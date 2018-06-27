Как наконец похудеть? Интервью с фитнес-блогером Rakamakafit

Анастасия Rakamakafit сотворила маленькую революцию, создав собственные фитнес-ленты и эспандеры. Девушка много лет занималась спортом, а затем родила и по понятным причинам не смогла посещать зал. Тогда Анастасия даже представить не могла, что плоды ее ухищрений в домашних условиях выльются в прибыльный бизнес. О том, как правильно питаться, полюбить себя и раскрутить свое дело, успешная предпринимательница рассказала в интервью SUNMAG.

Настя, расскажи, с чего все началось?

Три года назад я забеременела и решила в этот период расслабиться на полную катушку. А после родов начала приводить себя в форму. Так как с дочкой никто не помогал, единственным местом, где могла это делать, была квартира. Сразу отмечу, что у меня уже был определенный багаж знаний. В свое время окончила колледж фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера. Но, оказавшись дома, быстро заскучала по спортзалу и поняла, что мне не хватает оборудования. Стала думать… Пришла к выводу, что необходимо добавить дополнительный вес — гантели, штанги, утяжелители. Но все эти приспособления ужасно загромоздили бы пространство. Чуть позже меня осенило: эспандеры, резинки! Они легкие, компактные и при этом прокачивают тело не хуже привычных тренажеров.

И создала собственный эспандер…

А также фитнес-ленту. Оба предмета популяризировала… Кто бы мог подумать, что начну заниматься собственным бизнесом, который впоследствии превратится в успешное и прибыльное дело. До сих пор многие удивляются, как «резинки» могут заменить целый тренажерный зал? Зайдите в мой инстаграм и сами убедитесь.

У тебя отличная фигура — подтянутая, женственная и, главное, без мужеподобных мускулов. Расскажи про меню?

Важно помнить, что все мы индивидуальны и едим по-разному. У кого-то вообще есть пищевые аллергии. Могу посоветовать одно: составьте для себя программу сбалансированного питания, которой сможете придерживаться всю жизнь. Многие совершают ошибку, обещая самим себе, что с завтрашнего дня сядут на куриную грудку и цветочную пыльцу, а сегодня метут все подряд. Но это в корне неверное решение, которое рано или поздно приведет к срыву. Много лет назад сама сидела на диетах и, конечно, имела проблемы с весом и перееданием.

Как составить сбалансированную программу питания?

Первое: нужно сесть в тишине, напрячь мозг на час-полтора и понять, какие продукты вам нравятся, без каких жить не можете, а что не любите. По-хорошему надо еще и анализы сдать на пищевую непереносимость. Процедура недорогая, и ее проводят во многих больницах. Внимательно изучите результаты и вычеркните из списка запрещенные продукты. Отмечу, что очень часто аллергия проходит незаметно: человек ест, поправляется и даже не понимает почему.

А что делать со сладким?

Например, сегодня на завтрак я ела вкуснейшие блины. Утром можно употреблять углеводы, а вот вечером лучше белки. Питаться сбалансированно не значит, что вам придется отказаться от любимой еды. Вовсе нет. Просто надо понимать, в какое время и что есть.

Что делать, если перед сном мучает голод? Как заморить червячка?

Сначала нужно пойти в больницу и проверить, все ли в порядке с гормонами. Как правило, такое пищевое поведение сигнализирует о нарушениях. Другие причины: недостаточный питьевой режим, мало приемов пищи в течение дня. Если все в порядке и все равно хочется перекусить, то могу поделиться следующим рецептом. Берем большую порцию салата из свежих овощей и добавляем туда пряности, яйца или тунец. Получается очень вкусно, сытно и не вредно для фигуры.

А вот правду говорят, что можно похудеть, если не есть после шести вечера?

Конечно, это помогает. Но будет ли результат долговечным? Питаться так всю жизнь вы не сможете, в итоге прежний вес вернется. Так зачем себя так мучить? Например, я могу поужинать даже после десяти вечера. Считается, что спокойно можно есть за полтора-два часа до сна.

Настя, что можешь сказать про фрукты? Слышала от многих диетологов, что по количеству сахара они сравнимы с теми же конфетами?

Фруктами в принципе не стоит злоупотреблять, так как в них содержится фруктоза. В первую очередь будьте осторожны с бананами, так как у них высокий гликемический индекс, то есть значительная скорость повышения сахара в крови после потребления продукта. Мандарины, яблоки, грейпфруты обладают низким индексом. А вообще советую есть болгарский перец — он такой же сладкий, но относится к категории овощей, которые безвредны.

Ну вот мы определились с программой, разобрались со временем приема пищи, убедились, что фрукты коварны… Придется же все что-то исключить, не считая продуктов-аллергенов?

Конечно. Так называемый пищевой мусор, к которому относятся чипсы, колбасы, сосиски, полуфабрикаты (мясные нарезки и т. д.), а также продукты, приготовленные на маслах: хлебцы, печенье.

А что касается тренировок, как часто надо их проводить?

Я занимаюсь 2–4 раза в неделю, не чаще. Существует заблуждение, что тренироваться нужно каждый день, но нет! Ведь мы худеем и приобретаем мышечную массу как раз во время отдыха, когда организм восстанавливается. Помните об этом.

