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Фитнес-азбука: углеводное окно
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Фитнес-азбука: углеводное окно 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Углеводное окно — это период после физической нагрузки, во время которого происходит максимально эффективное расщепление углеводов в вашем теле. Другими словами, при открытом углеводном окне ваш жир сгорает в прямом смысле этого слова. Если жира в теле мало, организм пускает «в топку» мышечную ткань. Об этом знают все профессиональные спортсмены. Именно поэтому после тренировки они пьют протеиновые или белково-углеводные коктейли, которые позволяют закрыть углеводное окно и не терять мышечную массу.
Но если ваша цель — похудеть, то ускорение метаболизма после физической нагрузки — это шанс быстро привести себя в форму.
1  Придётся попотеть
Углеводное окно открывает только физическая нагрузка с потом. Запланируйте каждый день 15-минутную нагрузку, при которой вы вспотеете через пять минут после начала. Попотейте еще 10 минут и заканчивайте тренировку. Этого будет достаточно. Тип нагрузки неважен: пусть это будет бег, велосипед, pole-dance (шестовая акробатика), приседания, скакалка, бокс, бёрпи (упражнение, которое представляет собой сочетание прыжка, планки и отжимания) или другая тренировка, которая вам по душе.
Нет необходимости проводить в зале полдня. 15 минут из которых как минимум 10 происходит обильное потоотделение — достаточно!
Если вы вспотели только через 10 минут после начала тренировки, то значит тренировка будет 20 минут, а не 15.
Важная деталь: чтобы тренировка прошла легко, не начинайте её на полный желудок.
2  Углеводное окно закрывается через 2,5 часа
После такой тренировки у вас открывается углеводное окно продолжительностью 2,5 часа. На протяжении всего этого времени, если ваша цель — сжечь жир, не позволяйте себе никаких перекусов. Можно пить минеральную воду в любых количествах, и на этом — всё. Ни фруктов, ни снеков, ни соков, ни чая с конфеткой, ни кофе с печеньем. Ничего твердого, ничего с сахаром, ничего вообще на протяжении следующих 150 минут после тренировки.
Многие совершают эту ошибку — выматываются в спортзале, бассейне, на беговой дорожке по два часа, а потом в раздевалке съедают фрукты или пьют сладкий чай. Никакого похудения, естественно, не случается, потому что углеводное окно закрывается в тот самый момент, как что-то питательное попадает в желудок. 15 минут плотной нагрузки и 2,5 часа «водной диеты» дадут гораздо больше эффекта в плане сброса веса.
3  В день можно открывать не более двух углеводных окон
Если вы планируете сбрасывать по 5 кг в месяц, то вам достаточно одного окна в день. Если хотите ускориться, делайте это два раза в день (утром и за два часа перед сном), но не чаще.
4  В остальное время — ешьте как обычно
Вы заметите, что через пару недель такой практики ваш аппетит придет в норму и вам захочется есть все меньше и меньше. Прислушивайтесь к себе и наслаждайтесь достигнутым результатом.
5  Фитнес-хак: вис на турнике
Это упражнение активизирует гипофиз и предотвращает трансформацию углеводов в жир. Включите в ежедневные фитнес-планы 3-5 минут, проведённые на турнике. Просто висите и раскачивайтесь в любые стороны. Устанут руки — отдохните и опять повисите. Снова отдохните и повисите ещё, чтобы получилось не меньше 3 минут висения в целом за день. Это добавит скорости в достижении нашей цели.
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