Почему работа по дому не заменит кардио?

Если ты считаешь, что уборка по дому выступает в качестве полноценной альтернативы кардио-тренировке, то ты являешься жертвой заблуждения. Вытирая пыль, подметая и протирая полы, раскладывая вещи по местам, ты можешь потратить много времени и сил, но это не сможет компенсировать пропущенное занятие в зале. Уборку нельзя считать тренировкой, она не дает преимуществ для здоровья и красоты.

Основательная уборка действительно поможет сжечь много калорий, и это единственное сходство с выполнением кардио-упражнений. Некоторые действия, к примеру, мытье окон, будут немного напоминать упражнения на растяжку, но во время их выполнения ты не сможешь сконцентрироваться на правильном дыхании. В ракурсе пользы для здоровья такая растяжка будет бессмысленной.

Преимущества полноценной кардио-тренировки перед уборкой:

Тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной системы;

Повышение плотности костной ткани;

Избавление от лишнего веса;

Снижение уровня стресса;

Снятие тревожности и раздражительности;

Повышение уверенности в себе;

Нормализация сна.

Неэффективность уборки в качестве тренировки была доказана научно. Во время работы по дому или во дворе люди не испытывают интенсивных нагрузок, даже при хорошем темпе уборки человек не будет нагружать себя.

Когда ты моешь полы или окна, сердце и легкие не начнут работать в усиленном режиме, мышцы не будут брать на себя повышенные нагрузки и развиваться.

Восприятие уборки в качестве спортивного занятия приводит совсем не к тем результатам, какие ожидались. Специалисты рекомендуют ежедневно проводить в активности как минимум 150 минут, но время, проведенное в зале и дома за уборкой неравнозначны. Большая часть людей, которые верят в пользу от уборки, позволяют себе пропускать тренировки, оправдываясь домашними делами. По статистике эти люди имеют больше лишнего веса чем те, что тренируется без пропусков.

Логично было бы предположить, что работа по дому — это лучше, чем ничего, так как любая физическая активность позволяет сжечь лишние калории. Исследования показывают обратные результаты, такая стратегия приводит не к избавлению от лишнего веса, а к его преумножению. Объяснение не менее логично — люди внушают себе, что потратили на уборку много энергии, и поэтому позволяют себе съесть больше, чем следовало бы.

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Швабра, тряпки и метелка для пыли — это не фитнес-снаряды, не нужно наделять их таким смыслом. Достигнуть нужной интенсивности и получить достаточный уровень нагрузки в качестве побочного продукта не получится. Для того, чтобы работать над собой, нужно сконцентрироваться на своем теле, то есть провести целенаправленное занятие. Уборка — это не тренировка, чтобы этот факт стал неоспоримым, достаточно прислушаться к ощущениям своего тела и почувствовать разницу между спортом и делами по дому. Чистота и уют в доме тоже являются принципами здорового образа жизни, но при выборе между уборкой и тренировкой нужно выбирать полноценное занятие. Перенос уборки на несколько часов или на следующий день не станет катастрофой, не принесет вреда физической форме и здоровью.

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