. Правда, это не касается некоторых поверхностных пилингов, которые максимально (насколько это возможно для кислот) мягко воздействуют на кожу.

Летом смело можно делать пилинг миндальной, молочной, феруловой, фруктовой, винной и другими подобными кислотами. Они не вызывают фотосенсибилизацию (чувствительность к солнечным лучам).

Курс: в зависимости от состояния кожи косметолог может предложить от четырех до восьми процедур с интервалом в одну-две недели.

Противопоказания: беременность, лактация, герпес в стадии обострения, повышенная температура тела.

Микротоки

Публикация от КОСМЕТОЛОГ-ВРАЧ👩🏽‍⚕️НАТАЛИ💜 (@cosm_natali) 25 Июн 2018 в 3:40 PDT Микротоковая стимуляция считается безболезненным аналогом ботокса. С ее помощью можно бороться с морщинами и потерей тургора кожи, а также улучшить цвет лица, избавиться от купероза и акне.

Процедура микротоковой терапии длится в среднем час. Перед тем как использовать специальный аппарат, специалист тщательно очищает кожу и может сделать легкий пилинг. Затем он наносит на лицо специальный гель и использует аппарат (сила тока подбирается косметологом индивидуально для каждого клиента). После процедуры на кожу наносится питательный крем (его состав также зависит от особенностей и типа кожи).

Курс: для достижения результата желательно пройти 10–15 сеансов с частотой 2–3 раза в неделю.

Противопоказания: отказаться от микротоков стоит людям, у которых есть штифты и коронки в зубах, а также кардиостимулятор. Нельзя делать процедуру беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим эпилепсией, острыми инфекциями, астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями печени, а также имеющими воспаления на коже.

Микродермабразия

Публикация от Центр Эстетической медицины (@aru.astana.esthetics) 25 Июн 2018 в 6:45 PDT Процедура микродермабразии идеальна для борьбы с тусклым цветом лица, постакне, шелушениями и рубцами. Делается она с помощью специальной насадки с алмазным напылением, которая отшелушивает верхний слой кожи.

В отличие от других неинвазивных методов, у микродермабразии есть небольшой период реабилитации. В течение двух-трех дней после процедуры возможны покраснения и излишняя сухость кожи, которые обычно проходят самостоятельно. Правда, в это время (а еще лучше в течение недели после микродермабразии) стоит позаботиться о более интенсивном увлажнении и защите от солнца.

Курс: зачастую достаточно 4–6 сеансов раз в неделю, но в особо серьезных случаях может потребоваться до 15 процедур.

Противопоказания: у процедуры довольно широкий круг противопоказаний. Врач предложит вам другой способ улучшения состояния кожи, если у вас есть ожоги, раны и ссадины, заболевания кожи, сахарный диабет, повышенная чувствительность кожного покрова.

Фотоомоложение

Публикация от Мария Сергеевна Дериглазова (@dr.maria_sergeevna_deriglazova) 16 Июн 2018 в 4:11 PDT С помощью фотоомоложения можно устранить легкую пигментацию кожи, купероз, добиться легкого лифтинг-эффекта и разгладить мелкие морщинки. Кроме того, под действием тепла стимулируется выработка коллагена: таким образом, кожа еще и самоомолаживается.

Эффект от процедуры достигается благодаря воздействию на ткани инфракрасных лучей. Эти лучи действуют лишь на поверхности кожи, не повреждая ее глубокие слои (в отличие от лазерной терапии). Поэтому процедура совершенно безболезненна. Правда, за неделю до нее следует отказаться от кислотных пилингов и инъекций, чтобы не перегружать кожу.

Курс: минимально требуется пройти три процедуры, чтобы увидеть положительный эффект.

Противопоказания: процедура воздействует на глубокие слои кожи, поэтому ее нельзя проводить, если у вас есть опухоли, гипертония, заболевания крови, психические расстройства, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, катаракта, глаукома. И, конечно, процедура под запретом, если вы беременны, страдаете от кожных аллергий, употребляете ряд лекарств или у вас установлен кардиостимулятор.

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