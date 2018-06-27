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Ангелина Вовк поделилась безопасной диетой для женщин 75+
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Ангелина Вовк поделилась безопасной диетой для женщин 75+ 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@angelina_vovkАнгелина Вовк поделилась безопасной диетой для женщин 75+Любимая поклонниками телеведущая Ангелина Вовк (75) не скрывает, что склонна к полноте и всю жизнь вынуждена строго следить за тем, что ест. К тому же экран действительно полнит, зрительно прибавляя тем, кто в кадре, пять килограммов. Сейчас телеведущая отправилась в один из санаториев Будапешта, где придерживается строгого питания и ежедневно нагружает себя физическими упражнениями. Теледива показывает подписчикам, как занимается на уличных тренажерах и что ест в течение дня.
Бывшая ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» уверена, что те, кто страдают от лишнего веса, лишь придумывают отговорки: «Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ, а можешь просто поднять свою задницу с дивана и начать работать над собой и ты обязательно станешь стройным!». Телеведущая советует всем ленивым приучить себя к ежедневным прогулкам по парку и не наедаться на ночь. А еще лучше — уменьшить потребляемые порции. Фолловеры пишут, что глядя на Вовк, тут же хочется пойти на тренировку: «Ангелина Михайловна, вы вдохновляете! Хоть сейчас иди на пробежку, ибо стыдно!», «Вот завидую вам — ни мужа, ни детей, которые нервы все потрепали, как вы живёте прекрасно, просто молодец!».
А тем временем 66-летняя Дарья Донцова похвасталась завидной растяжкой.
Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) 24 Июн 2018 в 10:59 PDT
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