Ты получила соответствующее образование. А остальным где можно черпать информацию?

Самый простой вариант: найдите известного тренера и подпишитесь на его блог в инстаграме или ютьюбе.

И ведь правда, в Сети столько информации, что каждый второй должен быть стройным и подтянутым. Но в реальной жизни все иначе. Как думаешь, чего не хватает людям, чтобы наконец похудеть?

Мотивации, силы воли… И главное — любви, которая является ключом к трансформации. Как правило, избыток веса связан с разладом в голове и прочими внутренними проблемами. Другой вопрос, если человеку комфортно в своем теле и нравится быть как кровь с молоком. В таком случае это его выбор. И если он счастлив, то, значит, все правильно. Я вообще люблю всех людей и хочу, чтобы они жили в гармонии.

Как полюбить себя девушке, которая, например, 25 лет этого не делала?

Существует масса практик. Начните с улыбки. Делайте это почаще, можно просто перед зеркалом. Подмечайте плюсы в любой ситуации. Настраивайтесь на позитив в любой ситуации. Может, звучит как бред сумасшедшего, но это правда работает.

Какие у тебя сейчас параметры?

Мне 30 лет. Параметры 93–69–93 при росте 174 см и весе 62 кг. Кстати, до занятий последняя цифра доходила и до 80 кг.

Сколько килограммов в месяц можно терять, и при этом не вредить организму?

Можно сбрасывать и по килограмму в неделю. Итого 4 кг каждый месяц! Но весы не показатель. Например, перед менструацией женщины отекают и в среднем прибавляют в весе 2 кг. Все дело в лимфатической системе, которая очень чутко реагирует на все гормональные процессы и в буквальном смысле «заливает водой» организм.

А чит-милы делаешь?

Разгрузочные дни бывают у так называемых фитоняшек. Но их рацион не подходит обычным людям. Сушка, чит-милы… После таких скачков можно заработать проблемы со здоровьем, но это осознанная жертва, на которую идут многие спортсмены. Конечно, рацион у них очень скудный, потому чит-милы психологически необходимы.

Согласна с утверждением, что самый полезный завтрак — овсяная каша?

Раньше и я так думала, пока не пообщалась с нутрициологом. Специалист по питанию объяснил, что высокоуглеводные завтраки не приносят пользы. Обязательно должен присутствовать белок, хотя бы 50 на 50. А вот каша с арахисовой пастой, приготовленная на кокосовом молоке, — неверное решение. После такого блюда в организме сразу поднимается количество глюкозы. И потом, на протяжении всего дня хочется углеводов. Лучше съешьте яйцо, творог, на крайний случай — бутерброд с сыром. Старайтесь также в каждый прием пищи включать овощи.

Многие женщины говорят о том, что после родов никак не могут похудеть… С чем это связано?

В данном случае все индивидуально. Бывают женщины, которые пятерых рожают и при этом не набирают ни грамма. Живой пример — Наталья Водянова . У меня подруга такая же… Бывает наоборот, что после беременности скачут гормоны и женщина долго не может прийти в форму. А вообще нормальный срок восстановления после родов составляет примерно год.

Ты когда-нибудь думала, что станешь звездой инстаграма?

На самом деле сейчас веду блог, прежде всего, для продвижения собственного оборудования. Всю жизнь мечтала о бизнесе, и он появился. Также являюсь амбассадором марки Rakamakafit.

Супруг тебя поддерживает?

Поначалу не очень, так как это не развлечение, а работа, которая занимает 24 часа семь дней в неделю. Заниматься бизнесом труднее, чем сидеть в офисе. Ты должен контролировать процесс каждую минуту. Так что предпринимательская деятельность — это палка о двух концах. Нужно искать золотую середину, чтобы нормально жить.

Игорь тоже правильно питается?

Он ест все, что я готовлю. Обычно делаю все простое и нетрудоемкое. Чаще всего на нашем столе бывают блюда из рыбы и курицы: котлетки, шницели.

Муж тоже связан со спортом?

Больше с красотой. Он стоматолог-имплантолог.

Правда, что вы нашли друг друга на сайте знакомств?

Да. На самом деле все, что человек надумывает в своей голове, рано или поздно случается. Просто нужно заморочиться и поверить. На примере собственной жизни вижу, что эта схема работает.

Расскажи про подписчиков?

С читателями всегда на связи, отвечаю на все комментарии и вопросы. Также помогаю деткам с ДЦП.

Негативные комментарии бывают?

Нет. Я сознательно не поднимаю темы, которые могут их спровоцировать, никого не осуждаю и не задеваю. Люблю абсолютно всех людей. В ближайшем будущем хочу раскрыть тему бизнеса. Посмотрим, как девочки отреагируют. А вообще, становясь предпринимателем, не думала, что это так трудно. Свое дело можно сравнить с деревом со множеством веток: логистика, маркетинг, реклама, хранение товаров… В моем штате работает 14 сотрудников. И каждый день нужно совершенствовать процесс, чтобы он становился еще продуктивнее.

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