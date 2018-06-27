Ангелина Вовк мотивирует заниматься собой

Ангелине Вовк не дашь ее 75 лет. Ведь Ангелина Михайловна придерживается здорового образа жизни. Она активно занимается спортом, много ходит, а также уверена, что проблемы с лишним весом появляются только из-за лени.

«Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ, а можешь просто поднять свою задницу с дивана и начать работать над собой, и ты обязательно станешь стройным!» — рассказала телеведущая.

Ангелина Михайловна советует не отчаиваться и упорно двигаться к цели оздоровления организма. «Не огорчайся неудачам. Падают все. Только кто-то встает, а кто-то продолжает лежать и ныть… Желаю всем здоровья и мужества!»

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24 Июн 2018 в 10:59 PDT Ангелина Михайловна следит не только за весом, телеведущей, как и любой женщине, хочется также отсрочить признаки старения. Для этого Вовк регулярно посещает кабинет косметолога, делает иглоукалывания и другие процедуры, пишет издание StarHit.

«Недавно предложили попробовать японский препарат, который̆ улучшает обмен веществ и восстанавливает организм. Уже прошла процедуру уколов для разглаживания морщинок на лице. Сейчас занимаюсь омолаживанием рук, которые в первую очередь выдают возраст», — рассказывала ведущая.